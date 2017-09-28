Князь Святослав. Часть 1
21 сентября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему “Князь Святослав”.
Автор–сказитель – Юрий Гомонов
“После убийства Святослава прошло более тысячи лет, но до сих пор нет ясности, что, собственно, произошло. Великий покоритель Хазарии и Болгарского царства пал жертвой каких-то жалких печенегов. Как это возможно? Я провёл своё расследование этой темы и хочу донести то, что понял до всех, кого интересует судьба этого великого человека”. (Ю. Гомонов)
Гимн Богу Святославу.
Я призываю Бога Святослава! (3р)
Я восславляю князя –
Ставшего богом.
Я восславляю сокрушителя Хазарии!
Я восславляю человека –
Ставшего богочеловеком!
Снявшего с горла Руси
Удавку радхонитов.
Я восславляю великого воина,
Сокрушителя царств.
Грозу врагов и опору народа.
Я возношу к нему слово
В своих устах
От непобедимого
Русского рода.
Пусть твой меч из нездешней стали
Обрушится на врагов России.
Пусть твоя мощь умножится словом
Моего восхваления.
Пусть твоя слава
Расправит крылья
С новою силой.
И защитит твой народ
По велению времени.
Да превратится в пепел
В огне твоего гнева
Выползающая
Из преисподней Хазария.
И возродится из пепла
Великая Русь
В жаре небесного
Всё творящего зарева.
Пусть твой подвиг,
Отложенный временем,
Осуществится
С умноженной силой.
Пусть для всех,
Кто идёт к нам с мечём,
Наша земля
Станет могилой.
Великий Бог
Расправляет плечи.
Великий Бог
Берёт в руки оружие.
И слышится рокот
Божественной сечи.
И веет на запад
Сабельной стужею.
И солнечным ветром
Сметает с полей.
Служителей тьмы,
Одержимых наживой.
И не искривляет
Людские умы
Нездешний канон,
Богомерзкий и лживый.
Бумажный дракон
Сражён Святославом.
Обрушилась сила
Печатного слова.
И Русь озарилась
Божественным правом,
И снова за правду
Сражаться готова.
В невидимых битвах
С космическим вором,
В звучании стали
И русского слога,
Проложит Хоробрый
К Ирийским просторам
На Млечном пути
Золотую дорогу.
Слава Богу Святославу!
Слава! Слава! Слава!
Ю. Гомонов
Эти и другие важные вопросы будут озвучены в предстоящей передаче 21 сентября 2017 в 20 часов по Москве.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com