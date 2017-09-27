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Сторонники войны Трампа одобряют: Вашингтон вновь требует крови?

12:38. 27 сентября 2017 Просмотров - 53 Один комментарий Опубликовал:

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Времена массовых антивоенных протестов в Америке остались в прошлом. Политики, презирающие Дональда Трампа и мечтающие о его скорейшей отставке, начинают высказываться в его пользу. В чем причина? Просто им нравятся его заявления и действия, направленные на эскалацию насилия и военное вмешательство в дела других стран.

После проигрыша Хиллари Клинтон на президентских выборах симпатий к Трампу явно не прибавилось. Демократы со своими идеологическими союзниками в СМИ весьма активно критиковали и презирали новоизбранного президента США. Говорили о том, что не подходит он на эту роль. Обвиняли в расизме, стремлении к диктатуре и связях с Россией. Ни одного доброго слова не сказали, но зато грязи вылили…

Желание Трампа наладить диалог с Россией и лично с Владимиром Путиным не поощрялось. Конгрессмены этим летом затеяли против него игру: лишили возможности снять антироссийские санкции, переведя их в плоскость индивидуальных. До сих пор продолжается и пародия на расследование по делу российских хакеров, якобы оказавших влияние на выборы в США.

Но все это забывается, когда Трамп встает в воинственную позу. Как пишет Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative, американские либералы уже не те, что прежде. Душу им греют не мирные инициативы Белого дома, а ракетные удары по Сирии и расширение миссии США в Афганистане. Поддерживают в этом вопросе Трампа и журналисты изданий The New York Times, Daily Beast и CNN.

Так, Николас Кристоф, корреспондент NYT, на пару с Джейн Харман, бывшим членом палаты представителей, заявили, что нанесение ракетного удара по Сирии было, конечно, сомнительным с точки зрения закона, но Трамп был прав, когда отдал такой приказ. Политика, в целом правильная. Нужно поддержать Трампа на этом пути…

Джон Керри, экс-госсекретарь Госдепа США, успел заявить о своей «абсолютной поддержке», а Мэтт Льюис, журналист Daily Beast, обрадовался тому, что Трамп раскрылся с совершенно неожиданной для всех стороны: «Совсем другой Трамп!».

По мнению Фарида Закария, ведущего и политического обозревателя на телеканале CNN, Трамп наконец-то повел себя как истинный президент США. Принудил Сирию к исполнению международных норм. Громкое заявление, демонстрирующее лицемерную суть политических журналистов в Штатах. Вторжение в суверенную арабскую республику, осуществление в отношении ее вооруженных сил акта агрессии они называют защитой международного права.

В целом, для телеканала CNN подобные разговоры становятся нормой. Так, Мэгги Хаберманн, представитель телеканала в Белом доме, одобрительно отозвалась о заявлении президента, что Штаты «не строят нации», а «убивают террористов». Для нее оно стало сильным и наилучшим посылом Дональда Трампа за время его президентства. Ей нужна война?!

И это не первый случай, когда либералы забыли о своих прежних антивоенных настроениях. Внутрипартийный кризис в Штатах налицо. Если раньше либералы выступали против военных авантюр Белого дома (война во Вьетнаме), то уже во времена Джорджа Буша-мл. они превратились в наиболее активных сторонников «гуманитарных» войн.

Война в Югославии, вторжение в Ливию и в Ирак, убийства лидеров этих стран – вот что такое демократия в понимании американских политиков. Теперь они «демократично» застраивают натовскими базами границы с Россией в странах Восточной Европы. «Демократично» вещают о мнимой российской угрозе и необходимости ее сдержат всем миром. Все, что делают генералы и политики в Вашингтоне, ведет только к одному: к войне!

Если Дональд Трамп желает стать их новым «любимчиком», то ему проще плыть по течению и продолжить агрессивную внешнюю политику Белого дома. Мирные инициативы конгрессменами не приветствуются, особенно в отношении Москвы. Обладает ли Трамп таким редким сочетанием как сила воли, терпение и политическая мудрость, время покажет.

Напоследок хочу отметить: Россия в последние годы демонстрирует подъем, сокращая разрыв с Америкой такими темпами, на которые американцы больше не способны. Пройдет еще несколько лет и баланс сил в мире изменится. Россия поднимается, вызывая опасения у политической верхушки США. Да, в таких условиях им кажется, что воинственный Трамп станет лучшим решением. Только они ошибаются…

Метки: война, дональд трамп, конгресс сша, соединённые штаты
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Один комментарий»

  • 15541 10018
    Ликвидатор 27 сентября 2017 в 13:21 Ссылка Пометить
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    Трамп второстепенный фактор. там конгресс и СМИ остались под полным контролем Манипуляторов.
    вот для чего придумали “разделение властей”

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