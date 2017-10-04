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Трампу доложили: США, как и Иран, никогда не получат ядерное оружие!

21:19. 4 октября 2017 Просмотров - 263 3 коммент. Опубликовал:

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Закрытые источники передают, что это известие буквально сразило президента США. «Он выглядел крайне обескураженным и потухшим. Его вера в могущество и техническое превосходство США надломилось, как соломинка от коктейля! Военные слишком долго вводили лидера страны в реальный курс дела, и это новость стала страшным разочарованием для Трампа, пришедшего под лозунгом: Make America Great Again («Вернём Америке былое величие)» - утверждают информаторы.

Дональд Трамп зарегистрировал этот лозунг как торговую марку в 2012 году и использовал в президентской кампании. Теперь придется убавить пыл и строить величие, зная, что только у русских есть страшное и сказочное оружие, а у его великой страны – такого оружия нет!

Это разочарование пришло в ряды президентской команды Трампа довольно поздно, несмотря на то, что газета «Президент» в серии публикаций, идущих регулярно уже три года, утверждает и доказывает на неоспоримых фактах: «Ядерное оружие и обладание полным циклом ядерных технологий было и есть ТОЛЬКО у России»*.

Именно поэтому, команде Трампа приходится на ходу перекраивать и тон, и вектор переговоров с наглыми азиатами, которые продолжают блефовать, как и США. В подтверждение этому сообщения немыслимые еще на прошлой неделе.

«Вашингтон установил прямой контакт с Северной Кореей», – подтвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, Вашингтон прощупывает возможность переговоров с Пхеньяном. «У нас есть каналы связи, – заявил Тиллерсон во время своего визита в Китай. – Мы не сидим в темноте». «Следите за новостями», – добавил Тиллерсон, http://www.bbc.com/russian/news-41455289

Дабы не опозориться и не разочаровать лжечленов сказочного «Ядерного клуба», в который занимающиеся самообманом политики и журналисты записали страны, несколько десятилетий назад пребывавшие в каменном веке, а ныне, получив или украв технологии, утверждающие, что они обладают ЯО, команде Трампа приходится стремительно менять характер политики и амбиций.

Как строить мировую политику зная, что ни Индия, ни Израиль, ни Китай, ни постоянные члены Совета Безопасности ООН НЕ имеют и НЕ имели никакого ядерного оружия, а блефовали и надували щеки?

Как действовать команде реформаторов США?

Приходится идти на переговоры и строить каналы связи для продолжения фарса и комедии устойчивого многополярного или однополярного мира, о котором нам врут политологи в СМИ.

За последние несколько месяцев США и Северная Корея регулярно обменивались взаимными обвинениями и угрозами, но до сих пор мало, что было известно о том, что у них есть прямые каналы связи.

Для наших читателей сообщаем то, как в реальности должна выглядеть ядерная индустрия.//p>

Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из более чем 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 000 человек. В структуре отрасли – четыре крупных научно-производственных комплекса: предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, после включения в состав Госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот» сюда же можно включить самый мощный в мире ледокольный флот (http://www.calend.ru/holidays/0/0/908/).

По другим данным, эти цифры можно смело удвоить. А всего на оборонную отрасль, по словам Председателя правительства Д.А. Медведева, работают в закрытых городах миллионы светлых голов и рук.

Ничего подобного в других странах не наблюдается. И высказываются предположения, что ВСЕ виды ядерного топлива поставляет Россия. А другие участники «Ядерного клуба» занимаются только переупаковкой полученного от русских ядерного компонента. Это реальная картина мира, и она не афишируется…

ТОЛЬКО ДЛЯ УМНЫХ и ПРОНИЦАТЕЛЬНЫХ читателей, предлагаем посмотреть удивительный ролик, о достижениях русской атомной отрасли. И понять, что таких технологий и мощностей не было, и нет ни у одной из блефующих стран в комедии «Ядерная промышленность врунишек».

 

Давайте попробуем коротко сравнить компетенции трех былых участников «большой атомной тройки» – Westinghouse, AREVA и Росатом. В подробном материале агентства Regnum (https://regnum.ru/news/polit/2310935.html).

Это неприятная новость для нового президента Дональда Трампа, которого мошенники генералы и лживые спецслужбы могут уверять, что у них давно все «чики-пуки». Бомбы припрятаны, и они в состоянии сделать БУМ. Вот посмотрите, наши ролики.

– Почему в США за последние 35 лет не построено только пару ректоров, и НЕТ своего ЯДЕРНОГО оружия? Нет ядерного щита!

– Ответ простой: потому что в США нет ТАКОГО интеллекта, как в России. Эта страна, как пылесос, в буквальном смысле насосала. Но насосалось не то. Так, всякие погремушки. Понимаю, что сейчас мне кто-то самый умный предъявляет нобелевских лауреатов. Мол, а они? Отвечаю: а что они? А кто они? Вот яркий пример – Барак Обама. Тоже лауреат. И что? Да, он настолько антипример, что после того, как нобелевскую премию повесили на его загорелую грудь, Нобелевский комитет стал даже хуже, чем гадюшник из какого-нибудь негритянского гетто. Разве с такими Обамами ядерное оружие создашь?

 

http://www.prezidentpress.ru/news/4891-trampu-dolozhili-ssha-kak-i-iran-nikogda-ne-poluchat-yadernoe-oruzhie.html

 

Метки: война, политика, противостояние, технологии
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3 коммент.»

  • 3699 2387
    serjoza 4 октября 2017 в 21:46 Ссылка Пометить
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    скорее нет ,чем есть..я в это верю..потому что если они сумели всех обмануть с полётами на лун,то с бомбой тоже возможно..ведь они получили от немцев три штуку одну испытали в Неваде..съёмки есть..а две в Японии..процесс пошёл..но то что нет полного цикла-это факт.

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  • 575 524
    Фёдоровна 4 октября 2017 в 22:07 Ссылка Пометить
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    А что тогда они испытывали на своих атоллах? У нас писали, что все сейсмостанции фиксируют эти испытания, даже в килотоннах давали информацию. Скорее всего и это был американский блеф. Сколько ещё таких мыльных пузырей связано с этой страной? Стыдобище какое-то.

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  • 15605 10062
    Ликвидатор 4 октября 2017 в 22:28 Ссылка Пометить
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    Тогда за что американцы казнили Ю́лиуса и Эте́ль Ро́зенбергов???

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