Арийская традиция

Данный материал предлагается исключительно в порядке ознакомления ввиду познавательной ценности, опирающейся на оригинальность трактовки многих спорных проблем истории человечества.



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Традиция включает в себя принципы жизнестроительства, цель жизни и средства её достижения, который составляют базис национального характера населения региона.

Традиция — информационно-энергетическая структура, присущая тому или иному континенту — духовно-географической единице Земли. Традиция живёт на континенте, который подразделяется на регионы. Континент определяется зоной действия центра зарождения рас. Каждый регион образует свою традицию второго уровня.



Русским эквивалентом слова «традиция» является «изкон». Синонимом слова «регион» — «страна». Население страны будем называть «народом», имея в виду людей всех национальностей, придерживающихся изкона своей страны. Изкон есть цель и средства её достижения, ограниченные в пространстве пределами региона (страны) во времени — сроком достижения исконной цели страны.

Изкон это — путь человека к цели.

Традиции существуют до момента исполнения задачи, которые в большинстве случаев укладываются в естественные временные циклы Земли (2.2, 13, 26 и т.д.).

Этапы жизни традиции:

1. Рождение и ожидание носителя— стихийный;

2. Формирование народа-носителя и внутреннее развитие — поэтический;

3. Первоверховенство — героический;

4. Остывание и завершение — мемуарный.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Пять основных традиций, древнейших традиций афро-азиатского материкового комплекса не совпадают по фазам своей жизни: когда одна традиция находится в стихийной стадии, другая уже обрела носителя, третья уже расцвела, четвёртая завершила активный период своей жизни и «пишет мемуары».

Континентальные «изконности» дробятся на региональные. Региональные традиции, традиции второго уровня, также выстраиваются в очередь. Фазы жизни традиций различных регионов не должны совпадать, т.к. сферой воздействия жизнетворчества каждой традиции является вся планета.

Героический этап жизни традиции наиболее сильно воздействует на планету, поэтому он называется периодом первоверховенства. Первоверховенство переходит от одной страны к другой как переходящее красное знамя планетарного воинства. Знамя первоверховенства «обходит» регионы континента и затем навсегда покидает его.

Момент перехода прав всегда драматичен. Старый зрелый регион еще видит себя полным сил. когда новый народ нового региона начинает творить духовную и материальную историю человечества, не обращая никакого внимания на лавры старика.

К сему дню отцвели все цветы. в саду отца, все деревья принесли свои плоды на стол человечества.

Момент современности определяется тем, что «переходящее красное знамя», обойдя окраины славянского расового центра, пришло в руку русского парода.

Наш регион дольше всех па земле вызревал и готовился к этому событию планетарного масштаба. Сегодня мы обязаны знать:

1. Весь пройденный нами путь;

2. Все деяния и свершения прежних регионов, других эпох истории:

их цели, пути решения, движущие силы, ошибки, итога деятельности, формы передачи прав и др.

3. Средства и способы действия врага:

4. Цели и задачи нашего изкона, средства, подготовленные нами за тысячелетия ожидания нашего первоверховенства.

Вхождение в новый этап жизни страны-региона — вот что собрало нас здесь, вот в чем причина появления на русской земле сотен политических партии, общественных течений, идеологий, теорий и идей.

Род выбирает то, что послужит цели, что поспособствует пути, отбросив все остальное как ненужный хлам.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ПЕРВОВЕРХОВЕНСТВА РЕГИОНОВ СЛАВЯНСКОГО РАСОВОГО ЦЕНТРА

В непроглядной глубине старины прошел этап верховенства расовых центров океанического, австро-кхмерского и африканского. Первоверховенство монголо-алтайского центра зарождения рас в целом предшествовало периоду расцвета регионов славянского ядра. В течении последних тысяч лет на наших глазах разворачивается смена эпох первоверховенства регионов славянского центра зарождения рас.

Первоверховенство монголо-алтайского центра зарождения рас в целом предшествовало периоду расцвета регионов славянского ядра.

Первыми приняли знамя первоверховенства окраинные регионы, образованные в силу необычайной обширности континента и тесных контактов с расовыми зонами афро-азиатского материка, особенно монголо-алтайским и африканским. Продуктом смешения стали регионы китайский, египетский и индийский.

