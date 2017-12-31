Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 декабря 2017
- 14:42 Военная приемка. Сирия. Итоги..
- 13:45 «США вообще сыграли минимальную роль в разгроме ИГИЛ», — в Госдуме ответили Трампу.
- 13:30 США освободили Сирию.
- 11:19 Мы отбили почти 100% территорий боевиков в Сирии и Ираке, — Трамп подводит итоги года, присваивая себе успехи России.
- 06:30 Почему главари боевиков сирийской оппозиции едут и не едут в Сочи?.
- 04:30 Пентагон беспокоят недружелюбные поступки Эрдогана.
Военная приемка. Сирия. Итоги.
В этом фильме мы расскажем о всех тех, благодаря кому добыта такая важная победа: летчиках, моряках, саперах, отрядах военной полиции, и, конечно же, бойцах ССО. Вы увидите эксклюзивные кадры боевой работы групп специального назначения. Кроме того, журналисты программы впервые побывают на закрытом полигоне, где российские инструкторы обучают сирийских добровольцев.
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«США вообще сыграли минимальную роль в разгроме ИГИЛ», — в Госдуме ответили Трампу
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что коалиция во главе с США освободила от террористической группировки ИГИЛ практически 100% территорий в Сирии и Ираке.
Депутат отметил, что таким образом Америка пытается присвоить себе победу.
«Участие коалиции США в разгроме ИГИЛ в Сирии вообще сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков. Они выводят из осаждённых зон главарей ИГИЛ*, пытаются создать на территории Сирии очаги для наращивания новых группировок», — сказал он.
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Чепа также добавил, что свои действия США теперь стараются прикрыть словами о победе над террористами.
«Они не могут себе позволить согласиться с тем, что разгром ИГИЛ — не результат деятельности США. Поэтому будут всячески говорить, что это их победа. Но это поражение американцев на территории Сирии.
В первую очередь их задачей было уничтожить режим правительства (президента Сирии Башара. — прим. ред.) Асада. Потом, когда ситуация стала неуправляемой, они подключились к разгрому ИГИЛ, которое сами же создавали. Поэтому такое заявление вызывает улыбку и недоумение», — заключил депутат.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения заявил, что коалиция во главе с США освободила от ИГИЛ практически 100% территорий в Сирии и Ираке.
20 декабря Трамп также заявлял об освобождении коалицией от ИГИЛ почти всей территории Сирии и Ирака.
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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США освободили Сирию
Агент Дональд решил на закате 2017 года приписать себе не только победу над ИГИЛ, но и освобождение всей Сирии.
«Мы добились исторических успехов в борьбе с кровавой террористической группировкой, известной как ИГИЛ. На сегодняшний день коалиция по борьбе с ИГ захватила почти 100% территории, которую когда-то удерживали эти подлые террористы в Ираке и Сирии» (с) Дональд Трамп
Вот так вот. США и Ко освободили Сирию от подлых террористов. Оруэлл был бы доволен подобными заявлениями. Как говорится – классику в жизнь.
PS. И по Ирану коротко – в КСИР заявили, что жертвы ночных протестов погибли в результате огня неизвестных стрелков по протестующим и иранским силовикам. Знакомый сценарий.
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Мы отбили почти 100% территорий боевиков в Сирии и Ираке, — Трамп подводит итоги года, присваивая себе успехи России
Возглавляемая США коалиция отбила у боевиков группировки ИГИЛ в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал не верить тем, кто говорит о полном разгроме ИГИЛ*. По его словам, борьба с террористами не закончена. При этом в Москве советуют США воздержаться от громких заявлений о победе коалиции над ИГИЛ.
Как в Вашингтоне оценивают результаты кампании в Сирии — в материале RT.
Международная коалиция во главе с США отвоевала у террористов ИГИЛ в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны.
«Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГИЛ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем террористов», — сказал он.
Глава Белого дома также заявил, что за период его президентства территория, занимаемая ИГИЛ в Сирии и Ираке, сократилась в девять раз.
