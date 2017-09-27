Упрятанная цивилизация
Материалы, собранные в этой небольшой подборке, подсказанной друзьями, освещают очень интересные события, произошедшие в далёкое время (более 4-х тысяч лет назад), но имеющие весьма ощутимые последствия для всей нашей цивилизации, вплоть до сегодняшнего дня. Речь идёт о том, что древнюю Индию ещё 4000 лет назад населяли негроидные племена дравидов и нагов, которых подчинили чёрные маги, поклонявшиеся богине Кали - Чёрной Матери - которой они приносили человеческие жертвы. Это было очень опасно для всех остальных народов Земли и славяно-арийцы предприняли два больших похода для искоренения этих дикостей и привлечения туземцев к нормальной ведической цивилизации. Они изгнали чёрных магов и передали самые начальные сведения ведической культуры - те, которые древние индийцы были способны воспринять… Ещё в 18-м веке в энциклопедиях можно было прочесть о Великой Тартарии - самой большой стране мира, как о ней говорится в первом издании британской энциклопедии 1771 года. А в 20-м веке о ней уже никто «не знает», но «все» точно помнят, что русы - молодая «общность людей», что в 10-м веке они ещё якобы жили на деревьях или в землянках. Как коротка память человеческая…
|Г. Шаров
Цивилизация, утонувшая во времени
«Наука и жизнь» № 6, 1999 г.
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В Индии ведутся археологические раскопки удивительной культуры, уходящей в глубь времён на четыре-пять тысяч лет. Занимая площадь в 1,3 миллиона квадратных километров, эта древняя цивилизация размерами превосходила своих великих современников - Египет и Месопотамию, вместе взятых. Её города были строго спланированы, подобно новостройкам нашего времени.
Комфортные жилища
Востоковедение, как наука, зародилось в XVI-XVII веках, когда страны Европы вступили на путь колониальных захватов, хотя знакомство европейцев с арабским миром состоялось ещё много веков назад.
А вот египтология возникла значительно позже - датой её рождения считают 1822 год, когда французский учёный Шампольон расшифровал систему египетского иероглифического письма.
И лишь относительно недавно, в 1922 году, археологи впервые начали исследовать территорию по берегам реки Инд. И сразу же сенсация: открыта ранее неизвестная древняя цивилизация. Её назвали Хараппской цивилизацией - по имени одного из главных её городов - Хараппы.
Когда индийские археологи Д.Р. Сахин и Р.Д. Банерджи смогли наконец посмотреть на результаты своих раскопок, они увидели красно-кирпичные развалины древнейшего в Индии города, принадлежащего протоиндийской цивилизации, города довольно необычного для времени его постройки - 4,5 тысячи лет тому назад.
Он был спланирован с величайшей педантичностью: улицы, протянутые словно по линейке, дома в основном одинаковые, пропорциями напоминающие коробки для тортов. Но за этой «тортовой» формой иногда скрывалась и такая конструкция: в центре - двор, а вокруг него - четыре-шесть жилых комнат, кухня и помещение для омовения (дома с этой планировкой встречаются в основном в Мохенджо-Даро, втором большом городе). Сохранившиеся в некоторых домах пролёты для лестниц позволяют предположить, что строили и двухэтажные дома.
Главные улицы были десятиметровой ширины, сеть проездов подчинялась единому правилу: одни шли строго с севера на юг, а поперечные - с запада на восток. Но этот монотонный, как шахматная доска, город предоставлял жителям неслыханные по тем временам удобства. По всем улицам протекали арыки, и из них в дома (хотя около многих обнаружены колодцы) подавалась вода. Но, что ещё важнее - каждый дом был связан с системой канализации, проложенной под землёй в трубах из обожжённого кирпича и выводящей все нечистоты за городскую черту. Это было гениальным инженерным решением, позволившим на довольно ограниченном пространстве собираться большим людским массам: в городе Хараппа, например, временами проживало до 80 000 человек.