Китайский регион славянского центра был заселён восточным ответвлением арийской расы примерно 7 тысяч современных лет назад. В течении нескольких тысяч лет он пребывал в поэтическом состоянии, создавая будущие мифы, готовился к этапу первоверховенства. 4-5 тысяч лет назад люди китайского региона были замещены потоком переселенцев из монголо-алтайского котла, который внезапно проснулся и стал изливать народы. Образовался тот Китай, который мы знаем сегодня. Очевидно, что в этап первоверховенства регион вступил уже именно с монголоидами, а не с их предшественниками, которых археолога условно называют скифами или сарматами в силу близости с последними.

Египетский регион был образован ок. 6 тыс. лет назад на севере Африки в отрыве как от африканского, так и славянского расового центра, на стыке, и никогда не играл сколько-нибудь существенной роли в истории человечества. Его эпоха — 3-1 тыс. до н э. Вот почему, исполнив свою задачу, он подключился и территорией и людскими ресурсами к решению задач другого региона — арабского, т.е. был расформирован.

Средний Восток, 1-е тысячелетие нового летоисчисления. Стык расовых зон, приход семитов, остатки протославян, приход арьев. Крайне смешанное население. Цель — собрать и систематизировать знания для следующего этапа развития планетарного человечества. Основной несущий этнос — арабы.

Венетия. 2-е тысячелетие н.л. Основной несущий этнос — славяне. Онемечены. Исконная задача — приведение человечества, обогащенного достижениями всех других регионов, в единое планетарное целое.

Русь. 3-е тысячелетие. Несущий этнос — славяноросы. Особенности: непрерывность кровно-родовой линии, языка и духовного устремления людей на всём протяжении существования региона. Задача: привести человечество в новое планетарное качество, заложить основы будущего жизнетворчества человека на следующий Большой цикл бытия, определяемого прецессией земной оси (период 25920 лет); провести человечество Земли через катаклизмы, свойственные пороговому переходу между двумя циклами.

ДВЕ ТРАДИЦИИ

Арийская традиция есть изкон Руси, перенесённый ещё в поэтический период нa новые земли. Унеся веды с родной земли, арьи лишили их возможности развиваться и все силы направили на то, чтобы сохранить ведание цели, пути и средств, живших при них на их прародине, на территории современной Руси.

При разделении (ок. 5 тысяч лет назад) древнейших жителей славян ского расового ареала на собственно славян (мы просто остались дома) и арьев, были закреплены основные признаки и задачи двух новых ветвей: первые — славяне — продолжили подготовку страны к будущему первоверховенству, вторые — арьи — унесли веды об изконе на храпение в другие земли.



За первыми было закреплено исконное имя «несущих славу», славян, вторые были названы «хранителями родовых знании» — арьями, что дословно понимается как «благородные», благого рода, происхождения. Отметим идентичность смысловых статусов имён двух народов-братьев: арьев и славян.

Чем занимались арьи и славяне последние три тысячи лет?

Арьи хранили сосуд знаний, его форму, воспоминания о нём. Славяне сами — носители знания, т.к. оно присуще традиции, изкону, т.е. самой земле, и степень владения им определяется верностью изкону, своей изконности, его цели, его земле. А верность славян своей родине хорошо известна.

Уйдя в другие страны, арьи утратили связь с родной землей, с родным изконом-традицией и потому начали перерождаться, терять качества, данные им по рождению славянским расовым центром. Для сохранения своей изконности, арьи создали невиданную ранее систему хранения знаний-вед, которые практически в неизменном виде существуют уже более 3-х тысяч лет.

Славяне же не сохраняли древние знания — они их развивали. Веды — слепок с того духовного богатства, которым мы обладали 5 тысяч лет назад, в период совместного проживания с будущими арьями на Русском Севере, в благодатном Беловодье, где текут священные воды Ардви-Суры, Ганга и Ра-реки, где полгода — день и полгода — ночь, куда дойдёт только праведный, где живут чистые люди, равные богам, па берегах Белого океана…

Путь славянского духа, пройденный за время раздельного с арьями жизнетворения, огромен. Именно этим объясняется та разница, которую мы видим сегодня при сравнении индийской и русской культуры.



Но источник у нас один — наш Русский Север, славянский центр рождения рас. И потому мы так похожи: отношение к жизни, к смерти, к радости и печали, к инородцам и гостям, к самим себе, к окружающему миру стихий. Вот почему санскрит во всех своих формах так похож на прото-славянский, старославянский, старорусский и современный русский язык.

