Панорамное видео из открытого космоса.

Телеканал RT представил SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе. На видео в формате 360 градусов видно, как российские космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин вручную запускают несколько мини-спутников во время работы за бортом МКС. SPACEWALK 360 — продолжение спецпроекта «Космос 360», созданного RT при сотрудничестве с «Роскосмосом» и РКК «Энергия».

«Благодаря революционному проекту SPACEWALK 360 зрители впервые смогли увидеть открытый космос и нашу планету глазами космонавтов. На стыке VR-технологий и науки родился новый документальный жанр. Теперь у миллионов людей есть возможность приблизиться к космосу как никогда прежде. Приглашаем всех в открытый космос», — сказал руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков.

SPACEWALK 360 позволяет зрителям вместе с космонавтами Сергеем Рязанским и Фёдором Юрчихиным покинуть борт МКС и «совершить прогулку» в открытом космосе. Первое в истории видео RT в формате 360 из открытого космоса демонстрирует уникальные панорамные съёмки МКС, Земли и космонавтов во время работы за бортом станции.

В ходе презентации SPACEWALK 360 состоялась прямая линия с МКС, во время которой российский космонавт Сергей Рязанский рассказал о процессе съёмок. На мероприятии также выступили главный герой спецпроекта «Космос 360», лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, заместитель руководителя лётно-космического центра, начальник лётно-испытательного отдела Марк Серов и исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалёв.

В ноябре 2016 года RT первым в мире «отправил» зрителей в космос, показав уникальные кадры Земли, снятые в панорамном формате на борту МКС. Об иммерсивном видео RT написали мировые СМИ, включая американское издание Mashable. Ролик вызвал восторженные отзывы интернет-пользователей, представителей NASA и известных общественных деятелей. Бывшие астронавты Терри Вертс и Клейтон Андерсон назвали панорамное видео RT «одним из самых крутых», а американский режиссёр Оливер Стоун сравнил его с видеоигрой. Челси Клинтон, дочь кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон, написала в Twitter и Facebook: «Очень круто. Первый панорамный вид на Землю с борта Международной космической станции».

В 2015 году телеканал одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате. Библиотека собственного контента RT в формате 360 градусов насчитывает более 150 видео. Панорамные видео RT доступны на специальной странице в Facebook, в YouTube, а также в мобильном приложении RT360 (Google Play, App Store и Oculus Store).

Для изменения угла обзора при просмотре панорамного видео на ПК необходимо удерживать левую кнопку мыши и передвигать курсор в нужном направлении. На смартфоне — перемещать устройство в пространстве.

https://russian.rt.com/rt_events/article/436307-spacewalk-360-kosmos-rt