Инстинкт тогдашних градостроителей поистине удивителен! Ничего не ведая о болезнетворных бактериях, особенно активных в тёплом климате, но обладая, вероятно, накопленным опытом наблюдений, они оградили поселения от распространения опаснейших болезней. И другую защиту от природных невзгод придумали древние строители. Как и ранние великие цивилизации, родившиеся на берегах рек - Египет на Ниле, Месопотамия на Тигре и Евфрате, Китай на Хуанхэ и Янцзы, - Хараппа возникла в долине Инда, где почвы отличались высоким плодородием.
Но с другой стороны, именно эти места всегда страдали от высоких паводков, достигающих в равнинном течении реки 5-8 метров. Чтобы спасти города от весенних вод, в Индии их строили на кирпичных платформах десятиметровой высоты и даже более высоких. И, тем не менее, города возводились в короткий срок, за несколько лет.
В лучшие годы Хараппской цивилизации вокруг городов Хараппа и Мохенджо-Даро, как грибы, росли селения меньшего размера - их было около 1400. К настоящему времени раскопки освободили только одну десятую площади двух древних столиц. Однако уже удалось установить, что однообразие построек кое-где нарушается.
В Долавире, лежащем к востоку от дельты Инда, археологи обнаружили богато изукрашенные ворота, арки с колоннадами, в Мохенджо-Даро - так называемый «Большой бассейн», окружённый верандой с колоннами и комнатами, вероятно, для раздевания.
Горожане
Археолог Л. Готтрель, работавший в Хараппе в 1956 году, считал, что в подобных городах-казармах можно встретить не людей, а дисциплинированных муравьёв. «В этой культуре, - писал археолог, - было мало радости, но много работы, и материальное играло превалирующую роль». Однако учёный ошибся. Силу хараппского общества составляло именно городское население. По заключениям нынешних археологов, город, несмотря на архитектурную безликость, был заселён людьми, не страдавшими от меланхолии, а, напротив, отличавшимися завидной жизненной энергией и трудолюбием.
Чем же занимались жители Хараппы? Лицо города определяли купцы и ремесленники. Здесь пряли пряжу из шерсти, ткали, делали глиняную посуду - по прочности она приближается к камню, резали по кости, изготовляли ювелирные украшения. Кузнецы работали с медью и бронзой, ковали из неё инструменты, удивительно прочные для этого сплава, почти, как из стали. Они умели тепловой обработкой придавать некоторым минералам такую высокую твёрдость, что ими можно было сверлить отверстия в бусинах из сердолика. Изделия тогдашних мастеров имели уже неповторимый облик, своего рода, древнеиндийский дизайн, сохранившийся до наших дней.
Например, сегодня в крестьянских домах, расположенных в районах раскопок Хараппы и Мохенджо-Даро, в домашнем обиходе встречаются вещи, которые поразили археологов своим «протоиндийским» обликом. Это обстоятельство только подчёркивает слова основателя Индийского государства Дж. Неру: «На протяжении пяти тысячелетий истории вторжений и переворотов Индия сохраняла непрерывную культурную традицию».
Что лежит в основе такого постоянства? Антрополог Г. Поссель из Пенсильванского университета (США) пришёл к выводу, что это результат соединения в характере древних индусов таких качеств, как рассудительность, миролюбие и общительность. Ни одна другая историческая цивилизация не соединила воедино названные черты.
Между 2600 и 1900 годами до н.э. общество торговых людей и ремесленников переживает расцвет. Страна занимает тогда более одного миллиона квадратных километров. Шумер и Египет, вместе взятые, были наполовину меньше.
Протоиндийская цивилизация не случайно возникла на берегах Инда. Как в Египте и в Месопотамии, река была основой жизни: она приносила с верховьев плодородный ил и, оставляя его на обширных берегах поймы, поддерживала высокое плодородие земли. Земледелием люди стали заниматься в девятом-седьмом тысячелетиях. Теперь они уже не должны были с утра до ночи охотиться или собирать съедобную зелень, у человека появилось время для размышлений, для изготовления более совершенных орудий труда. Стабильные урожаи дали человеку возможность развиваться. Возникло разделение труда: один - пахал землю, другой - делал каменные орудия, третий - менял изделия ремесленника в соседних общинах на то, что его соплеменники не производили.