У нас одни и те же боги и духи: Перун — Варуна, Род — Рудра, Крышень — Кришна, слово «вишну» произходит от «весь», т.е. «бог для всех людей» без разделения каст и сект, Огонь — Агни и т.д. Но есть и различия.



Мифические прародители у русских — дед да бабка, изба символизирует весь мир, колобок — Луну, блин — солнце… Те же образы у арьев, будучи оторванные от родной земли, были в такой подробности разсмотрены хранителями древних вед, что дедушка-прародитель превратился в великого всеохватывающего бога, божественные личности обрели множество лиц, рук, глаз, изконные формы абсолютизировались, достигали пределов сознания людей.

У иранцев и индусов не было родной природы, которая показала бы как эти «боги» и «духи» выглядят на самом деле — просто, как на Руси. Природа за горами Памира и Кавказа уже иная и несёт в себе уже иной изкон, иную «традицию». Природа-мать задает условия: пришёл в жаркие страны — должен измениться. В природе все едино: меняется человек — меняется весь мир внутри него. Даже без кровного смешения с жителями индийского региона арьи должны были бы измениться. Известно, что и смешение не миновало их.

Сегодня для Индии Веды, древнее наследие исшедших с Севера предков, не более, чем красивое платье, доставшееся внучке от бабушки, которая получила его от своей бабушки. Давно уже забыты медведи, помогавшие Раме в войне с ракшасами (Рамаяна), остались только обезьяны, которых, очевидно, не было в древнейшей версии этого эпоса.



Переосмыслены виденные пять тысяч лет назад северные сияния, длинные полярные ночи, стали поэтическими образами закованные в кристальную броню реки и прозрачные горы, плавающие в океане. Однако брахманы северо-запада Индии, уделяющие особое внимание сохранению традиций, до сих пор заключают брачные договоры на бересте — иначе он будет считаться недействительным.

Как арьи сохраняли древние Веды? Общество придавало знаниям столь большое значение, что их сохранением занималась многочисленная прослойка населения — брахманы. Древние иранцы передавали «первознание», «перво-весть» — «А-вес-ту» — строго из уст в уста, от учителя к ученику. Обладая письменностью, арьи, тем не менее, не доверяли Веды бумаге, знакам, опасаясь того, что со временем слова записанные будут по-иному озвучены или даже вовсе утеряны переписчиком.



Кроме того, книгу может прочитать любой, освоивший грамоту, — быть грамотным тогда было гораздо легче, чем теперь, когда она практически недоступна. Такова была величина их усилий, направленных на сохранение Вед в неизменности, в той форме, которая существовала на момент их отрыва от родной природы, от родины их традиции.

Само общество индоарьев несёт в себе черты закостенелости, жестокой установки на сохранение — знаний, ремесел, навыков, культурных традиций, самой структуры общества.

В этом, в сохранении — вся суть и все достоинство арийской цивилизации, в этом — прямое указание на то, что веды для арьев — ценность, вынесенная ими из места её рождения. Веды, знание были приговорены к затвердеванию в той форме, в какой они существовали на прародине арьев до их исхода. Знание, традиция, изконность, сам изкон присущи месту, региону, стране и даны живущим там людям.

Человек может сменить страну — и тогда он становится иностранцем, а его потомки инородцами. Арьи не могли допустить того, чтобы знание — священная ценность белого человека — переродилось, и установили культ Вед с наследственным профессиональный корпусом брахманов, которые головой отвечали за сохранность изконности. «Мы — благородные арьи, мы несем свет и знания» — в этом заключён стержень арийской культуры.

Задача сохранения — не из лёгких. Уже в 1-м тысячелетии н. л. Авеста оказалась записанной в книги: завоеватели уничтожали жрецов зороастризма и тем пришлось записать предание. Пойдя на уступки, они сохранили А-весть, отдав её в руки врагов. Может быть поэтому до нас дошли лишь некоторые списки.

Опасения жрецов были не напрасны: книги переписывались, прежней строгости учения уже не было и священные имена столетие за столетием изменялись: Асура-Мазда — Ахура-Мазда (с оглушилась в х) — Ормазд (х утрачена, а+у дали «о»: асу — аху — ау — о); Ангро-Манью — Охримап и т.д. Были переводы на живые языки, далеко ушедшие от «благородного» оригинала — древне-персидский, пехлеви, английский, немецкий, русский…



Что осталось от предания? Мы, славяне, с трудом узнаем родные некогда слова: спенда — святой, амеша — бессмертный (дословно — немёртвый: а=не, рт сократился в «ш»), аша, арта — ряд, порядок (рт — ш)…

Сохранение традиции не побуждает к её исполнению. Исполнение традиции — задача предельно трудная.

