Опять народ не тот попался…
Опять народ не тот попался. Да что ж такое…
Еще один безусловный плюс СВО – наконец то распрощались с Пугачевой.
Некоторые считают, что отъезд всей этой сволочи это проблема. Это в корне ошибочное мнение – это отличная возможность для частичного очищения культурной жизни страны от подобного гнилья и раскупорки социальных лифтов.
~~..~~ VCEM privet`ik ~~..~~
…Н-да-а-а-а…ШЕДЕВРальная ОЦЕНКА социума…
Во-ЧТО-выдала Пугачёва “на-гора”…”Ура-господа-ура”…
Оказывается “ЭТО” те люди:”Которых ОНА – терпеть НЕ-могла”!
Н-да-а-а-а…вот ТАКАЯ ОНА – “народная” алла-а-а-а…
(О-о-о-о – а как для тех,кого НЕ терпела – пела-а-а-а…)
:-( но,Время, время-Li…своё берёт,оказывается,что…
Народ тогдашний – был “не-тот”…Вот так: Народ “не-тот”… :-(
-> СВАЛИЛА пугачёва? В-добрый путь…и на чужбине – В НЕБЫТИЕ уйдёт…
(Жаль,Была Всеми Уважаема`я! А СТАЛА…О-хо-хо-хо-О-О-О…)
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 04-10-22.
Тебе ли не знать, что творится в твоей тихой гавани с педиком Трюдо,кстати внебрачный сын нимфоманки и хиппи из 60гг его мамашки с Фиделем Кастро -красивая история -он не отрекся и все время помогал и проталкивал вверх..https://matveychev-oleg.livejournal.com/14176878.html
https://t.me/golosmordora/23483…жаль что не все голуби и фильки с басковыми ,лазаревыми голубями вылетели сс ней