Остановите дураков, или как Рада заигралась детскими судьбами

Про скандальный украинский закон об образовании хочется сказать только одно: бедные дети! Власти в Киеве заигрались в вершителей судеб народа и поставили под запрет право школьников учиться на родном языке. Венгерские и румынские власти такого явно не ожидали, пытаясь воззвать к разуму Петра Порошенко, требуя наложить вето на закон. Не вышло…

Закон об образовании вступил в силу. Венгры и румыны заявили о дискриминации этнических меньшинств и договорились оказать совместное давление на власти Незалежной. Россия также обеспокоена «языковым геноцидом» русскоязычного населения, так что и мы можем примкнуть к альянсу этих двух стран.

Мартон Генгеши, замглавы комитета по международным делам парламента Венгрии, уже обратился к Будапешту и Москве с призывом выступить с совместной декларацией, чтобы предотвратить превращение Украины в мононациональное государство в сжатые сроки. При Викторе Януковиче дети национальных меньшинств учились на родном наречии, а после 2014 года началась повальная украинизация учебных заведений.

Порядка 150 тысяч венгров на Украине пострадает от действий властей. Школьники и студенты не смогут так быстро интегрироваться в учебную жизнь, что грозит снижением успеваемости и конкурентоспособности учащихся. Попробуй выучить химию или физику, а потом еще и экзамен сдать, если не знаешь хорошо мову. В Закарпатье явно не обрадовались…

На образовательной ниве разразился не просто скандал, но возник конфликт на уровне парламентских партий. Внутренний конфликт плюс дипломатическая война между Киевом и Будапештом. Помимо обещаний о блокировании любых инициатив в пользу Киева в Евросоюзе, Орбан поручил военным изучить еще и возможность военного вмешательства, чтобы защитить закарпатских венгров, если им потребуется помощь.

Румыния также не обрадовалась киевским «вывертам» на почве образования, заявив, что Киев им «воткнул нож в спину». При этом власти двух стран поражаются спокойствию ЕС и отсутствию реакции на действия Киева, нарушающего права людей. Украинские власти глумятся над правами людей, США им подпевают, как будто все правильно. Налицо «двойные стандарты».

Киев обиделся, пригрозив ответить на «шантаж». Ну, ладно, посмотрим, какие действия еще будут предприняты Радой. Киев пока грозится защитить украинцев в этих странах. Только один момент упускает из виду: Бухарест и Будапешт могут пролоббировать вопрос о сокращении торговых квот для Украины, а также блокировать очередной транш МВФ. Лишение кредитов и экономических преференций больно ударит по властям Незалежной. Да и действие Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС можно приостановить из-за нарушения прав человека и нацменьшинств на Украине.

Киев пока не сдает своих позиций и активно огрызается на попытки Венгрии и Румынии прекратить издеваться над представителями этнических меньшинств. На что надеются власти? На поддержку США? Вашингтон прикрикнет «Хватит!» и это подействует?

Вряд ли поможет. Киев довольно успешно создает себе врагов. Когда Москва призывала международные организации обратить внимание на украинский образовательный беспредел, все молчали. Как только оказались затронуты интересы венгров и румын, так сразу проснулись? Ну, что ж, посмотрим, сколько стоит европейская демократия и все их ценности…