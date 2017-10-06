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С.З. Умалатова об октябре 1993 г: Им нужно было сломать социализм и подложить Россию под Америку

08:25. 6 октября 2017 Просмотров - 408 Один комментарий Опубликовал:


Часть II


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Америка, власть, Горбачёв, ельцин, Провокация, Родина, Россия, социализм, ссср, США, умалатова, человек, честь
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С.З. Умалатова об октябре 1993 г: Им нужно было сломать социализм и подложить Россию под Америку
Часть IIИсточник: ss69100.livejournal.com
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Один комментарий»

  • 3211 2607
    Ирбис 6 октября 2017 в 11:32 Ссылка Пометить
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    Всё это совершила комсомольско партийная номенклатура! Всё окружение Ельцына и он сам что из застенков КГБ вырвались? Нет это именно тогдашняя совковая элита! Кто во всём виноват? Да в первую очередь сам народ, развесив уши и поверивший в манну небесную. Вот лично меня в конце 90гг в России никто и слушать не хотел, как ни пытался объяснить, что первый секретарь обкома партии это конченая тварь, которые честь и совесть ещё в молодости за сребреники продали. Верить не хотели и все радостно слушали пустозвона горбатого, а потом умилялись проделками алкаша с Урала! Так что не чего на зеркало пенять!

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