Упрятанная цивилизация

В Индии ведутся археологические раскопки удивительной культуры, уходящей в глубь времён на четыре-пять тысяч лет. Занимая площадь в 1,3 миллиона квадратных километров, эта древняя цивилизация размерами превосходила своих великих современников - Египет и Месопотамию, вместе взятых. Её города были строго спланированы, подобно новостройкам нашего времени. Комфортные жилища Востоковедение, как наука, зародилось в XVI-XVII веках, когда страны Европы вступили на путь колониальных захватов, хотя знакомство европейцев с арабским миром состоялось ещё много веков назад. А вот египтология возникла значительно позже - датой её рождения считают 1822 год, когда французский учёный Шампольон расшифровал систему египетского иероглифического письма. И лишь относительно недавно, в 1922 году, археологи впервые начали исследовать территорию по берегам реки Инд. И сразу же сенсация: открыта ранее неизвестная древняя цивилизация. Её назвали Хараппской цивилизацией - по имени одного из главных её городов - Хараппы. Когда индийские археологи Д.Р. Сахин и Р.Д. Банерджи смогли наконец посмотреть на результаты своих раскопок, они увидели красно-кирпичные развалины древнейшего в Индии города, принадлежащего протоиндийской цивилизации, города довольно необычного для времени его постройки - 4,5 тысячи лет тому назад. Он был спланирован с величайшей педантичностью: улицы, протянутые словно по линейке, дома в основном одинаковые, пропорциями напоминающие коробки для тортов. Но за этой «тортовой» формой иногда скрывалась и такая конструкция: в центре - двор, а вокруг него - четыре-шесть жилых комнат, кухня и помещение для омовения (дома с этой планировкой встречаются в основном в Мохенджо-Даро, втором большом городе). Сохранившиеся в некоторых домах пролёты для лестниц позволяют предположить, что строили и двухэтажные дома. Главные улицы были десятиметровой ширины, сеть проездов подчинялась единому правилу: одни шли строго с севера на юг, а поперечные - с запада на восток. Но этот монотонный, как шахматная доска, город предоставлял жителям неслыханные по тем временам удобства. По всем улицам протекали арыки, и из них в дома (хотя около многих обнаружены колодцы) подавалась вода. Но, что ещё важнее - каждый дом был связан с системой канализации, проложенной под землёй в трубах из обожжённого кирпича и выводящей все нечистоты за городскую черту. Это было гениальным инженерным решением, позволившим на довольно ограниченном пространстве собираться большим людским массам: в городе Хараппа, например, временами проживало до 80 000 человек. Инстинкт тогдашних градостроителей поистине удивителен! Ничего не ведая о болезнетворных бактериях, особенно активных в тёплом климате, но обладая, вероятно, накопленным опытом наблюдений, они оградили поселения от распространения опаснейших болезней. И другую защиту от природных невзгод придумали древние строители. Как и ранние великие цивилизации, родившиеся на берегах рек - Египет на Ниле, Месопотамия на Тигре и Евфрате, Китай на Хуанхэ и Янцзы, - Хараппа возникла в долине Инда, где почвы отличались высоким плодородием. Но с другой стороны, именно эти места всегда страдали от высоких паводков, достигающих в равнинном течении реки 5-8 метров. Чтобы спасти города от весенних вод, в Индии их строили на кирпичных платформах десятиметровой высоты и даже более высоких. И, тем не менее, города возводились в короткий срок, за несколько лет. В лучшие годы Хараппской цивилизации вокруг городов Хараппа и Мохенджо-Даро, как грибы, росли селения меньшего размера - их было около 1400. К настоящему времени раскопки освободили только одну десятую площади двух древних столиц. Однако уже удалось установить, что однообразие построек кое-где нарушается. В Долавире, лежащем к востоку от дельты Инда, археологи обнаружили богато изукрашенные ворота, арки с колоннадами, в Мохенджо-Даро - так называемый «Большой бассейн», окружённый верандой с колоннами и комнатами, вероятно, для раздевания. Горожане Археолог Л. Готтрель, работавший в Хараппе в 1956 году, считал, что в подобных городах-казармах можно встретить не людей, а дисциплинированных муравьёв. «В этой культуре, - писал археолог, - было мало радости, но много работы, и материальное играло превалирующую роль». Однако учёный ошибся. Силу хараппского общества составляло именно городское население. По заключениям