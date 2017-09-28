Мировая экономика неуклонно движется в направлении дедолларизации

Концептуал СМИ Центральные банки и правительства давно знают, что американский доллар не вечен

Вопрос о том, когда та или иная национальная валюта попадает в число мировых резервных валют или прекращает быть таковой, не является предметом точной науки. Не существует никаких пресс-релизов, объявляющих о подобных событиях, как и крупных международных конференций, которые завершаются подписанием договоров и общей фотосессией. Тем не менее, можно с полной уверенностью сказать, что доминирующее положение каждой мировой резервной валюты должно когда-то начаться и в какой-то момент завершиться. При обмене одной глобальной валюты на другую, золото (и, в несколько меньшей степени, серебро), всегда играло решающую роль.

Центральные банки и правительства давно знают, что американский доллар не вечен и имеет «срок годности» как резервная валюта. Однако, до сих пор эта тема не подлежала открытому обсуждению. Впрочем, сам факт, что этот вопрос привлекает пристальное внимание такого влиятельного банка как JP Morgan уже в течение как минимум пяти лет, заставляет серьезно задуматься.

Вопросы, касающиеся мировых резервных валют, разумеется, не обсуждаются на CNBC каждое утро. Большинство ведущих экономистов избегают этой темы, как чумы. Дело в том, что эта проблема слишком глубоко переплетена с политикой. Однако, от этого вопрос отнюдь не становится менее важным для инвесторов, которым необходимо знать истинное положение вещей.

Все обстоит как раз наоборот. Необходимо задать и попытаться получить ответы на следующие вопросы: какие признаки сегодня указывают на то, что мир отворачивается от американского доллара? А также, какие имеются основания полагать, что в новой финансовой системе будет усилена роль золота?

Механизм, лежащий в основе сегодняшней системы «долларового стандарта», широко известен и довольно точно описывается термином «нефтедоллар». Эта система основана на неофициальном соглашении, которое заключили между собой Соединенные Штаты и Саудовская Аравия в середине 1970-х годов. Результатом этой сделки стало следующее: нефть, и, следовательно, все другие стратегические товары, во всем мире продаются и покупаются за доллары, и исключительно за доллары.

Затем производители нефти «перерабатывают» эти свои «нефтедоллары» в казначейские обязательства США. Этот кругооборот долларов позволил Соединенным Штатам довести свой внешний долг до немыслимой суммы почти в 20 триллионов долларов, не беспокоясь о своей финансовой стабильности. По крайней мере, именно так все обстояло до сих пор.

В течение долгого времени основа, на которой держится эта система, оставалась в значительной степени секретной. Наконец, в мае 2016 года агентство Bloomberg опубликовало всеобъемлющий материал, в котором дается подробное подтверждение существования вышеупомянутого соглашения, которое до тех пор многие считали не более чем слухом. Сам факт публикации этой статьи представляет собой косвенный признак того, что в мировой валютной системе происходят значительные сдвиги.

С каждым годом эта тенденция становится все более заметной, и она уже получила вполне адекватный термин: дедолларизация. Мир ищет альтернативы доллару, и находит их все чаще и чаще. В то же время, крупные производители нефти и крупнейшие мировые экспортеры прекратили накапливать долговые бумаги Министерства финансов США. Кратко выражаясь, с 1973 года долларовый стандарт основывался на существовании «спроса на доллары» — они были востребованы мировой экономикой. Однако, сегодня, когда Россия и Китай находят альтернативы для своей двусторонней торговли, они нуждаются в меньшем количестве долларов. То же самое относится и к европейским странам, которые с 1999 года перешли на единую валюту евро.

В последние десятилетия многие страны предпринимали попытки подорвать мировое превосходство американского доллара. Некоторые из этих попыток были пресечены путем военного вторжения со стороны США, как, например, план бывшего диктатора Ирака Саддама Хуссейна начать продавать нефть за евро. Такая же судьба постигла, как гласят слухи, план эксцентричного правителя Ливии Муаммара аль-Каддафи учредить панафриканскую золотую валюту.