Эта неолитическая революция произошла на берегах Нила, Тигра и Евфрата, Хуанхэ и Инда. Археологи в Индии раскопали уже позднюю её фазу - когда Хараппа и другие города достигли известного совершенства. Люди, занятые сельским трудом, к этому времени уже научились возделывать многие культуры: пшеницу, ячмень, просо, горох, кунжут (здесь же родина хлопчатника и риса). Разводили кур, коз, овец, свиней, коров и даже зебу, занимались рыболовством и собирали съедобные плоды, выращенные самой природой.
В основе благополучия Хараппской цивилизации лежало высокопродуктивное земледелие (снимали два урожая в год) и скотоводство. Открытый в Лотхале искусственный канал длиной 2,5 километра позволяет сделать вывод о том, что в сельском хозяйстве использовалась ирригационная система.
Один из исследователей Древней Индии российский учёный А.Я. Щетенко так определяет этот период: благодаря «великолепным аллювиальным почвам, влажному тропическому климату и близости к передовым очагам земледелия западной Азии, уже в IV-III тысячелетиях до н.э. население долины Инда значительно опережает в прогрессивном развитии южных соседей».
Загадки письмен
Общество купцов и ремесленников, по всей видимости, не имело во главе ни монарха, ни жрецов: в городах не встречаются роскошные постройки, предназначенные для тех, кто стоит над простым людом.
Нет и пышных могильных памятников, хотя бы отдалённо напоминающих египетские пирамиды своими масштабами.
Удивительно, но эта цивилизация не нуждалась в армии, у неё не было завоевательных походов, да похоже, что и обороняться ей было не от кого.
Насколько позволяют судить проведённые раскопки, у жителей Хараппы не было оружия. Они жили в оазисе мира - это прекрасно согласуется с характеристикой нравов древних индусов, приведённой выше.
Некоторые исследователи связывают отсутствие в городах крепостей и дворцов с тем, что и рядовые граждане принимали участие в решениях, важных для общества.
С другой стороны, многочисленные находки каменных печатей с изображением всевозможных животных говорят о том, что правление было олигархическим, его делили между собой кланы купцов и владельцев земли.
Но этой точке зрения в какой-то степени противоречит другое заключение археологов: в раскопанных жилищах они не нашли признаков богатства или бедности владельцев. Так, может быть, письменность может ответить на эти вопросы?
Учёные, изучающие историю Древней Индии, оказываются в худшем положении, чем их коллеги, занятые прошлым Египта и Месопотамии. В последних двух цивилизациях письменность появилась на много сотен лет раньше, чем в Хараппе.
Но дело не только в этом. Хараппские письмена чрезвычайно скупы и, мало сказать, немногословны, рисуночные знаки, то есть, иероглифы, в надписях употребляются буквально единицами - 5-6 иероглифов на текст. Недавно найден самый длинный текст, в нём 26 знаков.
Между тем, надписи на бытовых гончарных предметах встречаются довольно часто, и это наводит на мысль, что грамотность не была уделом только избранных. Главное, однако, состоит в том, что у дешифровщиков всё ещё впереди: не известен язык, не известна пока и система письма.
Тем большее значение на современном этапе работы приобретает изучение найденных предметов материальной культуры. Например, в руки археологов попала изящная фигурка танцующей женщины.
Это дало основание одному из историков предположить, что в городе любили музыку и танцы. Обычно такого рода действа связывают с отправлением религиозных обрядов.
Но какова роль «Большого бассейна», открытого в Мохенджо-Даро? Служил ли он купальней для жителей или был местом для религиозных обрядов?
Не удалось ответить и на такой важный вопрос: поклонялись горожане одним богам, или у каждой группы был свой особый бог? Впереди - новые раскопки.
Соседи
У археологов есть правило: искать у соседей изучаемой страны следы её связей с ними. Хараппская цивилизация обнаружила себя в Междуречье - её купцы бывали на берегах Тигра и Евфрата.
Об этом говорят непременные спутники торговца - гири. Хараппский тип мер веса был стандартизирован, поэтому гири из этих мест аналогичны меченым атомам. Их находят во многих местах побережья Аравийского моря, а если двигаться на север - то на берегах Аму-Дарьи.
