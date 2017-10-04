Главная » История, Политика

Опять эта сволочь-англичанка обманула!

13:44. 4 октября 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:


Из воспоминаний Казанцева А.П. про разоружение англичанами русских-коллаборационистов

Как-то старый друг по Томску и Белорецку подполковник Н. З. Поддьяков, случайно оказавшийся в моей группе, принес найденное на территории порученного ему завода в Капфенберге письмо на немецком языке, подписанное генералом Schkuro. Шкуро? Кто во время гражданской войны не слышал этого устрашающего имени? Но Штирия? Немецкая армия? Вскоре все прояснилось, собственными глазами повидал я белогвардейского генерала, одетого в немецкую форму, а с ним атамана Краснова, тоже кровавого страшилища для донского казачества.

Скоро меня поставили в известность о готовящейся операции, которая затрагивала территорию подведомственного нашей группе завода в Юденбурге. Город разделен горной речкой с высокими берегами. На одном находился завод, а на другом… английские войска, размещенные в городских домах. Англичане сообщили нашему командованию, что в их расположении окружен немецкий конный корпус генерала Шкуро. Он входил в состав армии предателя Власова, плененного со своим штабом в Праге как раз нашей 26-й армией. Ее командующий генерал Гагин вскоре после знакомства рассказывал мне об этом. Так вот, Шкуро, белогвардеец в гитлеровской форме, отказался разоружить свой семидесятитысячный корпус. Англичане хотели избежать столкновения и разработали план бескровного усмирения упрямого генерала. Они предложили нашей стороне «разыграть» начало боевых действий между советскими и английскими войсками, о чем так мечтали разбитые нацистские главари. Английское командование поставит в известность генерала Шкуро «о случившемся» и предложит его корпусу принять участие в развязанных боях в составе британских сил. Для выполнения деталей задуманного плана и требовалась территория еще не демонтированного завода в Юденбурге. Пришлось ехать туда с представителями штаба армии на новой «олимпии». По пути поднимали по тревоге войсковые части. И за нашей спиной начиналась артиллерийская канонада, которую должен был услышать генерал Шкуро. Как и следовало ожидать, продажный генерал с радостью согласился воевать вместе с англичанами против русских. Генералу Шкуро объяснили: у англичан свои правила, свои незыблемые традиции. В составе британских войск не может находиться подразделение или соединение, солдаты которого одеты во вражескую форму и вооружены вражеским (немецким) оружием. Генерал Шкуро посчитался с английскими причудами (не все ли равно, как быть одетым и из чего стрелять!) и согласился: пусть его кавалеристы временно пересядут с коней в грузовики, переоденутся в английскую форму и перевооружатся в двух пакгаузах, как ему сказали, расположенных на противоположных берегах реки.

Неизвестно, как вели себя шкуровские волки, когда у них «на английской стороне» забирали оружие, что-то непонятное объясняя на английском языке. Я при этом не присутствовал. Но идущую впереди автоколонны легковую машину, пересекшую мост с английской стороны, видел сам.
Она остановилась, окруженная советскими солдатами в зеленых фуражках пограничников. Маленький человек в форме немецкого генерала вышел из машины, сердито хлопнув дверцей. С заднего сиденья выбрался седой плотный атаман Краснов в казачьей фуражке с красным околышем. Увидев зеленые фуражки с красными звездочками, пакостно выругался и сказал так, что и нам было слышно:
— Опять эта сволочь-англичанка обманула!
Видно, не впервой это было белогвардейскому атаману.
Шкуро помалкивал. Затем по мосту двинулись грузовики, набитые разоруженными шкуровцамн в немецких шкурах. Они ждали нового оружия, но увидели его в руках советских солдат, встречи с которыми так страшились.
Потом с группой офицеров мы ходили по цехам, куда пограничники отконвоировали людей с крысиными взглядами, одетых в мышиную форму.
Слышался отборный мат и блатной жаргон, на котором объяснялись между собой эти отбросы, предавшие Родину.
Кто они? Уголовники? Обманутые? Измученные в плену или искатели легкого пути? С каждым будут разбираться особо на суде. Но всем им вместе произнесен приговор истории.
Потом еще долго через Брук-на-Майне гнали табуны трофейных коней.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1945, англичане, британская империя, казанцев, коллаборационисты, предатели, ссср, шкуро
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Горькие слова о празднике Победы
... старалась притушить торжественность и трагичность этой даты, давая понять народу,...угроза при Хрущеве исчезла, коммунистическая сволочь постралась превратить празднование победы в... кузькину мать. Во всем этом присутствовала такая страшная советская пошлость...
Дела житейские...
...всех людей предал. Зовут этого внучка Михаил Сергеевич Горбачёв...Университета Бен-Гурион. С этими государствами и их наградами ...совершенно непонятно за что этому упырю-перестройщику тогда ещё...высшая награда Российской Федерации. Этим орденом награждены Пётр I,...
Русская кровь: история и геополитика
...археология, лингвистика и прочие занимающиеся этими вопросами научные дисциплины. Действительно, ... особой языковой группы – индоевропейской. Это – почти все европейские языки, ...последовательностью нуклеотидов в управляющей этим телом ДНК. Это значит, что до ...
Завод «Роснано», построенный за 15 млрд рублей, признан банкротом
... скрывал своих эмоций: - Это масштабный прорывной проект, переводящий...А его помощники добовляли: это будет крупнейшее в мире...более востребованных рынком решений. Это позволит предприятию выйти из...деньги. Вся прибыль — это прокручивание госденег на банковских ...
Кому светит гражданство России по «праву почвы»
...основанный на «праве почвы». Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы... но возникает множество вопросов, насколько это целесообразно, — считает генеральный директор ...из таджикских чиновников, когда продвигалась эта идея несколько лет назад. ...
Литва без шансов на выживание
... вынуждена платить Литва. Но это цена не «российской агрессии»,... Дали Грибаускайте.Для президента этой Прибалтийской страны есть только ...задекларировали 51 тыс. человек – это на 6,4 тыс. (..., у самих литовцев на это даже нет надежды.источникИсточник: ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>