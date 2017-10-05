«За упокой» правящей партии

В других субъектах руководителей меняют, а Москва чем хуже? Сергей Семенович своей программой «реновации» вызвал столь единодушный протест со стороны жителей, что пришлось вписать в первоначальный вариант «закона о реновации» некоторые нормы, все же, хоть и только на бумаге гарантирующие права будущим переселенцам. Хочу расстроить тех мечтателей, которые решили переехать в новенькие квартирки, ничего не потеряв, – права эти соблюдены не будут. Голосования о вступлении в программу проводились до принятия указанного закона, а закон, как известно, обратной силы не имеет.

Однако, реновации оказалось недостаточно, – эти бюджеты освоят строители, а «медикам» чего? Не валит народ валом в частные клиники… Все на халяву норовит поправить здоровье…

И вот, аккурат к выборам президента, новая идея: сделать медицинские услуги платными. Пока не все, а только часть. Желательно, чтобы государственные деньги, выделяемые на одного больного заканчивались бы в процессе лечения. Я застала период, когда в процессе лечения в больницах неожиданно заканчивались дорогие медикаменты (самые дорогие — препараты для лечения онкологии, и курс лечения прерывать нельзя, то есть, если денег нет — ложись и помирай), и больным намекали, что надо закупить самим, причем, желательно, в больничной аптеке. Это был весьма изощренный способ вымогательства, теперь этот успешный в финансовом отношении опыт из онкологии, видимо, решено распространить повсеместно. Пока — в г. Москве.

Может еще и конкретизируют? Например, перестанут по новому закону бесплатно лечить жителей пятиэтажек, отказавшихся или вышедших из программы реновации… А почему нет?

https://www.newsru.com/russia/05oct2017/mosmed.html

(5 октября 2017 г.)

В правительстве обсуждается новый эксперимент по софинансированию гражданами медицинских услуг. По данным “Коммерсанта”, пилотная программа может стартовать в Москве. После этого некоторые услуги могут стать официально платными, а лимит бесплатного лечения рискует закончиться прямо в процессе. Об обсуждении идеи софинансирования – то есть оплаты гражданами части медицинских услуг – “Коммерсанту” рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Страховое лобби – главный сторонник новой схемы. Эксперимент в одном регионе Юргенс называет “скромным вариантом”. Помимо страховщиков, идею введения соплатежа для российского здравоохранения поддерживает Минфин. В Минтруда предлагали брать платежи в систему здравоохранения с тех, кто, будучи безработным, не платит взносы на медстрахование. В рамках нового эксперимента его устроителям предстоит решить сложную задачу увязки неограниченных госгарантий по оказанию медпомощи с ограниченным бюджетом фондов обязательного медстрахования. Как именно будет установлен лимит, пока до конца не ясно. Это может обернуться ограничением объема страховой гарантии или выделением некоторых медуслуг из перечня бесплатных, рассказал один из собеседников “Коммерсанта”. Год назад провалился похожий эксперимент Минздрава по запуску системы “ОМС+” – он проводился в пяти субъектах РФ, где гражданам дали возможность купить дополнительный полис. Продать удалось лишь несколько сотен страховок, что потом объяснили отсутствием конкретики и узким наполнением дополнительного договора.

Вдарив дубиной реновации по популярности партии власти точненько к муниципальным выборам, Сергей Семенович решил не останавливаться на достигнутом. Следующим будет осиновый кол платной медицины. А в Госдуме планируют обсудить вопрос чтения молитв перед началом заседаний.

https://ria.ru/religion/20171003/1506085559.html

В Госдуме обсудят вопрос чтения молитв до и после заседания рабочих групп МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что обсудит с членами комитета возможное изменение в регламент ГД по поводу чтения молитв в начале и в конце заседания рабочих групп. Ранее в Госдуме проходило заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей, в начале и по итогам которого участники хором читали молитвы. При этом данный ритуал происходит во время каждого заседания данной группы. “У нас в регламенте такие нормы не прописаны, но не прописаны, потому что таких вопросов никогда не возникало. Но этого, я считаю, быть не должно. Так что здесь есть предмет для раздумий”, — заявила Савастьянова РИА Новости. Она уточнила, что обсудит данную ситуацию с членами комитета, чтобы понять, ” есть ли предмет для обсуждения”.

Существуют ли другие способы поднятия популярности партии власти? Уже нет, лимит исчерпан. Особенно с такими упырями в руководстве столицей нашей Родины.