Русская система мер
19:13. 2 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сколько это «три пуда соли»? Насколько мал золотник? Много ли это семь пядей? Что длиннее верста или километр?
Аршин
Эту меру завезли в Московию персидские купцы: аршином именовали тогда длину ткани, отмеренную оттяжкой от плеча. И поговорка «Всяк купец на свой аршин мерит» — буквально отвечала реальности. Как можно догадаться, приказчиков для продажи материи на Руси специально подбирали короткоруких. Только спустя несколько лет государственный совет России принял решение ввести по всей стране единую меру длины — 16 вершковый аршин (71,12 см).
Пуд
Чтобы съесть на двоих 3 пуда соли вам понадобиться – внимание! – чуть больше 13 лет! Дотошными учениями подсчитано, что один пуд (16, 38 кг) соли можно осилить вместе аж (или всего) 4,38 года.
Верста
За семь верст киселя хлебать отправился – сокрушались раньше о далекой и бессмысленной поездке. Чтобы оценить, каково это – «за семь верст», следует знать что длиннее верста или километр? Семь верст по меркам XVII – XIX века – довольно большое расстояние (1 верста равна 1.0668 км, значит 7 верст – около 7,5 км).
Мера длины «верста» упоминалась еще и в прозвище, которым смекалистый русский окрестил долговязого человека. Подмосковное сельцо Коломенское было в старину летней резиденцией царя Алексея Михайловича. Дорога туда была оживленной, широкой и считалась главной в государстве. А уж когда поставили огромные верстовые столбы, каких в России еще не бывало, слава этой дороги возросла еще более. На фоне этой «популярности» и появилось прозвище «коломенская верста».
Сажень
Родившаяся в народе присказка «косая сажень в плечах» подчеркивала богатырские силу и стать молодецкую. Само слово «сажень» происходит от глагольного корня славянских языков «сед» — доставать, дотягиваться до чего-либо рукой.
С XI века сажень была основной русской мерой длины: она равнялась размаху рук человека, от конца пальцев одной руки до конца пальцев другой. Это была «прямая» сажень, 176 см. Но на Руси существовали и другие сажени, самой большой среди которых была так называемая «косая», равная 248 см и определявшаяся расстоянием от пальцев ноги до конца пальцев вытянутой вверх по диагонали руки. Кстати, сажень использовалась в строительных и земельных работах вплоть до 1917 года.
Вершок
«От горшка два вершка, а уже указчик» – говорили о молодом, не имеющем жизненного опыта, но очень самонадеянном молодом человеке. Очень самонадеянном, потому как вершок вершок – ширина двух пальцев руки, указательного и среднего, около 4,4см. Вершки обычно использовали для измерения роста: мелких домашних животных и людей.
С этой мерой длины связана еще одна не менее известная поговорка – “у неё суббота через пятницу на два вершка вылезла”. Так в старину говорили о неаккуратной женщине, у которой нижняя рубашка длиннее юбки.
Пядь
Семь пядей во лбу – говорят про очень умного человека, предполагая, что высота его лба пропорциональна уму. Пядь равнялась расстоянию между вытянутыми большим и указательным пальцами руки. Величина древнерусской пяди колебалась где-то в рамках 19-23 см., следовательно, семь пядей составляли приблизительно 133-161см.
Золотник
Мал золотник, да дорог. Насколько же он мал? Золотник был самой малой мерой веса (около 4 г) и использовался, главным образом, при взвешивании золота и серебра. Буквальный смысл поговорки связан с малым, но дорогим количеством, измеряемым, что называется «на вес золота».
Аршин
Эту меру завезли в Московию персидские купцы: аршином именовали тогда длину ткани, отмеренную оттяжкой от плеча. И поговорка «Всяк купец на свой аршин мерит» — буквально отвечала реальности. Как можно догадаться, приказчиков для продажи материи на Руси специально подбирали короткоруких. Только спустя несколько лет государственный совет России принял решение ввести по всей стране единую меру длины — 16 вершковый аршин (71,12 см).
Пуд
Чтобы съесть на двоих 3 пуда соли вам понадобиться – внимание! – чуть больше 13 лет! Дотошными учениями подсчитано, что один пуд (16, 38 кг) соли можно осилить вместе аж (или всего) 4,38 года.
Верста
За семь верст киселя хлебать отправился – сокрушались раньше о далекой и бессмысленной поездке. Чтобы оценить, каково это – «за семь верст», следует знать что длиннее верста или километр? Семь верст по меркам XVII – XIX века – довольно большое расстояние (1 верста равна 1.0668 км, значит 7 верст – около 7,5 км).
Мера длины «верста» упоминалась еще и в прозвище, которым смекалистый русский окрестил долговязого человека. Подмосковное сельцо Коломенское было в старину летней резиденцией царя Алексея Михайловича. Дорога туда была оживленной, широкой и считалась главной в государстве. А уж когда поставили огромные верстовые столбы, каких в России еще не бывало, слава этой дороги возросла еще более. На фоне этой «популярности» и появилось прозвище «коломенская верста».
Сажень
Родившаяся в народе присказка «косая сажень в плечах» подчеркивала богатырские силу и стать молодецкую. Само слово «сажень» происходит от глагольного корня славянских языков «сед» — доставать, дотягиваться до чего-либо рукой.
С XI века сажень была основной русской мерой длины: она равнялась размаху рук человека, от конца пальцев одной руки до конца пальцев другой. Это была «прямая» сажень, 176 см. Но на Руси существовали и другие сажени, самой большой среди которых была так называемая «косая», равная 248 см и определявшаяся расстоянием от пальцев ноги до конца пальцев вытянутой вверх по диагонали руки. Кстати, сажень использовалась в строительных и земельных работах вплоть до 1917 года.
Вершок
«От горшка два вершка, а уже указчик» – говорили о молодом, не имеющем жизненного опыта, но очень самонадеянном молодом человеке. Очень самонадеянном, потому как вершок вершок – ширина двух пальцев руки, указательного и среднего, около 4,4см. Вершки обычно использовали для измерения роста: мелких домашних животных и людей.
С этой мерой длины связана еще одна не менее известная поговорка – “у неё суббота через пятницу на два вершка вылезла”. Так в старину говорили о неаккуратной женщине, у которой нижняя рубашка длиннее юбки.
Пядь
Семь пядей во лбу – говорят про очень умного человека, предполагая, что высота его лба пропорциональна уму. Пядь равнялась расстоянию между вытянутыми большим и указательным пальцами руки. Величина древнерусской пяди колебалась где-то в рамках 19-23 см., следовательно, семь пядей составляли приблизительно 133-161см.
Золотник
Мал золотник, да дорог. Насколько же он мал? Золотник был самой малой мерой веса (около 4 г) и использовался, главным образом, при взвешивании золота и серебра. Буквальный смысл поговорки связан с малым, но дорогим количеством, измеряемым, что называется «на вес золота».
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com