Присутствие здесь индийских купцов подтверждают и найденные печати хараппских торговых людей (на это указывает в своей книге «Забытая цивилизация в долине Инда» доктор исторических наук И.Ф. Альбедиль).
В шумерских клинописях упоминается заморская страна Мелух или Мелухха, сегодняшняя археология отождествляет это название с Хараппой.
В одной из бухт Арабского моря недавно при раскопках нашли портовый город Лотхал, принадлежавший Хараппскому комплексу. Здесь были судостроительный док, зерновой склад и мастерская для обработки жемчуга.
Какой товар везли протоиндийские купцы, например, в Месопотамию? Олово, медь, свинец, золото, раковины, жемчуг и слоновую кость. Все эти дорогие товары, как можно думать, предназначались для двора правителя.
Купцы выступали и как посредники. Они продавали медь, добытую в Белуджистане - стране, лежащей к западу от Хараппской цивилизации, золото, серебро и лазурит, купленные в Афганистане. На волах привозили строительную древесину из Гималаев.
В XIX веке до н.э. протоиндийская цивилизация перестала существовать. Поначалу считалось, что она погибла от агрессии ведо-арийских племён, разграбивших земледельцев и купцов.
Но археология показала, что освобождённые от наносов города не несут признаков борьбы и разрушений захватчиками-варварами. Более того, последние исследования историков выяснили, что племена ведо-арийцев ко времени гибели Хараппы находились далеко от этих мест.
Угасание цивилизации произошло, по всей видимости, из-за природных причин. Климатические изменения или землетрясения могли изменить течение рек либо высушить их, и почвы истощились.
Земледельцы были уже не в силах кормить города, и жители их покинули. Огромный социально-хозяйственный комплекс рассыпался на мелкие группы. Были утрачены письменность и другие достижения культуры.
Ничто не говорит о том, что упадок произошел одномоментно. Вместо опустевших городов на севере и на юге в это время появились новые поселения, люди двинулись и на восток, в долину Ганга.
источник: http://www.nkj.ru/archive/articles/9402/
|Печати из Мохенджо-Даро
http://ann-belka.narod.ru/books/isk_indii/india7.htm
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|Перекрёстные свидетельства
|АМРИ (Amri), сельское поселение недалеко от р. Инд, раскопанное Х. Маджумдаром в 1929 г. и Ж.-М. Казалем в 1959-1962 гг., датируется предположительно началом 3-го тысячелетия (радиоуглеродных дат не имеется). Название А. получил стиль расписной керамики, найденной в энеолитических слоях этого поселения, а также на теллях Синда вплоть до холмов Белуджистана. Высокие шаровидные кубки тщательно отполированы и украшены геометрическим орнаментом, шахматными панелями и черной бахромой между красными горизонтальными лентами. Для изготовления орудий в А. использовался сланец и реже медь. Жилища строились из сырцового кирпича, практиковались расчленённые захоронения. Терракотовые статуэтки отсутствовали. В А. за этой культурой следовала культура цивилизации долины Инда. Верхние слои содержали материал Джхукара и Джангара, последний, вероятно, уже исторического времени.
http://arch-enc.info/n1-39.html
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ХАРАППА (Harappa), одна из двух столиц цивилизации долины Инда, расположена у р. Рави в Пенджабе, в 400 милях (643,6 км) к северо-востоку от Мохенджо-Даро. Обожжённые кирпичи древнего города использовались в качестве балласта при строительстве близлежащей железнодорожной линии, однако раскопки Дж. Маршалла в 20-е гг. и М.Уилера в 1946 г. извлекли важную информацию в 50-футовом (15,2 м) холме цитадели на западном краю города.
Массивная стена была сложена из сырцового кирпича и облицована обожжённым, толщина стены достигала 40 футов (12,2 м), внутренняя площадь - 200-400 ярдов (182,9-365,8 м). К северу раскопаны кварталы ремесленников и огромные амбары, снабжавшие город продовольствием.
