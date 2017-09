Путин и рывок. Февраль 2018 – ультиматум и санкции навсегда

Февраль.

Достать чернил и плакать!

Писать о феврале навзрыд,

Пока грохочущая слякоть

Весною черною горит.

Борис Пастернак

Уже 2 февраля следующего года, т.е. за полтора месяца до президентских выборов в России, США приступят к демонстративной, буквально, в прямом эфире экспроприации богатств, нажитых за границей близкими к Президенту России олигархами и чиновниками.

Это будет сделано в соответствии с Законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций»[1], подписанным Трампом 2 августа, где министерство финансов США, руководитель Службы национальной разведки и госсекретарь обязываются представить в Конгресс доклад о крупнейших российских предпринимателях, связанных с Кремлем, указывая размеры и источники их доходов, сведения об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей), а также информацию об их деловых контактах с иностранными компаниями.

Одновременно 1 января 2018 года в Великобритании вступает в силу закон «О криминальных финансах», который даст возможность британским судам направлять иностранным собственникам активов в Великобритании так называемый запрос о состоянии имущества необъясненного происхождения (unexplained wealth orders, UWO). Это означает, что владелец компаний, недвижимости, банковских счетов и другого имущества, вызвавшего вопросы со стороны государственных органов, должен будет объяснить происхождение средств. Новые правила коснутся всё тех же самых «политически значимых лиц» (politically exposed person, PEP) и тех, кто подозревается в причастности к серьезным преступлениям, при этом их активы, находящиеся на территории Великобритании, стоят более £50 000.

И очень «кстати» также с 1 января ещё и сама Российская Федерация приступит к исполнению добровольно принятых на себя обязательств в рамках Международного соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией (CRS MCAA) — предоставлять финансовым спецслужбам США и Великобритании все без исключения сведения о доходах российских налогоплательщиков, полученных от средств на банковских счетах, об остатках средств по счетам, а также о платежах с этих счетов!

Таким образом, всему окружению В.В. Путина открыто сформулирован ультиматум: либо декапитация[2] Путина с вашим участием, либо декапитализация всех ваших активов за рубежом.

«Декапитация вместе с декапитализацией, а потом и децимацией» как технология действий американского Терминатора против Путинской России

Но скорее всего, продумывается совмещение первого и второго: декапитации с декапитализацией.

Поскольку теперь Россия прямо названа в высшем законодательном акте США от 2 августа «противником Америки» (America’s Adversary), вся эта новая система санкций означает не что иное как объявление нам войны – финансово-правовой и имиджево-консциентальной [3].

Анализ всех откровенно враждебных вбросов в западных СМИ против Главы российского государства и его ближайшего окружения за последние три года однозначно вскрывает конечную цель — добиться международного признания России «криминальным» или «мафиозным» государством (criminal state или mafia state), поскольку её возглавляет якобы криминальный президент и его окружение также является насквозь криминальным.

После подобной правовой квалификации где-нибудь в Высоком суде Лондона или Прокуратуре Испании, или ещё где-нибудь, по аналогии с «государствами-изгоями» Буша-мл. или «государствами — спонсорами терроризма», будут запускаться соответствующие процедуры, достаточные не только для отъёма спрятанных богатств и ареста за пределами России их владельцев, но и смены в стране режима и Главы государства.

Напомним, в частности, о громком заявлении в январе 2016 года Адама Зубина (Szubin, в российских СМИ — Шубин), что российский Президент коррумпирован и что правительство США знает об этом «долгие-долгие годы»: «Мы видели, как он [Путин] обогащает своих друзей, своих близких союзников и исключает тех, кто не относится к его друзьям и не занимает государственные должности. Будь то энергетическое богатство России, будь то другие государственные контракты, он перенаправляет это тем, кто, как он думает, будет служить ему, и отстраняет [от этих активов] тех, в ком сомневается. Для меня это коррупция».

Зубин на тот момент занимал должность не только заместителя министра финансов США, но и руководителя едва ли не главной американской спецслужбы Office of Foreign Assets Control (OFAC), отвечающей за отслеживание и контроль всех иностранных активов и финансов в мире в интересах США, а также за реализацию санкций. Показательно также, что на следующий день официальный представитель Белого дома подтвердил, что обвинение Зубина «исчерпывающе отражает мнение Администрации».

Неудивительно, что т.н. «оппозиция» после Крыма настойчиво продвигает в соцсетях и СМИ свои откровенные мечты видеть Путина отправленным за решётку по решению Гаагского суда или даже зверски убитым в прямом эфире как Каддафи.