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«20 января, когда прошла инаугурация Трампа, согласно подсчётам 35 тыс. боевиков ИГИЛ занимали около 17,5 тыс. квадратных миль (примерно 45 тыс. квадратных километров) территорий в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря, по оценкам военных США, оставшиеся 1 тыс. или около того боевиков контролируют около 1,9 тыс. квадратных миль (примерно 5 тыс. квадратных километров)», — написал Трамп в своём Twitter, ссылаясь на выдержку из газеты Washington Examiner.
Разошлись во мнениях
В то же время глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее заявил, что борьба с ИГИЛ ещё не закончена.
«Думаю, ещё есть проблемы, битва с ними не окончена. И не верьте, когда кто-либо говорит, что ИГИЛ полностью повержено. Мы продолжаем сражаться с ними, они бегут и никак не могут противостоять нашему альянсу (коалиции. — прим. ред.)», — цитирует ТАСС Мэттиса.
Министр обороны США признал, что Сирию ещё не удалось очистить от экстремистов.
«Они (террористы. — прим. ред.) не были полностью разгромлены или уничтожены в Сирии. И даже когда будет ликвидирован последний боевик ИГИЛ, останется ещё много работы, направленной на то, чтобы не дать террористам вновь взять инициативу, как это случилось в 2014 году. Эта битва далека от завершения», — отметил он.
Спецпредставитель президента США по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгерк также заявил, что борьба с террористами продолжается.
«По-прежнему идут крупные бои… ещё ничего не закончилось. На проведение операций в Сирии потребуются месяцы», — отметил он.
По словам полковника американских сухопутных войск Райана Диллона, около 1 тыс. боевиков остаются в Сирии и Ираке.
«По последним данным, около 1 тыс. боевиков всё ещё находятся в Ираке и Сирии», — сказал он.
Это уже не первый раз, когда Трамп приписывает США победу над террористами.
Как США присвоили себе победу
Между тем о победе США над ИГИЛ Трамп заявил 13 декабря в Белом доме в ходе подписания американского оборонного бюджета на 2018 год.
«Как вы знаете, мы одержали победу в Сирии и Ираке. Но они (боевики ИГИЛ. — прим. ред.) перебрались в другие места, и мы намерены уничтожать их там так же быстро, как они перемещаются», — сказал Трамп.
При этом с таким заявлением он выступил уже через неделю после того, как о разгроме ИГИЛ в Сирии объявила Россия.
В Кремле предостерегли Вашингтон от приписывания США громких побед. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Как у нас говорят, поражение — сирота, а у победы много отцов. Но здесь дело не в победе. Наш Верховный главнокомандующий принял решение о выводе значительной части контингента, после того как не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций», — сказал он.
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Американские военные в Сирии / Reuters / © Rodi Said
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова Дональда Трампа о победе коалиции над ИГИЛ. Депутат полагает, что Соединённые Штаты пытаются присвоить себе победу.
«Участие коалиции США в разгроме ИГИЛ в Сирии сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков. Они выводят из осаждённых зон главарей ИГИЛ, пытаются создать на территории Сирии очаги для наращивания новых группировок», — сказал он.
Чепа также отметил, что США преследуют в регионе свои цели.
«Они не могут себе позволить согласиться с тем, что разгром ИГИЛ не является результатом деятельности США, поэтому будут говорить, что это их победа. Но это поражение американцев на территории Сирии. В первую очередь их задачей было уничтожить режим правительства Асада.
Потом, когда ситуация стала неуправляемой, они подключились к разгрому ИГИЛ, которое сами же создавали. Поэтому такое заявление вызывает улыбку и недоумение», — заключил депутат.
Возвращение домой
Между тем в России неоднократно подчёркивали, что именно правительственные войска Сирии при поддержке российских ВКС внесли наибольший вклад в победу над ИГИЛ. Об этом, в частности, рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.
Напомним, что Россия начала оказывать военную помощь Сирии 30 сентября 2015 года.
6 декабря глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном разгроме ИГИЛ в САР.
Глава государства не исключил, что на сирийской территории могут оставаться отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа закончена.
Чтобы поздравить военнослужащих с победой и успешным выполнением задачи, российский лидер лично прилетел на сирийскую авиабазу Хмеймим. Там же он объявил о начале вывода большей части контингента из Сирии.