Другие попытки не столь известны, но на самом деле они продолжают тихо «бурлить под поверхностью». Так, например, с 2008 года между Саудовской Аравией, Кувейтом, Бахрейном и Катаром существует соглашение, которое предусматривает формирование валютного союза. Новая валюта, которую предполагается учредить в рамках этого союза, даже получила название, впрочем, весьма незамысловатое – «gulfo» (от английского «gulf» – залив, прим. mixednews). «Этот проект был вдохновлен Европейским валютным союзом, создание которого считается в арабском мире большим успехом», – пишет в своей статье журналист газеты Telegraph Амброуз Эванс-Притчард. По ходу рассуждений он цитирует председателя правления инвестиционного банка Bahrain Gulf One Нахед Тахер, которая заявила: «Доллар США потерпел крах. Мы должны отказаться от привязки к американской валюте».

Однако, судя по всему, в последние годы реализация этого плана была приостановлена. Еще в середине 2013 года было опубликовано заявление, согласно которому общая валюта должна была приобрести статус платежного средства «не позднее 2015 года». Сегодня об этом уже даже не вспоминают вслух. Более того, другие потенциальные члены, такие как Объединенные арабские эмираты и Оман так до сих пор и не смогли присоединиться к этому клубу. Тем не менее, многие аналитики полагают, что следует внимательно наблюдать за развитием событий в Персидском заливе.

Недвусмысленным сигналом о том, что что-то на самом деле происходит, стала бы отмена привязки риала, национальной валюты Саудовской Аравии, к доллару США. Еще в апреле нынешнего года экономист Насер Саиди посоветовал странам Ближнего Востока подготовиться к «новой нормальности», и в частности, пересмотреть привязку своих валют к доллару: «Совершенно очевидно, что к 2025 году центр глобальной экономической географии существенно сместится в направлении Азии. То, что мы пережили за последние два десятилетия – это очень большой сдвиг в политической, экономической и финансовой картине мира».

Хотя роль нефтедобывающих стран, и особенно Саудовской Аравии, не следует недооценивать, в настоящее время движущими силами процесса дедолларизации являются, прежде всего, Москва и Пекин. Представляется целесообразным рассмотреть этот вопрос более детально.

В этом контексте было сделано множество политических заявлений, не оставляющих места для сомнений. Русские и китайцы откровенно высказывают свои взгляды на роль золота в нынешней фазе трансформации мировой валютной системы. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев, будучи в то время президентом России, показывал золотую монету перед объективом телекамеры по случаю встречи большой восьмерки G8 в итальянском городе Аквила в 2008 году. Медведев тогда заявил, что дебаты по вопросу о резервной валюте стали постоянным пунктом повестки дня встреч руководителей правительств.

Почти десять лет спустя тема валют и золота вновь стала важным элементом китайско-российской программы. В марте нынешнего года Центральный банк России открыл свой первый офис в Пекине. Россия готовится выпустить первую государственную облигацию, номинированную в китайских юанях. В последние годы обе страны активизировали свои усилия по переводу расчетов по сделкам в рамках двусторонней торговли с долларов США на рубли и юани. Кроме того, обе страны придают большое значение золоту.

Постепенный переход от безраздельного доминирования американского доллара к многополярному монетарному устройству имеет несколько важных последствий, суть которых можно понять только рассматривая сквозь эту линзу. Вопреки тому, что утверждается в большинстве публикаций в ведущих официальных СМИ, нефтедобывающие страны заинтересованы не столько в гораздо более высокой цене на нефть в долларах США, сколько в сохранении и наращивании своей доли рынка. Они все чаще могут самостоятельно выбирать, в каких именно валютах они хотят торговать. Наиболее важный эффект стал очевидным с 2014 года: два крупнейших держателя американских казначейских облигаций, Китай и Саудовская Аравия, отказались от поддержки Вашингтона. В то же время, нефтедобывающие страны больше не заинтересованы в том, чтобы превращать свои доходы в «нефтедоллары».

Процесс постепенного отказа от доллара, подготовленный в свое время Европой и начавшийся в результате действий Китая и России, уже невозможно остановить. И золото, как «наднациональный» резервный актив, играет в этом процессе важную роль.

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