Подобные пожелания и «прогнозы» о физическом уничтожении, ликвидации Президента России высказываются не только сетевыми «боевиками», но и отдельными американскими, польскими и украинскими публичными политиками. Все помнят, в частности, как заявление экс-министра обороны Украины Гриценко в эфире ток-шоу «Шустер Live» о том, что Путина необходимо убить, было встречено аплодисментами. Всё это, с очевидностью, словесные (пока) пробы по решению уже сформулированной в соответствующих центрах задачи.

И это означает, что перед нами не психиатрические отклонения и не метафоры, а конкретное натравливание на применение новейшей технологии англо-саксонской силовой дипломатии – декапитацию неугодных лидеров.

До 20 октября 2012 года, когда произошло демонстративное убийство Каддафи, главной технологией подрыва неугодных государств являлась технология смены режима (regime change). Однако перед казнью Саддама Хусейна в 2006 году было решено провести исследовательское тестирование на действующих руководителях государств эффекта от просмотра «случайно оказавшейся» в интернете видеозаписи его казни. Был выявлен чрезвычайно мощный негативный эффект и принято решение приступить к эксплуатации данной технологии. В ходе свержения режима Каддафи в Ливии декапитация впервые была запланирована как цель. Примечателен также тот факт, что ряд близких к бывшему президенту Узбекистана Каримову людей совершенно серьёзно утверждали, что убийство Каддафи было произведено специально за два дня до прилёта в Ташкентгоссекретаря США Клинтон (20 октября 2012 г.) с целью поразить Главу Узбекистана и принудить его к заключению всех необходимых американцам соглашений – прежде всего, о размещении военных контингентов и транзите летальных грузов.

Подобная любовь к публичному убийству и отрезанию голов правителей неугодных США стран очень характерна для мрачной западной репрезентационности верховной власти и имперского мышления. Эту репрезентационность сегодня олицетворяют клинтонойды, засевшие во всех институтах власти США. Эта репрезентационность основана на десакрализации властного служения. Она толкает на самые мрачные архаичные формы взаимодействий между народами по праву талиона – т.е. по принципу «кровь за кровь». И посол США в Ливии Стивенс гибнет так же, как Каддафи.

Однако следует понимать, что декапитация лидера страны далее ведёт к децимации[4] русских и российского населения.

И это сейчас не понимает только идиот. Клинтоноиды и представители скрытого реального государства США мыслят следующим образом: «В криминальной стране с криминальными лидерами неизбежно приходится идти на жертвы со стороны мирного населения при избавлении его от лидера. Это делается во имя будущих поколений!».

Мы видели это везде — в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии. Поэтому вместо злорадства наших местных гопников по поводу того, как будут «раздевать» и пускать по миру постсоветских нуворишей, насосавшихся несметных богатств, у ответственных людей возникают совсем другие чувства и мысли: как спасти страну и русских, как сделать шаг в достойное будущее?

И как сделать так, чтобы планируемая за океаном декапитализация друзей Путина была связана с капитализацией российских производств и ростом потенциала отечественных промышленных систем и всех типов инфраструктур, с созданием новых национальных индустрий и сфер деятельности?

Есть ли способ сломать сценарий «Февраль 2018»?

Такой способ есть. И Владимир Владимирович Путин имеет всё необходимое, чтобы его реализовать.

Это также открывает окно возможностей для той до сих пор пока невыявленной части лидерских политико-управленческих и политико-технологических групп, для которой «отступать некуда, позади Москва». Именно этим группам предстоит в ближайшие два-три месяца совершить шаг в неизвестное, которое нельзя просто вспомнить из прошлого или «списать» у Запада. Тут подлинно инновационный вызов и требование управленческого творчества!

Поэтому предлагаем Президенту Путину в течение сентября—октября этого года провести интеллектуально-волевую мобилизацию для хотя бы заявления на первом шаге предлагаемой асимметричной стратегии России, разламывающей англо-саксонский сценарий декапитализации и декапитации.

Ведь дело отнюдь не в том, что у здоровых сил в российской политической среде на сегодня якобы не хватает денег, полномочий, правильных приказов и т.п. В абсолютном дефиците совсем другое — такая мельчайшая вещь как концентрация внимания и чувствительность к восприятию главной проблемы страны.

Именно эта концентрация внимания выводит к нестандартному коллективному политическому действию. Именно на острие коллективного действия полномочия получают те, кто может и с кого стране вообще имеет смысл спрашивать. Поэтому при концентрации внимания на главной проблеме всё переворачивается, и вдруг отдаются правильные приказы, общим вниманием неусыпно контролируется их исполнение, ресурсы используются по назначению.