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«За два с небольшим года Вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию…
Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — сказал президент.
Что же касается возглавляемой США коалиции, то, по словам главы Генштаба ВС Валерия Герасимова, её работа в Сирии до вмешательства России привела к критической ситуации: 70% сирийской территории находилось под контролем боевиков.
«Ещё месяц-полтора — и Сирия перестала бы существовать как государство», — отметил Герасимов.
Анастасия Иванова, Марианна Чурсина
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Почему главари боевиков сирийской оппозиции едут и не едут в Сочи?
Конгресс национального диалога Сирии сейчас является основным событием, формирующим информационную повестку вокруг арабской республики.
Подробности «Русской Весне» рассказал военно-дипломатический источник.
Вопрос о будущем страны, недавно завершившей разгром боевиков ИГИЛ* на своей территории, привлекает внимание все большего количества представителей не только сирийского народа, но и иностранных государств.
Напомним, о проведении Конгресса 29–30 января будущего года в Сочи стало известно по итогам восьмого раунда переговоров в Астане, участие в которых приняли делегации сирийского правительства, так называемой вооруженной оппозиции, а также стран-гарантов режима прекращения огня — России, Ирана и Турции.
До начала международного форума остается не так много времени, и поэтому заинтересованные в конструктивном и окончательном урегулировании конфликта государства и политические силы сейчас принимают активное участие в определении первостепенных задач, которые предстоит решить в ходе этого судьбоносного для Сирии мероприятия.
К примеру, накануне состоялись встречи заместителя главы российского МИДа Михаила Богданова с послами Сирии и Ирана в России, в ходе которых стороны обсудили ключевые аспекты подготовки к Конгрессу.
При этом участниками форума будут являться исключительно представители действующего сирийского правительства и течений оппозиции всех разновидностей — и внутренней, и внешней, и вооруженной.
Делегации же стран-гарантов, а в перспективе и других государств, изъявивших желание присутствовать на Конгрессе, будут иметь статус наблюдателей, которые, по словам специального представителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, своим присутствием помогут «поддержать стремление сирийского народа найти выход из тупиковой ситуации». Впрочем, и для тех, и для других работы предстоит, что называется, непочатый край.
Попытки сдвинуть политический процесс в Сирии с мертвой точки (в первую очередь, в рамках женевского формата) предпринимались и ранее, однако ощутимого прогресса в этом не было достигнуто до сих пор.
Поэтому перечень пунктов повестки дня, по которым предстоит договориться участникам Конгресса, не изменился — создание структуры, которой предстоит разработать конституцию для арабской республики, организация выборов в органы власти, а также вопросы послевоенного восстановления.
Понятно, что за в рамках отдельно взятого двухдневного Конгресса национального диалога принять коллективное решение по всем упомянутым вопросам на основе консенсуса невозможно, однако важнее здесь заложить основу для последующих регулярных встреч с широким кругом участников.
Объективно, для этого есть все предпосылки. На данный момент количество делегатов Конгресса оценивается в 1,5–1,7 тысяч человек, а это позволит гарантировать, что на сочинской площадке будут представлены все этнические и религиозные группы, составляющие население арабской республики.
В то же время из переговорного процесса будут исключены представители тех оппозиционных течений, которые заинтересованы в затягивании конфликта в Сирии, а не в его скорейшем урегулировании.
Ранее стало известно, что около 40 вооруженных группировок отказались от участия в Конгрессе, сославшись, во-первых, на свою приверженность требованию отставки президента Башара Асада как необходимому условию для перехода к политическому диалогу, а во-вторых, на мнение некоторых деятелей о том, что данный форум является «попыткой ухода от женевского трека урегулирования и международных резолюций».
Что ж, тем лучше для будущего Сирии — вряд ли сочинский формат пострадает от отсутствия так называемых «оппозиционеров», для которых провальные во всех отношениях женевские переговоры являются эталоном международной площадки для решения споров.