Арийская традиция, изконность белого человека может быть исполнена только на его родной, земле — на территории современной России. Носителем этого изкона, творцом традиции является население региона, в данном случае — советский народ России.

ЗАЧЕМ ЖЕ АРЬИ УШЛИ В ИНДИЮ?

Арьи обрекли себя на роль хранителей знаний об изконе, лишаясь возможности его исполнения. На новых землях арьи полностью подчинили местное население, заняли их место в традиции, в изконе Южной Азии. Более того, на новом месте они неизбежно должны были трансмутироваться, что мы сегодня видим в облике даже самых чистых каст Индии. Для того, чтобы отвечать на этот вопрос, надо посмотреть на поток времени с точки зрения самого индийского региона.

Особенность этой страны состоит в том, что благодаря горам и океану с одной стороны, и обширности своих пространств с другой, Индия представляет собой ареал, пригодный для образования отдельного региона, который принесёт человечеству свои цели и средства. Индия находится на стыке нескольких расовых зон: с севера и северо-запада — арьяславянский континент, с запада — египто-средневосточный регион (вторичный), с северо-востока — монголо-алтайский континент, с востока — промежуточный регион второго уровня, который может образоваться на стыке монгольского и кхмерского региона, с юго-востока — сам кхмерский регион, в незапамятные времена населивший Индию негроидами.

Все перечисленые центры зарождения рас уже прошли через этап первоверховенства. По законам стихий отгоревшие регионы должны жить тихо-мирно, передавая свой опыт следующему по этапу региону. Очевидно, так было задумано самими людьми для успешного осуществления задачи прихода на Землю. Однако, не всё получается так, как мы хотели.

ВРАГ

На Земле, кроме людей, есть действующее лицо, которое принимает самое активное участие в процессе творения истории, более того, вся известная нам история есть история его деяний и ответов человека на них. Это лицо предельно враждебно человеку. Его цель состоит в том, чтобы не дать людям совершить на планете задуманную работу. Мы условились называть его беструром, т.к. ни одно из известных слов русского языка не отражает в полной мере это явление и потому не может служить его именем.

О ЯЗЫКЕ И СЛОВАХ

Мы считаем себя вправе творить слова, т.к. мы по рождению являемся сотворцами всевышнему, носителями и исполнителями арья-словянской традиции, которая, собрав все цветы и все плоды, завершает дело человечества на планете.



За многие тысячелетия, в течении которых мы, люди, строили нашу Землю и творили наш мир, беструр применил колоссальные усилия к тому, чтобы отстранить людей от главного и наиболее чистого знания, носителем которого является современный русский язык. Величайшей заслугой наших предшественников, т.е. предков, является то, что мы говорим сегодня на священном языке творения, на самом живом и самом таинственном языке.

Усилия врага, однако, привели к тому, что многие слова и даже понятия были полностью утрачены людьми. Беструр рассчитывал, что нам это помешает, что это скроет от нас факт его существования и вмешивания в ход дел человека на Земле. Беструр скрылся под личинами, известными во всех религиозно-мировоззренческих построениях: сатано-шайтан, «носитель света» — Люцифер, дьявол — бог-наоборот, тьма — не-свет, ад, смерть, боль, ложь, кривда, чёрнобог, мерзость и т.д.

Практика показала, что ни одно из этих имён не носит полноты качеств врага рода человеческого. С точки зрения беструра уже одно это позволяет ему действовать совершенно свободно, подставляя под удары людей то их же родную мать-сыру-землю (ад, смерть, холод, тьма, плоть и плотность), то падшего ангела света-человека, то дутого межпланетного хулигана с лазерной пушкой. Беструр просчитался. На родной земле русский человек обладает правом, силой и волей творить. Что здесь человек скажет русским языком — становится сущим среди вещей.

Жизнь в среде русского языка есть подлинное волшебство и величайшая ответственность.

БЕСТРУР В ИСТОРИИ АРЬЕВ И ЛЮДЕЙ ВООБЩЕ

Представим себе картину мировой истории: на просторах планеты то тут, то там расцветают человеческие цивилизации, совершают огромную работу и передают свой опыт следующему региону.

