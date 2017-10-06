С.З. Умалатова об октябре 1993 г: Им нужно было сломать социализм и подложить Россию под Америку
08:25. 6 октября 2017 Просмотров - 408 Один комментарий Опубликовал: brahman
Часть II
Источник: ss69100.livejournal.com
Источник: ss69100.livejournal.com
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Всё это совершила комсомольско партийная номенклатура! Всё окружение Ельцына и он сам что из застенков КГБ вырвались? Нет это именно тогдашняя совковая элита! Кто во всём виноват? Да в первую очередь сам народ, развесив уши и поверивший в манну небесную. Вот лично меня в конце 90гг в России никто и слушать не хотел, как ни пытался объяснить, что первый секретарь обкома партии это конченая тварь, которые честь и совесть ещё в молодости за сребреники продали. Верить не хотели и все радостно слушали пустозвона горбатого, а потом умилялись проделками алкаша с Урала! Так что не чего на зеркало пенять!