В южной части находится могильник по обряду ингумации, известный как R 37, который относится к позднему периоду X. Выше его расположен могильник Н, который принадлежал небольшой группе поселенцев, живших на территории города после его разрушения.
Обряд могильника - ингумация или расчленённые захоронения, сопровождавшиеся расписной керамикой (чёрный цвет на красном фоне), которая сильно отличается от посуды Инда. Среди мотивов - павлины, различные животные, геометрический или растительный орнамент.
Раскопки выявили следы доиндского заселения, имеющего аналогии в Кот-Диджи и, возможно, в долине Зхоб.
http://arch-enc.info/n23-1316.html
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МОХЕНДЖО-ДАРО (Mohenjo-daro), одна из двух столиц цивилизации долины Инда, расположена на западном берегу р. Инд в 400 милях (643,6 км) к юго-западу от Хараппы. В 20-е гг. памятник исследовался Дж. Маршаллом, в 30-е гг. - Э. Маккеем, а затем М. Уилером и в недавнем прошлом - Дж. Дэйлсом.
Город занимал площадь около квадратной мили (259 га) и представлял собой сеть кварталов (древнейший пример такой планировки). Крупные кварталы, разделённые широкими улицами с развитой дренажной системой (фото 32), разделялись на более мелкие и застраивались домами из обожжённого кирпича.
Один из кварталов западной стороны возвышался над остальными и представлял собой 35-футовую (10,7 м) цитадель. Обнаружены следы укреплений из обожжённого и сырцового кирпича. Внутри раскопаны зал собраний, «учебное заведение», большая общественная баня и хранилище.
На вершине находится храмовое сооружение более позднего времени. Раскопки не удалось довести до древнейших слоёв поселения из-за высокого уровня грунтовых вод. В результате бурения материал получен с глубины 39 футов (11,9 м) от дневной поверхности, холм возвышается над ней на 35 футов (10,7 м).
Наводнения несколько раз опустошали город. Материал верхних слоёв говорит об упадке культуры. О катастрофе, постигшей город, возможно, свидетельствуют группы непогребённых скелетов.
Вторичное заселение (как в Хараппе) не прослеживается. Датировка этого поселения до сих пор является предметом дискуссии. Радиоуглеродный анализ и связи с Месопотамией позволяют отнести его к 2300-1750 гг. до н.э.
|В.А. Чудинов.
Расшифровка надписей
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Полагаю, что никакого герба на этом обломке кувшина нет, а стрелочка на что-то указывает, что размещалось ниже обломка. Однако в силу того, что поверхность горшка весьма однородна, на ней можно заметить очень малоконтрастные надписи, которые я помещаю справа на выносном поле.
В центральном прямоугольнике можно прочитать слово ЯРА, на нижнем - слово ХРАМ. Таким образом, как и в предыдущем случае, речь идёт о большом храмовом комплексе, посвящённом богу Яру.
Малоконтрастна и надпись, пересекающая стрелочку внизу. Тем не менее, на ней можно прочитать слово МАРА. Оно обозначает название одного из храмов комплекса Яра.
Наконец, очень интересен верх сосуда. Возникает впечатление, что на нём процарапывались надписи ещё тогда, когда он был целым, но со слегка повреждённым верхним венчиком.
На нём в чёрной прямоугольной рамочке можно прочитать ещё одну надпись ЯРА. Но самая интересная надпись читается на средней части верха, где написано БАНКА, МЛЕКО.Иными словами то, что русские археологи называют словосочетанием БАНОЧНЫЙ СОСУД, в древности называлось просто БАНКА. А слово МОЛОКО раньше называлось МЛЕКО.
Такая форма мне встретилась однажды и на сосуде Черняховской культуры. Таким образом, перед нами - банка для молока храма Мары из комплекса, посвящённого богу Яру.
Примечательно, что новый пример надписей из Хараппы относится к тому же комплексу Яра, что и надпись из Хараппы, прочитанная мною в предыдущей статье «Обратной связи». И данное чтение подтверждает предыдущее.
|Несколько подробнее об арийских походах в Индию
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«…Во время своего первого похода в Дравидию в Лето 2817 от С.М.З.Х[1]. или 2692 г. до н.э., арийские племена, сделали первую попытку прекратить человеческие жертвоприношения становить поклонение богине Кали-Ма.
