Латвия: чиновники детей оставят без пособий

Если в России названия министерств звучат достаточно сухо, то в Латвии некоторые названия «играют красками». В числе последних Министерство благосостояния, решающее задачи в области социальной защиты и труда, а также защиты прав детей, семьи и инвалидов. Неудивительно, что именно министр благосостояния Янис Рейрс из партии «Единство» сегодня заявил, что в Латвии госорганы не смогли решить проблему демографии, но зато намерены отнять или уменьшить пособия для 70 тысяч детей.

Сейчас семьи получают пособие, по мнению Центра по делам демографии, неправильно. Систему срочно нужно менять. На данный момент она выглядит следующим образом: размер пособия зависит от количества детей, которых считают по году их рождения.

Но вдруг ребенок решит после 9-го класса бросить школу и получать дальше уже профессиональное образование? Зачем тогда платить ему пособие? Лучше снизить нагрузку на бюджет и вычеркнуть его из списка. Размер пособия следует увязать с реальными детьми в семье, следовательно, на 70 тысяч детей в республике пособие следует уменьшить.

Рейрс не в восторге от подобных инициатив, полагая, что Латвии важен каждый ребенок, а такие предложения только вредят. Родителям в этой непростой экономической ситуации необходимы дополнительные финансовые средства, чтобы растить, воспитывать и обучать ребенка.

Если инициативы Центра по делам демографии пройдут, то пособия перестанут платить не только тем ребятам, что ушли учиться после 9-го класса в профтехучилища (или что-то в этом роде), но и те, кто в 19 лет еще учиться в средней школе. Ситуации бывают разные, но почему должны страдать дети и их семьи?

Латвийские чиновники не знают уже, на чем сэкономить? Снизить нагрузку на бюджет, урезая социальные выплаты, не самое мудрое решение, особенно, когда дело касается подрастающего поколения. К слову, дети, закончившие 12 класс, лишаются пособия вне зависимости от возраста.

Демографическая ситуация в Латвии оставляет желать лучшего: динамика роста отрицательная, внешняя миграция на снижение не идет, а иммигрантам здесь не особо рады. Экономия на детях может Латвии дорого обойтись. Интересно, как еще власти в Риге не догадались обвинить в своих проблемах Россию? Для прибалтийских русофобов это единственное объяснение для оправдания собственных неудач.