Тем временем внутри Сирии активно реализуются мероприятия, необходимые для налаживания мирной жизни в районах, не так давно освобожденных от боевиков террористических организаций, причем во многом на тех же принципах инклюзивности, что и предстоящий Конгресс национального диалога.
В настоящее время наиболее эффективным механизмом, способствующим скорейшему возрождению сирийских населенных пунктов, является созданный в начале декабря Комитет по управлению восточными территориями Евфрата (КУВТ), штаб которого расположен в населенном пункте Сальхиях.
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Состоящий из представителей племен провинции Дейр-эз-Зор, Комитет выполняет широкий спектр задач: формирование местных органов власти, координация усилий по направлению гуманитарных грузов в районы, наиболее пострадавшие от террористов, оказание медицинской помощи беженцам, ремонт жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры.
Результаты деятельности КУВТ видны невооруженным глазом — на данный момент в населенные пункты Маррат, Эль-Хульсения, Хатла, Мазлум и Сальхиях вернулись свыше 6,5 тысяч человек, поэтому восстановление довоенного уровня численности населения провинции не заставит себя долго ждать.
На примере восточных районов Сирии подтверждается старая истина: кто хочет — ищет возможность, а кто не хочет — ищет причину. Энергичная работа по восстановлению собственной страны сирийцев, подчас лишенных продуктов питания и медицинской помощи, резко контрастирует с «успехами» участников «Женевы-8».
В этом смысле Конгресс национального диалога в Сочи является возможностью для всего сирийского народа для определения собственного будущего. Главное — правильно этой возможностью распорядиться.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Пентагон беспокоят недружелюбные поступки Эрдогана
Следовало ожидать, что вслед за подписанием договора на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, молниеносно последует реакция Вашингтона. Там уже не раз предупреждали своих партнеров по Североатлантическому альянсу, что не стоило бы покупать вооружение в России, и лучше было бы это сделать в США, однако Пентагону не удалось переубедить Анкару. И это точно не сойдет с рук Эрдогану.
Вчера российская и турецкая делегации встретились в Анкаре, где были подписаны все необходимые документы на покупку двух батарей российских ЗРК С-400 «Триумф». Турция взяла на себя обязательства погасить часть суммы в более чем 115 млрд рублей сразу, а на вторую половину «одолжила» рублевый кредит у России.
В свою очередь, надеявшиеся до последнего американские военные, что небо над Турцией будут защищать американские комплексы THAAD или Patriot, практически сразу же выступили с критикой относительно российско-турецкого договора. В Пентагоне обратили внимание, что якобы американские системы лучше отвечают потребностям республики и совместимы со стандартами НАТО.
«Мы довели свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400 до турецких должностных лиц», — заявил официальный представитель Пентагона.
Он также добавил, что Турция продолжает придерживаться ПРО стран НАТО для своих более долгосрочных потребностей. Постарался создать образ как будто ничего серьезного и не произошло.
Впрочем, если в Пентагоне стараются «сгладить углы» и не выносить ссоры из домика под названием НАТО, то характерные шаги к тому, чтобы оставить этот «притон», делают турецкие власти.
И начиная ссорами с экстрадицией Фетхуллаха Гюлена вплоть до миграционной размолвки с Евросоюзом, между Анкарой и Североатлантическим альянсом вбивается клин.
Вдобавок турецкий президент Реджеп Эрдоган не склонен к тому, чтобы укреплять межгосударственные связи с США. Наоборот, при первой возможности турок нападает на Вашингтон, что абсолютно не напоминает тесные и дипломатические отношения.
Взять хотя бы историю, когда Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля. Именно Эрдоган был инициатором экстренного совещания Организации Исламского сотрудничества, которая признала столицей Палестины Восточный Иерусалим и осудила потуги США.
Так что, как бы ни выражались в Пентагоне или других государственных ведомствах США вплоть до Белого дома, там вряд ли простят Реджепу Эрдогану, что тот пошел против системы, против американской элиты.
Однако, не желая потерять турецкие территории, в Штатах вряд ли будут спешить, дабы испортить окончательно связи с Анкарой. Скорее всего, там подготовят план, как сместить Эрдогана или, как минимум, очернить его репутацию.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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