Изгнав жриц богини Кали-Ма - Чёрной Матери из храмов, они вернулись домой. Весь поход от начала до завершения занял семьдесят шесть лет, арийские племена вернулись на Родину в Лето 2893 от С.М.З.Х. или 2616 г. до н.э.
После ухода арийских племён, дравиды и наги вернулись к старым традициям по причинам уже изложенным ранее. Поэтому потребовался новый второй поход арийских племён в Дравидию, который, в силу ряда причин, состоялся только через шестьсот десять лет, в Лето 3503 от С.М.З.Х. или 2006 г. до н.э.
Второй поход в Дравидию, принципиально отличался от первого. Часть пришедших навсегда осталась в Дравидии и приступила к формированию цивилизации, которая известна сейчас, как индийская цивилизация.
ХАН УМАН (Верховный Жрец Светлого культа Богини Тары), возглавлявший этот поход, был назначен Духовным советником царя лесных людей ДРАВИДОВ и НАГОВ. Вот, что об этом сообщают нам Славяно-Арийские Веды:
8.(72).
Другие же Роды Расы Великой
расселятся по всему лику Мидгард-Земли…
и перейдут за Химават-горы…
и научат ЛЮДЕЙ С КОЖЕЙ ЦВЕТА
МРАКА, МУДРОСТИ МИРА СИЯНИЙ…
Дабы прекратили они приносить
Жертвы страшные, кровавые,
Своей богине - ЧЁРНОЙ МАТЕРИ
и ЗМЕЯМ-ДРАКОНАМ из МИРА НАВИ,
А обрели новую Божественную Мудрость и Веру…[2]
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[1] С.М.З.Х. - Сотворение Мира в Звёздном Храме. Заключение мира после длительной и тяжёлой войны между Империей Расы Великой (славяно-арийской Империей) и страной Жёлтого Дракона (древним Китаем) было настолько важным событием, что наши предки его увековечили, начав с него новое летоисчисление. Оно было в ходу до 1700 года, когда Пётр «великий» заменил русский календарь нерусским, христианским. - Д.Б.
[2] «Славяно-Арийские Веды», Саньтии Веды Перуна, Круг Первый, Саньтия 5, 39 с.
В этой статье рассказано ещё много удивительного, и это всего лишь одно из свидетельств того, что цивилизация в древней Индии не возникла вдруг из ничего (так в жизни не бывает), а была принесена извне. А вне Индии была всего одна цивилизация такого уровня – ведическая цивилизация Славяно-Ариев! Таким образом, открытие Хараппской цивилизации в бассейне реки Инд прямо подтверждает сказанное Н. Левашовым о втором Арийском походе, и о том, что люди белой расы были вынуждены расселиться среди дравидов и нагов и начать создавать там новую цивилизацию, которую мы сегодня знаем, как индийскую. Да Вы и сами можете легко сравнить то, что было в Индии 4,5 тысячи лет назад, с тем, что там есть сегодня, посмотрев оскароносный художественный фильм «Миллионер из трущоб». Лучше всего самому воочию во всём убедиться, а не верить бездумно многочисленным болтунам, зарабатывающим деньги на «высокодуховной индийской цивилизации»!
Недавно на глаза попалась ещё одна информация о Хараппской цивилизации, опубликованная в одном из Дневников. В этом материале оказалось намешано довольно много всего, в том числе и статья Г. Шарова, фрагменты из которой приведены нами чуть выше по тексту, а полностью эта интереснейшая статья опубликована на «Советнике» в материале «Упрятанная цивилизация». В представленном ниже материале, понятное дело, приводятся выдержки из разных статей ортодоксальных учёных-историков, поэтому без противоречий не обошлось. Тем не менее, пока за неимением другой информации, можно анализировать и эту. И в ней есть зёрна истины, а зная правильную историческую канву, можно достаточно уверенно отделять «зёрна» от «плевел»…
Хараппская цивилизация и ядерный взрыв 5000 лет назад
Находки археологов в Индии и на территории современного Пакистана, позволяют говорить о существовании древней цивилизации, простирающейся от Балочистана в Пакистане до Гуджрата в Индии. Эта цивилизация получила названия «Цивилизация долины Инда» или «Хараппская цивилизация», поскольку первые находки были сделаны в местечке Хараппа и Мохенджо-Даро в британской Индии (в начале 20 в.), в долине реки Инд. Позднее следы Хараппской цивилизации были найдены и в Гуджарате (Лотхал около Ахмедабада и др. места).
