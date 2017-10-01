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Украина. Новости: “Вова песика убив…”

17:48. 1 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Украинка Елена Лукаш, в прошлом министр юстиции, поднимает через свою страницу в Facebook актуальные вопросы. В их числе и проблема реформирования украинского образования, внедрения в жизнь людей русофобских лозунгов, зомбирования детей мовой. По-другому никак и не назовешь словоизвержение отдельных украинских «детских поэтов».

 

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Первое четверостишие учит ребенка, как нужно реагировать на тех, кто не владеет украинской мовой и не желает ее учить. Взял и прибил. Делов-то! Следующие стишки приучают юное поколение к алкоголю и наркоте. Толерантности нужно больше или наплевательского отношения к жизни, одному автору и ведомо.

 

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Эти «опусы» вошли в сборник детских стихов, который был номинирован на соискание государственной премии Кабмина Украины им. Леси Украинки. Номинация «Литературные произведения для детей и юношества». Доморощенных авторов явно пытаются продвигать на государственном уровне. Потенциал увидели, но какой? Убийц и наркоманов?

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Навоз не навоз, а деток жалко. Почему они должны страдать из-за глупости взрослых, играющих их жизнью ради своих сомнительных амбиций? Идеальное сочетание: человек, который перестал мыслить, анализировать и познавать окружающую действительность и поверил аферистам во власти, причем на любом уровне: от местных администраций до Киева.

Пользователи социальных сетей тоже «оценили» творчество поэтов Незалежной: «пациенты со справками», «дебилизм в превосходной степени».

 

 

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Сложно не согласиться с теми из них, кто отмечает позитив в появлении подобного словесного «мусора». Большего и не сделать, чтобы русский язык стал еще популярнее на Украине, чем он был до этого момента. Заведомо провальная кампания против русской литературы, любимой не только в России, но и в мире. На смену Пушкину, Зощенко, Толстому и Ахматовой пришел кто? Михайло Карасьов, с ежиком, косячком и туалетом…

Его вирши все похожи своей примитивностью и заявкой на творчество. Взять ту же «поэму» «А я сиджу на березi» про поэта, девушку и вождя с мамонтом. О чем написал? Какой смысл заложил в стихотворение?

Пора бы вспомнить, что человек мыслит языком, а не говорит на нем. И как будут мыслить украинские дети, взращенные на таких псевдолитературных творениях? Чем проще язык, тем проще мышление. Вероятно, к этому и стремятся те, кто пробрался во власть. Искоренить в народе не просто любовь, но и память о русской литературе. Тем самым изменить в будущих украинцах культурные и нравственные нормы, устои и нравственность. И тогда пойдут они на поводу толпы, перестав мыслить самостоятельно.

Не слишком ли высока цена за сомнительную независимость и отречение от общей истории с Россией?

 

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