нынешних археологов, город, несмотря на архитектурную безликость, был заселён людьми, не страдавшими от меланхолии, а, напротив, отличавшимися завидной жизненной энергией и трудолюбием. Чем же занимались жители Хараппы? Лицо города определяли купцы и ремесленники. Здесь пряли пряжу из шерсти, ткали, делали глиняную посуду - по прочности она приближается к камню, резали по кости, изготовляли ювелирные украшения. Кузнецы работали с медью и бронзой, ковали из неё инструменты, удивительно прочные для этого сплава, почти, как из стали. Они умели тепловой обработкой придавать некоторым минералам такую высокую твёрдость, что ими можно было сверлить отверстия в бусинах из сердолика. Изделия тогдашних мастеров имели уже неповторимый облик, своего рода, древнеиндийский дизайн, сохранившийся до наших дней. Например, сегодня в крестьянских домах, расположенных в районах раскопок Хараппы и Мохенджо-Даро, в домашнем обиходе встречаются вещи, которые поразили археологов своим «протоиндийским» обликом. Это обстоятельство только подчёркивает слова основателя Индийского государства Дж. Неру: «На протяжении пяти тысячелетий истории вторжений и переворотов Индия сохраняла непрерывную культурную традицию». Что лежит в основе такого постоянства? Антрополог Г. Поссель из Пенсильванского университета (США) пришёл к выводу, что это результат соединения в характере древних индусов таких качеств, как рассудительность, миролюбие и общительность. Ни одна другая историческая цивилизация не соединила воедино названные черты. Между 2600 и 1900 годами до н.э. общество торговых людей и ремесленников переживает расцвет. Страна занимает тогда более одного миллиона квадратных километров. Шумер и Египет, вместе взятые, были наполовину меньше. Протоиндийская цивилизация не случайно возникла на берегах Инда. Как в Египте и в Месопотамии, река была основой жизни: она приносила с верховьев плодородный ил и, оставляя его на обширных берегах поймы, поддерживала высокое плодородие земли. Земледелием люди стали заниматься в девятом-седьмом тысячелетиях. Теперь они уже не должны были с утра до ночи охотиться или собирать съедобную зелень, у человека появилось время для размышлений, для изготовления более совершенных орудий труда. Стабильные урожаи дали человеку возможность развиваться. Возникло разделение труда: один - пахал землю, другой - делал каменные орудия, третий - менял изделия ремесленника в соседних общинах на то, что его соплеменники не производили. Эта неолитическая революция произошла на берегах Нила, Тигра и Евфрата, Хуанхэ и Инда. Археологи в Индии раскопали уже позднюю её фазу - когда Хараппа и другие города достигли известного совершенства. Люди, занятые сельским трудом, к этому времени уже научились возделывать многие культуры: пшеницу, ячмень, просо, горох, кунжут (здесь же родина хлопчатника и риса). Разводили кур, коз, овец, свиней, коров и даже зебу, занимались рыболовством и собирали съедобные плоды, выращенные самой природой. В основе благополучия Хараппской цивилизации лежало высокопродуктивное земледелие (снимали два урожая в год) и скотоводство. Открытый в Лотхале искусственный канал длиной 2,5 километра позволяет сделать вывод о том, что в сельском хозяйстве использовалась ирригационная система. Один из исследователей Древней Индии российский учёный А.Я. Щетенко так определяет этот период: благодаря «великолепным аллювиальным почвам, влажному тропическому климату и близости к передовым очагам земледелия западной Азии, уже в IV-III тысячелетиях до н.э. население долины Инда значительно опережает в прогрессивном развитии южных соседей». Загадки письмен Общество купцов и ремесленников, по всей видимости, не имело во главе ни монарха, ни жрецов: в городах не встречаются роскошные постройки, предназначенные для тех, кто стоит над простым людом. Нет и пышных могильных памятников, хотя бы отдалённо напоминающих египетские пирамиды своими масштабами. Удивительно, но эта цивилизация не нуждалась в армии, у неё не было завоевательных походов, да похоже, что и обороняться ей было не от кого. Насколько позволяют судить проведённые раскопки, у жителей Хараппы не было оружия. Они жили в оазисе мира - это прекрасно согласуется с характеристикой нравов древних индусов, приведённой выше. Некоторые исследователи связывают отсутствие в городах крепостей и дворцов с тем, что и рядовые граждане принимали