Первыми жителями долины реки Инд были кочевые племена, которые постепенно осели и занялись земледелием и скотоводством. Постепенно создавались условия для урбанизации и возникновения городской культуры. Начиная с 3500 г. до н.э. на территории долины реки Инд возникают крупные города с населением до 50 000 человек. Города Хараппской цивилизации имели строгую планировку улиц и домов, систему канализации и были прекрасно приспособлены для жизни. Их устройство было настолько совершенным, что не менялось на протяжении тысячелетия! По своему развитию Цивилизация долины Инда не уступала великим цивилизациям того времени. Из городов велась оживлённая торговля с Месопотамией, Шумерским царством и Центральной Азией, причём использовалась уникальная система мер и весов.
Археологические находки свидетельствуют и о довольно высокой культуре «хараппцев». Были найдены терракотовые и бронзовые статуэтки, модели повозок, печати, ювелирные украшения. Эти находки являются древнейшими артефактами индийской культуры. К началу второго тысячелетия до нашей эры Цивилизация долины Инда пришла в упадок и исчезла с лица земли по неизвестным причинам.
В начале двадцатых годов теперь уже прошлого столетия индийский учёный Р. Сахни возглавил первую экспедицию в дельту реки Инд, чтобы разыскать руины храма, принадлежавшего древнейшему божеству – «старому Шиве». Храм упоминался во многих легендах народа Хо, чьи владения в древности граничили с территорией, принадлежавшей северным магараджам. Мифы рассказывали «о горах небесного золота, хранящегося в подземельях храма»... Так что стимул рыться в болотистой земле всё-таки был немалый.
Каково же было удивление Сахни, когда его люди начали выкапывать из-под земли целые городские кварталы многоэтажных домов, императорские дворцы, огромные статуи из бронзы и чистого железа. Из-под лопат показывались мостовые, снабжённые глубокими желобами для колёс экипажей, сады, парки, дворы и колодцы. Ближе к окраине роскошь убывала: здесь одно- и двухэтажные здания из четырёх-шести помещений с туалетом группировались вокруг центральных двориков с колодцами. Город окружала стена из грубых, необтёсанных, но очень плотно прилегающих друг к другу камней, чередующихся с кладкой сырцового кирпича. Цитадель была ещё более высокой и прочной твердыней, снабжённой несколькими башнями. В императорских покоях был оборудован самый настоящий и весьма хитроумно сконструированный водопровод – и это за три с половиной тысячи лет до открытия законов гидравлики Паскалем!
Немалое удивление вызвали раскопки огромных библиотек, представленных хранилищами стеариновых табличек с так до сих пор и не расшифрованными пиктограммами. Там же хранились изображения и фигурки животных, на которых также имелись загадочные письмена. Эксперты, установившие некоторую периодичность знаков, пришли к выводу, что здесь был записан зарифмованный эпос или же религиозные молитвы в стихах. Среди найденных металлических изделий были медные и бронзовые ножи, серпы, долота, пилы, мечи, щиты, наконечники стрел и копий. Железных вещей обнаружить не удалось. Очевидно, люди к тому времени его ещё не научились добывать (А в предыдущем абзаце сказано о том, что были найдены статуи из железа! Значит, умели добывать! И плавить! И делать статуи!!! – Д.Б.). Оно попадало на Землю только с метеоритами и считалось священным металлом, наравне с золотом. Золото служило оправой для ритуальных предметов и женских украшений.
https://studopedia.su/16_37767_konets-stati---upryatannaya-tsivilizatsiya.html