Вольф Мессинг. Великий предсказатель,телепат и ясновидящий

Предсказания Мессинга всегда пользовались отличной репутацией. Как экстрасенс, он объездил практически все страны мира, помогая людям найти потерянные вещи, узнать о судьбе пропавших людей и разобраться с другими ситуациями. Ему верили и политики мирового значения, и простой люд. В 1953 году Мессинг пришел на прием к Сталину, чтобы попросить прекратить гонения на евреев в СССР. Но вождь даже слушать его не хотел, тогда Вольф Григорьевич предсказал, что кончина Сталина недалеко и что умрет он в еврейский праздник. Так и произошло. 5 марта 1953 года, когда весь иудейский мир отмечал Пурим (праздник посвященный спасению евреев Персидской империи от коварных замыслов Гамана, фаворита персидского царя), в своей официальной резиденции Иосиф Сталин скончался от кровоизлияния в мозг.