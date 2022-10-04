Главная » Мировоззрение, Творчество

Опять народ не тот попался…

44 3


Опять народ не тот попался. Да что ж такое…
Еще один безусловный плюс СВО – наконец то распрощались с Пугачевой.
Некоторые считают, что отъезд всей этой сволочи это проблема. Это в корне ошибочное мнение – это отличная возможность для частичного очищения культурной жизни страны от подобного гнилья и раскупорки социальных лифтов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7898884.html
Метки: пугачёва, творцы, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Рождение Тартарии
Бэкграунд, выпуск-264 за 7 июля 2012
Песнь о Небесном Народе
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
А.С. Пушкин СКАЗКА о Попе и работнике его Балде
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1145 889
    Valeriy Bondarik час назад

      ~~..~~ VCEM privet`ik ~~..~~

      …Н-да-а-а-а…ШЕДЕВРальная ОЦЕНКА социума…
      Во-ЧТО-выдала Пугачёва “на-гора”…”Ура-господа-ура”…
      Оказывается “ЭТО” те люди:”Которых ОНА – терпеть НЕ-могла”!
      Н-да-а-а-а…вот ТАКАЯ ОНА – “народная” алла-а-а-а…
      (О-о-о-о – а как для тех,кого НЕ терпела – пела-а-а-а…)
      :-( но,Время, время-Li…своё берёт,оказывается,что…
      Народ тогдашний – был “не-тот”…Вот так: Народ “не-тот”… :-(
      -> СВАЛИЛА пугачёва? В-добрый путь…и на чужбине – В НЕБЫТИЕ уйдёт…
      (Жаль,Была Всеми Уважаема`я! А СТАЛА…О-хо-хо-хо-О-О-О…)
      _ _ _ _ _

      Ничего ни к кому личного.Благодарю.
      = ====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 04-10-22.

    • 26075 21905
      марина 23 мин. назад

        https://t.me/golosmordora/23483…жаль что не все голуби и фильки с басковыми ,лазаревыми голубями вылетели сс ней

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru