Современные психотехнологии манипулирования

Приготовленную с вечера эту запись СУП ЖЖ не захотел отправить в 7 часов.

Средства коммуникации — способы передачи сообщений на большие территории. Массовая коммуникация — означает вовлеченность в подобный процесс масс. По эффективности воздействия на психическое сознание масс средства массовой коммуникации и информации выходят на первое место. Становится возможным это по следующим причинам. Кратко рассмотрим как происходит процесс воздействия информации на психику индивида или масс. Головной мозг человека состоит из двух больших полушарий.

«Радио— и телевизионные программы постоянно прерываются для передачи рекламы. …постепенное увеличение промежутка времени, когда дети концентрируют внимание на чем-то одном, может стать фактором, с помощью которого можно управлять развитием их умственных способностей». Г. Шиллер

«Вот выводы ученых о том, какую pоль сыграло ТВ как важнейший сегодня инструмент инфоpмации и культурного воздействия на человека. Первый и поистине поразительный вывод: ТВ обладает свойством устранять из событий пpавду. Именно глаз телекамеры, передающей событие с максимальной пpавдоподобностью, пpевpащает его в «псевдособытие», в спектакль». С.Г. Кара-Мурза

Левое полушарие — это сознание, правое — бессознательное. На поверхности полушарий находится тонкий слой серого вещества. Это кора головного мозга. Под ней содержится белое вещество. Это подкорковые, сублиминальные, отделы мозга.

Психика человека представлена тремя составляющими: сознанием, бессознательным и барьером между ними — т.н. называемой цензурой психики.

Информацией является любое сообщение, которое поступает из внешнего мира в психику человека.



Информация проходит через цензуру психики. Таким образом цензура психики стоит на пути информации, появляющейся в зоне восприятия ее индивидом (через репрезентативные и сигнальные системы), и является своего рода заградительным щитом, перераспределяя информацию между сознанием и бессознательным психики (подсознанием).



Часть информации, в результате работы цензуры психики, поступает в сознание, а часть (большая по объему) вытесняется в подсознание.



При этом заметим, что информация, которая перешла в подсознание, по прошествии какого-то времени начинает воздействовать на сознание, а значит через сознание, на мысли и на поведение человека. Напомним, что в подсознание откладывается любая информация, которая когда-либо проходила мимо индивида. Не важно, запомнил ли он ее или нет.

Любая информация, которую человек мог увидеть или услышать, информация, улавливаемая психикой с задействованием органов зрения, слуха, обоняния, осязания и т.д., такая информация неизменно откладывается в подсознание, в бессознательное психики, откуда и начинает вскоре свое воздействие на сознание.

Как известно, главная роль в отражении контактов человека с реальностью, в восприятии этой реальности, принадлежит сознанию. Однако помимо сознания существует и подсознание или бессознательное психики.



Таким образом психика человека состоит из двух слоев — сознания и бессознательного, подсознания. Именно от подсознания зависит реализация человеком скрытых, сублиминальных воздействий, или воздействий со стороны манипуляторов, которые разработанными психо-технологиями вводят в подсознание человека психологические установки.

Подсознание или бессознательное в свою очередь тоже представлено двумя слоями. Это личное бессознательное и коллективное бессознательное (или т.н. филогенетическая память).



Своим поведением представители массы, бессознательно выполняя заложенные в их психику установки, обязаны архетипическим составляющим психики, которые частично перешли к такому человеку филогенетическим путем (т.е. были сформированы до его рождения), а частично сформировались в результате личного опыта каждого человека.



Т.е. личное бессознательное формируется при жизни человека посредством задействования его репрезентативных и сигнальных систем, а формирование коллективного бессознательного зависит от опыта предшествующих поколений.



На информацию, поступающую из внешнего мира оказывает частичное влияние сам человек, а также среда обитания, которая формирует направленность его мыслей в спектре определенных знаний.

Бессознательное психики — это багаж знаний, накопленный человеком в процессе жизни.



Причем следует обратить внимание что информация личного бессознательного постоянно пополняется в течении жизни.



Информация, поступающая из окружающего мира, со временем будет переработана с задействованием глубинных слоев бессознательного, а также находящихся в бессознательном архетипов и паттернов поведения, и далее эта информация перейдет в сознание в виде возникновения у человека определенных мыслей и как результат — совершения соответствующих поступков.



Именно в бессознательном психики сосредоточены желания, инициативная составляющая поступков, да и вообще все, что позже переходит в сознание, т.е. становится осознанным тем или иным человеком.



Таким образом, если говорить об архетипах бессознательного в факторе влияния на подсознание с использованием манипулятивных методик, мы должны говорить что это становится возможным посредством определенной провокации архетипических пластов бессознательного психики.

Манипулятор в этом случае наполняет таким смысловым значением информацию, поступающую в мозг человека, чтобы путем задействования того или иного архетипа вызвать в психике человека соответствующие реакции, а значит и сподвигнуть последнего к выполнению установок, заложенных в его подсознание самим манипулятором.



Кроме того, архетипы присутствуют не только в коллективном, но и в личном бессознательном.



В этом случае архетипы состоят из остатков информации, которая когда-то попала в психику человека, но не была вытеснена в сознание или в глубины памяти, а осталась в личном бессознательном будучи обогащенной раннее полусформированными доминантами, полу-установками, и полу-паттернами.



Т.е. в свое время такая информация не явилась созданием полноценных доминант, установок или паттернов, но как бы наметила их формирование; поэтому при поступлении в последующем информации схожего содержания (т.е. информации со схожей кодировкой, или иными словами, схожими импульсами от афферентных связей, т.е. связей между нейронами мозга), раннее полусформированные доминанты, установки и паттерны доформировываются, в результате чего в мозге появляется полноценная доминанта.



А в подсознании появляются полноценные установки переходящие в паттерны поведения.



Доминанта в коре головного мозга, вызванная очаговым возбуждением служит причиной надежного закрепления психологических установок в подсознании, а значит и появление соответствующих мыслей у индивида, переходящих в последующем в поступки вследствие предварительного перехода установок в подсознании в паттерны поведения в бессознательном.



И тут нам следует отметить силу средств массовой коммуникации.

Потому как именно с помощью подобного рода воздействия происходит психологическая обработка не отдельного индивида, а индивидов, объединенных в массы.

Поэтому необходимо помнить, что если какая-либо информация поступает с помощью средств массовой коммуникации (телевидение, кино, глянцевые журналы, проч.), то такая информация непременно целиком оседает в психике индивида.

Оседает независимо от того, успело сознание обработать хотя бы часть подобной информации, или не успело. Запомнил ли индивид поступаемую в его мозг информацию, или не запомнил.



Сам факт наличия подобной информации уже говорит о том, что такая информация навсегда отложилась в его памяти, в его подсознании.



И это означает, что такая информация может оказать свое воздействие на сознание как сейчас или завтра, так и через многие годы или десятилетия. Фактор времени в данном случае не играет роли.



Подобная информация уже никогда не уходит из подсознания. Она может, в лучшем случае, лишь отодвигаться на второй план, скрываться до времени в глубинах памяти, потому что память индивида так устроена, что требует постоянного обновления имеющейся (хранящейся) информации, чтобы запоминать новые объемы информации.



При этом не важно, прошла ли подобная информация через сознание или не прошла. При этом такая информация может усиливаться, если она была обогащена эмоциями.

Любые эмоции, эмоциональная наполняемость смысловой нагрузки какой-либо информации, значительно усиливает запоминаемость, формируя доминанту в коре головного мозга, а через это и психологические установки в подсознании.

Если информация «бьет по чувствам», то цензура психики уже не может оказывать свое воздействие в полной мере, потому как то, что касается чувств, эмоций, легко преодолевает защиту психики, и такая информация прочно усваивается в подсознание, надолго оставаясь в памяти.



А чтобы как-то разделить информацию, поступаемую в подсознание через барьер психики (цензуру), и информацию, поступаемую в подсознание минуя цензуру психики, заметим, что в первом случае подобная информация откладывается в поверхностном слое личного бессознательного, т.е. откладывается не очень глубоко, тогда как во втором случае — проникает значительно глубже.

При этом нельзя говорить, что в первом случае информация со временем перейдет в сознание быстрее, чем та информация, которая до этого через сознание (а значит через цензуру) не проходила.



Тут нет особой взаимосвязи. На информацию, извлекаемую из подсознания, оказывает влияние множество различных факторов, в том числе архетипы коллективного и личного бессознательного. И тогда уже, как раз задействуя тот или иной архетип, становится возможным выведение информации из подсознания — и перевод ее в сознание.



Из чего следует, что такая информация вскоре начнет оказывать влияние на поведение индивида, руководя его поступками.

Немного остановившись на архетипах, заметим, что под архетипами понимается сформированность в подсознании неких образов, последующее воздействие на которые способно вызывать в психике индивида определенные положительные ассоциации, и через это оказывать влияние на информацию, получаемую индивидом «здесь и сейчас», то есть информацию, оцениваемую индивидом в настоящее время.



Архетип формируется через планомерное поступление какой-либо информации (т. е. посредством поступления информации на протяжении какого-либо времени), причем чаще всего формируется в детстве (раннем детстве), или юности.

С помощью того или иного архетипа бессознательное способно оказывать воздействие на сознание.

К.Г.Юнг (1995) предполагал, что архетипы уже заложены в природе человека от рождения. Это положение находится в прямой взаимосвязи с его теорией о коллективном бессознательном.



Кроме того, так как архетипы, находящиеся в бессознательном, и сами бессознательны, то становится объяснимым тот факт, что их воздействие на сознание не осознается, как не осознается в большинстве случаев любая форма влияния на сознание информации, хранящейся в подсознании.



Вводя понятие коллективного бессознательного, Юнг (1995) отмечал, что поверхностный слой бессознательного называется личностным бессознательным. Кроме личного бессознательного (приобретаемого из личного опыта в процессе жизни), существует еще и врожденный и более глубокий слой, который называется коллективным бессознательным. Коллективное бессознательное включает в себя содержания и образы поведения, которые являются у всех индивидов одними и теми же.

Из всех средств массовой коммуникации наивысшим манипулятивным эффектом выделяется телевидение.



Существует определенная проблема подверженности современного человека к манипулированию посредством телевидения.



Отказаться от просмотра телепередач для большинства индивидов невозможно, потому как специфика телесигнала и подачи материала построена таким образом, чтобы сначала провоцировать в индивиде симптомы психопатологии, а позже — снимать их, посредством телетрансляции, тем самым, обеспечивая устойчивую зависимость (сродни наркозависимости).



Все, кто на протяжении длительного времени смотрел телевизор — находятся в подобного рода зависимости. Они уже не могут отказаться от просмотра телепередач, потому что, в случае избегания просмотра, у подобных индивидов могут начинаться состояния, напоминающие по своим характеристикам симптоматику невроза.



На провоцировании в психике индивида симптоматики пограничной психопатологии основано значительное действие манипулятивных методик.

Посредством телесигнала телевидение кодирует психику индивида.

Основано такое кодирование на законах психики, согласно которым любая информация сначала поступает в подсознание, и уже оттуда оказывает воздействие на сознание. Таким образом, посредством телетрансляции становится возможным моделировать поведение индивида и масс.

С.Г. Кара-Мурза (2007) отмечает, что телепродукция — это «товар» сродни духовному наркотику.

Человек современного городского общества зависим от телевидения, потому что воздействие телевидения таково, что человек утpачивает свободу воли и пpоводит у экрана гораздо больше времени, чем тpебуют его потpебности в инфоpмации и pазвлечении.



Как и в случае наркотиков, человек, потребляя современную телепрограмму, не может рационально оценить характер ее воздействия на его психику и поведение. Более того, поскольку он становится «зависимым» от телевидения, то продолжает потреблять его продукцию даже в том случае, если отдает себе отчет в ее пагубном воздействии.

Первое массовое вещание началось в фашисткой Германии, во время Олимпийских игр 1936 года (Гитлер первым понял и стал использовать манипулятивные возможности ТВ).



Немногим ранее, в апреле 1935 года в Берлине появился первый телесалон на 30 человек с двумя телевизорами, а осенью 1935 года открылся телетеатр с проектором на 300 человек.



В США в 1946 году телевизор имели только 0,2% американских семей. В 1962 году эта цифра возросла до 90%, а к 1980 году телевизоры имели почти 98% американских семей, причем некоторые семьи имели по два-три телевизора.



В Советском Союзе регулярное телевизионное вещание началось в 1931 году из здания Московского радиоузла на Никольской улице (ныне Российская телевизионная и радиовещательная сеть — РТРС).



А первый телеприемник появился в 1949г. (назывался КВН-49, был черно-белым, экран был чуть больше размеров почтовой открытки, для увеличения изображения применялась линза, приставляемая к экрану, которая увеличивала изображение примерно в два раза.)



До середины 80-х гг. в нашей стране существовало два-три канала, причем, если первый канал могли смотреть почти 96% населения страны, то два канала «ловилось» не у всех (в зависимости от региона), примерно 88% в масштабах страны. Три канала — было только у третьей части страны.



Причем большинство телеприемников (на две трети) еще до 90-х годов оставался черно-белым.

При проведении телетрансляции происходит воздействие на психику посредством активации различных форм передачи информации; одновременное участие органов зрения и слуха оказывает мощный эффект на подсознание, за счет чего осуществляются манипуляции.

Через 20-25 минут просмотра телевизионной передачи мозг начинает впитывать любую информацию, которая поступает посредством телетрансляции. Один из принципов манипуляции массами — внушение. На этом принципе основано действие телерекламы.



Например, человеку показывается какой-нибудь рекламный ролик.



Предположим, поначалу у такого человека происходит явное отторжение демонстрируемого материала (т.е. его представление об этом товаре другое). Такой человек смотрит, слушает, оправдывая себя тем, что ничего подобного покупать не будет. Этим как бы успокаивает себя.



На самом деле, если на протяжении длительного времени в информационное поле человека попадает какой-нибудь сигнал, то информация неизбежно откладывается в подсознании.



А значит, если в последующем станет выбор между тем, какой товар купить, такой человек бессознательно отдаст предпочтение тому товару, о котором уже «что-то слышал». Более того. Именно этот товар в последующем будет вызывать в его памяти положительный ассоциативный ряд. Как чего-то знакомого.



В итоге, когда человек становится перед выбором товара, о котором ему ничего не известно, и товара, о котором он уже «что-то слышал» — то инстинктивно (т.е. подсознательно) потянется к знакомому товару.



Причем в данном случае зачастую важен фактор времени. Если на протяжении длительного времени перед нами проходит информация о каком-то товаре, он уже автоматически становится чем-то близким нашей психике, а значит, человек бессознательно может сделать выбор в пользу такого товара (подобной марки товара, бренда).

При телевизионном сигнале, особенно во время рекламы, используется три основных принципа технологии пассивного транса (гипноза): релаксация, концентрация внимания и внушение.



Расслабившись и сосредоточившись перед экраном телевизора, человек поглощает всю внушаемую ему информацию, а так как у человека, в отличие от животных, две сигнальные системы, то это значит, что люди одинаково реагируют как на реальный чувственный раздражитель (правое полушарие мозга), так и на человеческую речь (левое полушарие мозга).



Другими словами, для любого человека слово является таким же реальным физическим раздражителем, как и все остальные.



Транс усиливает действие слов (левое полушарие мозга) и эмоционально воспринимаемых картинок-образов (правое полушарие мозга), поэтому, отдыхая у телевизора, любой человек именно в этот момент и в этом состоянии становится чрезвычайно психофизиологически уязвимы, так как сознание человека переходит в гипнотическое состояние, так называемое «альфа-состояние» (состояние, которое нейрофизиологически сопровождается альфа-волнами на электроэнцефалограмме коры головного мозга. Кроме того, телевизионная реклама обязательно часто повторяется.



В этом случае применяется еще один важный принцип гипноза. Повторение резко усиливает силу внушения, низводя в итоге поведение многих людей до уровня обычных рефлексов нервной системы.

Л.П. Гримак (1999) отмечает, что современное телевидение выступает в качестве самого эффективного средства формирования гипнотической пассивности зрителя, которая способствует прочному закреплению создаваемых психологических установок, поэтому именно телевизионная реклама считается наиболее действенным способом программирования покупателей и потребителей услуг.

Во время просмотра телепередач зритель погружается в поверхностный гипноз.



В этом случае программирование зрителя осуществляется по типу постгипнотического внушения, когда заданная установка активируется в назначенный срок после выхода из транса, т.е. через время после просмотра телепередачи, у человека появляется навязчивое желание сделать покупку.



Поэтому в последние годы появилось новое психическое заболевание — мания покупок. Свойственна она в основном людям, страдающим от одиночества, комплексов неполноценности, низкой самооценки, не видящих смысла своего существования. Болезнь проявляется в том, что попав в супермаркет, такой человек начинает покупать буквально все подряд, пытаясь избавиться от некоего внутреннего беспокойства.



Явившись с приобретениями домой, и сам покупатель и его близкие оказываются в шоке, будучи поражены величиной денежных расходов и явной ненужностью покупок. Особенно часто страдают этой болезнью женщины, т.к. они более внушаемы.

Установлено, что 63% людей, не способных удержаться от покупок, даже если понимают, что этот предмет им не нужен, страдают депрессией. Особую опасность являет просмотр телевидения для ребенка.

Одна из причин гипнотизирующего действия телепередач заключается в том, что просмотр телепередач сопровождается очень большим расходом энергии.

Человеку кажется, что он сидит и физически отдыхает, однако быстро сменяющиеся на экране зрительные картины непрерывно активируют в его долговременной памяти множество образов, составляющих опыт его индивидуальной жизни.



Сам по себе зрительный ряд телеэкрана требует непрерывного осознания визуального материала, порождаемые им ассоциативные образы требуют определенных интеллектуальных и эмоциональных усилий по их оценке и затормаживанию.



Нервная система (особенно у детей), будучи не в силах выдержать такой интенсивный процесс осознавания, уже спустя 15-20 минут формирует защитную тормозную реакцию в виде гипноидного состояния, которое резко ограничивает восприятие и переработку информации, но усиливает процессы ее запечатления и программирования поведения. (Л.П.Гримак, 1999).

Не меньшую опасность телевидение оказывает на психику женщин-домохозяек, а также мужчин и женщин, которые после рабочего дня приходят домой и включают телевизор.

Телевидение с его огромным потоком зрительной информации оказывает воздействие главным образом на правое полушарие мозга.

Быстрая смена изображений, невозможность вернуться назад и еще раз просмотреть недостаточно понятые кадры (а значит осмыслить их), это признаки динамического искусства, коим является телевидение.



Осмысление увиденного, т.е. передача информации из правого (чувственного, образного) полушария в левое (логическое, аналитическое), происходит посредством перекодирования увиденных на экране образов в слова. Для этого требуется время и навык.



У детей подобный навык еще не сформирован. Тогда как при чтении книг — работает преимущественно левое полушарие, поэтому и ребенок, который читает книги, имеет интеллектуальное преимущество перед теми, кто смотрит телевизор в ущерб чтению.

А.В. Федоров (2004) приводит данные негативного влияния средств массовой коммуникации на психику подрастающего поколения, отмечая что в настоящее время в России один из самых высоких в мире уровень преступности.



Ежегодное количество убийств (на 100 тысяч населения) в России — 20,5 чел. В США эта цифра составляет — 6,3 чел. В Чехии — 2,8. В Польше — 2. По этому показателю Россия делит первое место с Колумбией.



В 2001 году в России было совершено 33,6 тысяч убийств и покушений на убийство, 55,7 тысяч случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 148,8 тысяч грабежей, 44,8 тысяч разбойных нападений. При этом подростковая преступность приобретает масштабы национального бедствия.



После отмены цензуры в средствах массовой информации, на кино/теле/видео/компьютерных экранах стали демонстрироваться (без соблюдения возрастных ограничений) тысячи отечественных и зарубежных произведений, содержащих эпизоды насилия. Насилие, демонстрируемое с экранов, связано с коммерциализацией телевидения и отмены государственной цензуры.



Сценами насилия часто заменяют слабый сюжет картины, т.к. сцены насилия оказывают воздействие сразу на подсознание, задействуя чувства, а не на разум. Демонстрацией секса и насилия манипуляторы с помощью СМИ добиваются деградации подрастающего поколения, у представителей которых нарушаются способности адекватно воспринимать реальность. Такой человек начинает жить в своем вымышленном мире.



Причем телевидение и кино (как и вообще все средства массовой коммуникации) формируют в психике подростка установки и паттерны поведения, в соответствии с которыми на ту или иную жизненную ситуацию такой подросток уже будет реагировать в соответствии с теми установками, которые оказались у него сформированы посредством просмотра телепередач и кинофильмов.



Явно выделяется конечно же телевидение и кино, т.к. в отличие от печатных или электронных СМИ, в данных видах воздействия на психику наибольший манипулятивный эффект достигается еще и от сочетания музыки, картинки изображения, голоса диктора или героев фильма, и это все значительно усиливает смысловую нагрузку, которую заложили манипуляторы массовым сознанием в сюжет той или иной картины.



Еще один манипулятивный эффект заключается в вовлеченности зрителей в происходящее на экране.



Наступает своего рода идентификация зрителя с героями киноленты или передачи по ТВ. В этом кроется одна из особенностей популярности различных передач. Причем эффект от подобного рода демонстрации весьма значителен, и базируется на механизме воздействия (намеренного или бессознательного) происходящего на экране на подсознание, с особого рода вовлечением архетипов личного и коллективного (массового) бессознательного.



Кроме того мы должны помнить о такой категории воздействия на психику, как подключенность к источникам информации. Если вы смотрите какую-либо передачу по ТВ, то даже если вы при этом находитесь один, вы входите в некое информационное биополе масс, т.е. подключаетесь к психическому сознанию тех, кто тоже смотрит эту же передачу; таким образом вы образуете единую массу, на которую распространяются механизмы манипулятивного воздействия свойственные массообразованиям.

«Коммерческое кино сознательно и методично, с дьявольской изощренностью устраивает для зрителя ловушки на экране», — отмечает К.А.Тарасов, который приводит для примера такой факт: в 1949-1952 гг. создатели первого в мире криминального телесериала «Человек, противостоящий преступности» (США) получали от своего руководства инструкцию следующего содержания:



«Было установлено, что интерес аудитории можно поддерживать наилучшим образом в том случае, когда сюжет разворачивается вокруг убийства. Поэтому кто-то обязательно должен быть убит, лучше в самом начале, даже если по ходу фильма совершаются другие виды преступлений. Над остальными героями все время должна висеть угроза насилия».



Главный же герой с самого начала и на протяжении всего фильма должен подвергаться опасности.

Показ насилия в коммерческом кино нередко оправдывают тем, что в финале картины торжествует добро. При этом подразумевается квалифицированное прочтение фильма. Но есть и другая реальность восприятия, особенно в подростковом и юношеском возрасте: социально значимым является смысл, который приписывают фильму зрители, а не намерения автора.

Выделяются пять типов последствий восприятия экранного насилия.



Первый тип — катарсис. В его основе лежит представление о том, что неудачи индивида в повседневной жизни вызывают у него состояние фрустрации и развивающееся отсюда агрессивное поведение. Если оно не реализуется через восприятие соответствующих героев популярной культуры, то может проявиться в антисоциальном поведении.





Второй тип последствий — формирование готовности к агрессивным действиям. Имеется в виду установка на агрессивное поведение, происходящая в результате, с одной стороны, возбуждения зрителя от сцен насилия, а с другой — представления о допустимости насилия в межличностных отношениях под влиянием сцен, в которых оно выступает как нечто вполне оправданное.





Третий тип — научение посредством наблюдения. Имеется в виду, что в процессе идентификации с киногероем зритель вольно или невольно усваивает определенные образцы поведения. Информация, полученная с экрана, в дальнейшем может быть использована им в реальной жизненной ситуации.





Четвертый тип последствий — закрепление существующих у зрителей установок и образцов поведения.





Пятый тип — это не столько насильственное поведение, сколько эмоции — страхи, беспокойство, отчужденность. В основе этой теории лежит идея, что масс-медиа, прежде всего ТВ, создают некую символическую среду, куда люди погружаются с детства. Среда формирует представления о реальной действительности, культивирует определенную картину мира.



Поэтому следует вывод, что образы насилия влияют на общеличностную идентичность по трём направлениям:

1) формирование готовности к агрессивным действиям в результате закрепления или возникновения представления о допустимости физического насилия в межличностных отношениях.

2) научение посредством наблюдения. В процессе идентификации с киногероем зритель вольно или невольно усваивает определенные образцы агрессивного поведения. Полученная информация в дальнейшем может быть использована в реальной жизненной ситуации.



3) закрепление у зрителей существующих установок и образцов поведения. Таким образом, в детском развитии современное экранное искусство способствует формированию агрессивности как составляющих общеличностной идентичности человека. (К.А. Тарасов, 2003) У большинства ученых нет разногласий по поводу негативного влияния неконтролируемого потока сцен экранного насилия на детскую аудиторию и необходимости создания продуманной государственной политики по отношению к защите прав ребенка в области медиа. (А.В. Федоров, 2004).

В вопросе воздействия на психику ребенка следует обратить внимание, что такая структура психики как цензура (барьер критичности на пути информации, поступаемой из внешнего мира), у ребенка еще не сформирована.

Потому почти любая информация из телевизора закладывает в психике ребенка установки и паттерны последующего поведения. Иного не дано.



В этом заключается сильный манипулятивный эффект телевидения, когда человек может даже не понимать смысла информации, которую видит на экране ТВ; содержимое телепередачи может даже представлять из себя набор смешных историй со скандальным оттенком (усиливавшим суггестивный эффект, потому как любая провокация эмоций разрушает барьер критичности психики), и внешне как будто явного негатива не просматривается.



Такой негатив становится заметен после, когда подросток начинает демонстрировать поведение, смоделированное раннее в результате просмотра ТВ.

«Культ жестокости, насилия, порнографии, пропагандируемый в СМИ, печатных изданиях неограниченной продажи, а также в компьютерных играх и др., ведет к неосознаваемому порой желанию у подростков и молодежи подражать этому, способствует закреплению таких стереотипов поведения в их собственных привычках и образе жизни, снижает уровень пороговых ограничений и правовых запретов, что, наряду с другими условиями, открывает путь для многих из них к правонарушениям», —отмечает В.Н. Лопатин.

Говоря об установках, мы должны говорить, что выражаются такие установки в запрограммированных моделях поведения.



Выделяя одну их характеристик установки, Т.В. Евгеньева (2007) отмечает, что установкой называется состояние внутренней готовности индивида реагировать запрограммированным образом на объекты действительности или на информацию о них.



Принято выделять несколько функций установки в процессе познания и мотивации поведения: познавательную (регулирует процесс познания), аффективную (канализирует эмоции), оценочную (предопределяет оценки) и поведенческую (направляет поведение). Рассматривая подобные функции, Т.В. Евгеньева приводит пример понимания различий между установками, известный как «парадокс Лапьера».

Вкратце суть такова. В 1934 году Р. Лапьер провел эксперимент. Он решил объехать множество различных гостиниц в небольших американских городках, взяв с собой двух студентов-китайцев. Везде, где компания останавливалась на ночлег, хозяева гостиниц их встречали очень радушно.



После того как Лапьер с китайцами возвратился на базу, он написал письмо всем владельцам гостиниц, с вопросом, может ли он приехать к ним с компанией, в которой будут китайцы. Почти все владельцы гостиниц (93%) ответили отказом.



На этом примере можно увидеть, что оценочная установка по отношению к представителям конкретной расовой группы в ситуации, требующей поведенческой реакции, была вытеснена поведенческими установками хозяина гостиницы по отношению к клиенту.

Т.В. Евгеньева (2007) отмечает хаотичный характер российских СМИ, которые ориентируются на рейтинг и привлечение рекламодателей, и дополняет приведенные установки еще одной: установкой барьера.



Заметим, что подобная установка лежит в плоскости психоанализа, и обозначает собой тот факт, что информация поступаемая из внешнего мира, которая не наталкивается на предварительно заложенные в подсознание архетипы или паттерны поведения, не будет воспринята сознанием индивида, а значит до срока отправляется в подсознание.



Но не исчезает. Об этом необходимо помнить. Потому как любая информация из внешнего мира, которая оказалась не воспринятая сознанием и вытесненное им в подсознание (в бессознательное), на самом деле по прохождении определенного времени начинает оказывать свое воздействие на сознание.

Таким образом установки, внедряемые в подсознание, и направленные на формирование соответствующих мыслей, желаний и поступков индивида и масс, весьма устойчивые по времени, и растворяясь в бессознательном (как личном, так и коллективном) в виде образования соответствующих архетипов, оказывают ключевое влияние на жизнь человека. Мы уже отмечали повышенное восприятие любой информации детской психикой.



Фактически любая информация, поступаемая в психику в детском возрасте откладывается в подсознание, а значит по прошествии времени начинает оказывать воздействие на сознание. Таким образом с помощью СМИ манипуляторы от бизнеса и власти программируют сознание масс на долгие годы, потому что взрослые люди живут установками, полученными в детстве.

Говоря о современных средствах массовых воздействий на аудиторию, мы должны говорить о сочетании рекламы и средств массовой коммуникации.







С. А. Зелинский

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Отрывок из книги.