Что делает враг? Он спутывает ход событий, нарушает порядок. Плодотворность человеческих усилий минимальна не тогда, когда ему мешают, а когда плод труда оказывается уничтожен. Другими словами, самое заманчивое для беструра — оказаться посредником между регионами: взял у Египта ценность, сожрал, передал следующему региону продукт переработки. Регион принимает «дар» (дхарму) и делает из него очередную конфетку для людей, которая опять попадает к беструру.



При этом люди вынуждены делать не только свою работу, но и работу своих предшественников, выискивая в «наследстве» элементы, сохранившие свою ценность, или хотя бы указания на опыт предшествующих этапов. С ходом времени срок, отпущенный региону на его часть работы, сокращается, нагрузка увеличивается. Посмотрите, что досталось нам от наших предшественников — европейцев, арабов, китайцев, египтян? А сколько у нас времени?

Мы начинаем почти с нуля. Несмотря на обилие самой разнообразной литературы, истинных ценностей, даров предшественников там — крохи. Все остальное — выделения врага рода человеческого.

Итак, во-первых — беструр развивает международный обмен, создаёт средства обмена, налаживает международную торговлю, например, Шёлковый путь, мировое пиратство.

Во-вторых, он создаёт ложные традиции, которые могут быть восприняты людьми вместо истинных, ибо даже у дряной конфетки должна быть блестящая обертка. Обычно фантиком служат религии, в данном случае это — иудаизм, христианство, ислам, а также вся совокупность нео-буддийских, нео-индуистских, жидовствующих, языковствующих, сатанинствующих и, особенно, христианствующих сект, весь этот пластмассовый хлам «под мрамор».

Третий способ — замещение населения региона, готового вступить в этап первоверховенства. Новое население не успевает усвоить изкон страны, постичь его цель, овладеть его средствами и, получив права, становится лёгкой добычей беструра. Классический пример — Европа, сместившая Венетию и не справившаяся со своей задачей. Венетия справилась бы.



При смене несущего этноса незадолго до прихода прав первоверховенства задача региона осуществляется в лучшем случае стихиями при участии единиц просвещённых родов, оказавшихся в зоне действия. В худшем — вся полнота несовершенного вместе со всем грузом безумствований переходит по этапу в новый регион.

Среди ходов и действий беструра отметим те, которые могут оказаться новыми, которые открываются теорией региональности:

1 — Гумилевские «взрывы страстей», пассионарные вспышки этносов: семиты, тюрки, китайцы, монголы, германцы — все они не совпадают с фазой первоверховенства своего региона и направлены на соседние регионы, находящиеся либо на этапе созревания, либо героического совершения своего предназначения;

2 — Замещение самих изконов при сохранении населения, формируя совершенно оторванный от местной природы характер людей: — создание так называемого «христианского» учения и его разлив по Венетии как раз накануне принятия прав первоверховенства; — разлив ислама и окончательное уничтожение культуры арьев Персии; — растекание по планете религии прямого поклонения беструру в лице знаков посредничества — денег, и др.

3 — Совмещение двух первых приемов с частичной заменой народа — введение так называемого «малого народа», который, будучи «вооружён» чуждой идеологией, ведёт основной несущий народ к неисполнению своей изконности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Арьи ушли в Индию и предприняли невиданные доселе усилия но сохранению своей изконности, которые вряд ли кем-либо ещё смогут быть повторены. Что стало с этим регионом второго порядка после прихода арьев с точки зрения теории региональности?

— Индия не была включена в зону действия ни одного из соседних регионов (в отличие от Персии, поставленной на службу Средневосточному региону). Даже последующая исламизация мало что изменила.

— Индия не родила беструру ни одного ребенка: духовно-идеологические дети беструра родились в соседнем Средневосточном регионе (биологические формы существования «детей» и идей беструра — тема отдельного разговора).

— Индия выплеснула на Возток арийское учение о покое — буддизм — и смирила сразу два расовых центра и несколько вторичных!

— Индия никогда не представляла какой-либо угрозы или опасности славянскому расовому центру — единственное исключение в история человечества за последние 5 тысяч лет.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Индийский регион был сознательно и целенаправленно создан белой славянской расой для упреждающего воздействия на соседние регионы, которые могли быть изпользованы беструром в его борьбе за уничтожение славянского изкона.

Ладомир Московский ведический центр «;КОЛОВРАТ»