участие в решениях, важных для общества. С другой стороны, многочисленные находки каменных печатей с изображением всевозможных животных говорят о том, что правление было олигархическим, его делили между собой кланы купцов и владельцев земли. Но этой точке зрения в какой-то степени противоречит другое заключение археологов: в раскопанных жилищах они не нашли признаков богатства или бедности владельцев. Так, может быть, письменность может ответить на эти вопросы? Учёные, изучающие историю Древней Индии, оказываются в худшем положении, чем их коллеги, занятые прошлым Египта и Месопотамии. В последних двух цивилизациях письменность появилась на много сотен лет раньше, чем в Хараппе. Но дело не только в этом. Хараппские письмена чрезвычайно скупы и, мало сказать, немногословны, рисуночные знаки, то есть, иероглифы, в надписях употребляются буквально единицами - 5-6 иероглифов на текст. Недавно найден самый длинный текст, в нём 26 знаков. Между тем, надписи на бытовых гончарных предметах встречаются довольно часто, и это наводит на мысль, что грамотность не была уделом только избранных. Главное, однако, состоит в том, что у дешифровщиков всё ещё впереди: не известен язык, не известна пока и система письма. Тем большее значение на современном этапе работы приобретает изучение найденных предметов материальной культуры. Например, в руки археологов попала изящная фигурка танцующей женщины. Это дало основание одному из историков предположить, что в городе любили музыку и танцы. Обычно такого рода действа связывают с отправлением религиозных обрядов. Но какова роль «Большого бассейна», открытого в Мохенджо-Даро? Служил ли он купальней для жителей или был местом для религиозных обрядов? Не удалось ответить и на такой важный вопрос: поклонялись горожане одним богам, или у каждой группы был свой особый бог? Впереди - новые раскопки. Соседи У археологов есть правило: искать у соседей изучаемой страны следы её связей с ними. Хараппская цивилизация обнаружила себя в Междуречье - её купцы бывали на берегах Тигра и Евфрата. Об этом говорят непременные спутники торговца - гири. Хараппский тип мер веса был стандартизирован, поэтому гири из этих мест аналогичны меченым атомам. Их находят во многих местах побережья Аравийского моря, а если двигаться на север - то на берегах Аму-Дарьи. Присутствие здесь индийских купцов подтверждают и найденные печати хараппских торговых людей (на это указывает в своей книге «Забытая цивилизация в долине Инда» доктор исторических наук И.Ф. Альбедиль). В шумерских клинописях упоминается заморская страна Мелух или Мелухха, сегодняшняя археология отождествляет это название с Хараппой. В одной из бухт Арабского моря недавно при раскопках нашли портовый город Лотхал, принадлежавший Хараппскому комплексу. Здесь были судостроительный док, зерновой склад и мастерская для обработки жемчуга. Какой товар везли протоиндийские купцы, например, в Месопотамию? Олово, медь, свинец, золото, раковины, жемчуг и слоновую кость. Все эти дорогие товары, как можно думать, предназначались для двора правителя. Купцы выступали и как посредники. Они продавали медь, добытую в Белуджистане - стране, лежащей к западу от Хараппской цивилизации, золото, серебро и лазурит, купленные в Афганистане. На волах привозили строительную древесину из Гималаев. В XIX веке до н.э. протоиндийская цивилизация перестала существовать. Поначалу считалось, что она погибла от агрессии ведо-арийских племён, разграбивших земледельцев и купцов. Но археология показала, что освобождённые от наносов города не несут признаков борьбы и разрушений захватчиками-варварами. Более того, последние исследования историков выяснили, что племена ведо-арийцев ко времени гибели Хараппы находились далеко от этих мест. Угасание цивилизации произошло, по всей видимости, из-за природных причин. Климатические изменения или землетрясения могли изменить течение рек либо высушить их, и почвы истощились. Земледельцы были уже не в силах кормить города, и жители их покинули. Огромный социально-хозяйственный комплекс рассыпался на мелкие группы. Были утрачены письменность и другие достижения культуры. Ничто не говорит о том, что упадок произошел одномоментно. Вместо опустевших городов на севере и на юге в это время появились новые поселения, люди двинулись и на восток, в долину Ганга. источник: http://www.nkj.ru/archive/articles/9402/