Князь Святослав. Часть 2

21 сентября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему “Князь Святослав”.



Автор–сказитель – Юрий Гомонов



“После убийства Святослава прошло более тысячи лет, но до сих пор нет ясности, что, собственно, произошло. Великий покоритель Хазарии и Болгарского царства пал жертвой каких-то жалких печенегов. Как это возможно? Я провёл своё расследование этой темы и хочу донести то, что понял до всех, кого интересует судьба этого великого человека”. (Ю. Гомонов)



Гимн Богу Святославу.



Я призываю Бога Святослава! (3р)



Я восславляю князя –

Ставшего богом.

Я восславляю сокрушителя Хазарии!

Я восславляю человека –

Ставшего богочеловеком!

Снявшего с горла Руси

Удавку радхонитов.

Я восславляю великого воина,

Сокрушителя царств.

Грозу врагов и опору народа.

Я возношу к нему слово

В своих устах

От непобедимого

Русского рода.

Пусть твой меч из нездешней стали

Обрушится на врагов России.

Пусть твоя мощь умножится словом

Моего восхваления.

Пусть твоя слава

Расправит крылья

С новою силой.

И защитит твой народ

По велению времени.

Да превратится в пепел

В огне твоего гнева

Выползающая

Из преисподней Хазария.

И возродится из пепла

Великая Русь

В жаре небесного

Всё творящего зарева.

Пусть твой подвиг,

Отложенный временем,

Осуществится

С умноженной силой.

Пусть для всех,

Кто идёт к нам с мечём,

Наша земля

Станет могилой.



Великий Бог

Расправляет плечи.

Великий Бог

Берёт в руки оружие.

И слышится рокот

Божественной сечи.

И веет на запад

Сабельной стужею.



И солнечным ветром

Сметает с полей.

Служителей тьмы,

Одержимых наживой.

И не искривляет

Людские умы

Нездешний канон,

Богомерзкий и лживый.



Бумажный дракон

Сражён Святославом.

Обрушилась сила

Печатного слова.

И Русь озарилась

Божественным правом,

И снова за правду

Сражаться готова.



В невидимых битвах

С космическим вором,

В звучании стали

И русского слога,

Проложит Хоробрый

К Ирийским просторам

На Млечном пути

Золотую дорогу.



Слава Богу Святославу!



Слава! Слава! Слава!



Ю. Гомонов



Эти и другие важные вопросы будут озвучены в предстоящей передаче 21 сентября 2017 в 20 часов по Москве.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com