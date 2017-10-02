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Вольф Мессинг. Великий предсказатель,телепат и ясновидящий

12:29. 2 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Предсказания Мессинга всегда пользовались отличной репутацией. Как экстрасенс, он объездил практически все страны мира, помогая людям найти потерянные вещи, узнать о судьбе пропавших людей и разобраться с другими ситуациями. Ему верили и политики мирового значения, и простой люд. В 1953 году Мессинг пришел на прием к Сталину, чтобы попросить прекратить гонения на евреев в СССР. Но вождь даже слушать его не хотел, тогда Вольф Григорьевич предсказал, что кончина Сталина недалеко и что умрет он в еврейский праздник. Так и произошло. 5 марта 1953 года, когда весь иудейский мир отмечал Пурим (праздник посвященный спасению евреев Персидской империи от коварных замыслов Гамана, фаворита персидского царя), в своей официальной резиденции Иосиф Сталин скончался от кровоизлияния в мозг.

Метки: Вольф Мессинг, гипноз, предсказания, экстрасенсы
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