Пока же всё идёт не туда – в большой посткоммунистический тупик.

Разве не поразительно, что Президент России вот уже три года требует от элит рывка, а в ответ даже не только тишина, а полная глухота и нечувствительность, по-своему выдающаяся несензитивность?

Вот 5 июля этого года в своём заключительном слове на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам В.В. Путин требует рывка: «У нас всё есть и так: нефть, газ, уголь, металлы, причём самые разные: чёрные, цветные, золото, платина, алмазы – чего у нас только нет. В принципе в общем и целом технологическое развитие идёт неплохо, интеллектуальная база очень хорошая, но нам нужен с вами рывок – вот что нужно, и нужно это обеспечить». И дальше опять возвращается к этой же мысли: «Главное, что у нас есть все шансы, возможности, используя те факторы, о которых я уже сказал, а их нужно максимально использовать для того, чтобы обеспечить этот рывок и прорыв в будущее».

Вот ситуация и парадокс. С одной стороны, тотально во всём отстаём, а с другой стороны «всё у нас есть». Переход от «ничего нет, отстаём» к тому, что «у нас всё есть» как раз и достигается за счёт обострения чувствительности и концентрации внимания.

Выдающийся специалист по китайской философии и гуманитарный мыслитель Владимир Малявин утверждает, что современный мир живёт в испорченном внимании — расконцентрированном, рассредоточенном, плоско распределённом по всему полю внутреннего взора сознания.

К великому сожалению, наши российские элиты это доказывают делом. Полная прострация по любому даже мало-мальски серьёзному вопросу.

Однако хотя бы раз в тридцать лет внимание всё-таки надо сосредотачивать в точке. Выкристаллизовывать алмаз сознания. Ибо это и есть политика и ответственность перед тысячелетней Россией. И тогда вдруг окажется, что Путин прав, да, у нас уже всё, буквально всё есть, в наличии.

И за тем, что «у нас всё есть», должен следовать рывок.

А не колоссальная беспомощность и всё та же прострация, как это было ровно три года назад, когда 18 сентября 2014 года, через полгода после Крыма, в ходе заседания Государственного совета Путин прямо поставил задачу рывка: «И в завершение хочу подчеркнуть, за предстоящие 1,5–2 года необходимо совершить настоящий рывок в повышении конкурентоспособности российского реального сектора, сделать то, на что раньше потребовались бы, может быть, даже годы».

Как тогда, так и сейчас правильная стратегия и знание уже есть. Вся идеология и технология рывка – есть. Нет только чуткого внимания, нет чувствительности, а у кого-то даже и самого чувствилища.

И в этом моменте восстановления чувствительности на самом деле и возникает ситуация кардинальной смены элиты. Элита сегодня – это все те, кто способен чувствовать и ухватывать императив рывка именно здесь и сейчас, сегодня. А не завтра или вчера.

Все, кто не способен – в запас и на пенсию, независимо от возраста и прежних заслуг.

Мы должны быть искренне благодарны американским ястребам, которые сумели сделать практически невозможное: подвели наши нынешние элиты к краю и заставляют их сейчас самоопределяться.

Времени осталось совсем ничего — сентябрь и октябрь, потом будет поздно.

Успешность позитивного сценария для элит и всей страны определяется возможностью нестандарного рывкого действия, когда шаг этого рывка начнёт давать результаты — и тут же, в момент, и в отдалённой перспективе через десять и сотни лет. И именно физическая реальность этого рывка, резкий рост мощи и богатства России, которые Трансатлантика сначала будет дискредитировать и пробовать на зуб, — приведёт в конце концов к замирению с США и Западом, но уже на наших основаниях.

Нам необходимо движение на наших собственных основаниях, которое определяется показателями роста мощности интегративных инфраструктур страны. Здесь надо прямо заимствовать опыт китайцев, которые на основании советских работ создали специальный показатель «учение об интегративной мощи государства». Этот показатель вскрывает процесс наращивания государством мощности в разных сферах и областях деятельности. Сегодня он распространён не только на характеристики «твёрдой» силы – рост материальной инфраструктуры (например на скорость транспорта, определяющую доставку военно-воздушной дивизии в точку назначения — так называемый показатель мобильности, на энергетику, на связь), но и на «мягкую» силу — например, возможность, развернуть в мировых СМИ и киберсистемах информационную компанию по дискредитации лица или государственного института другой страны, задевший в своих высказываниях интересы своей державы и её официальных представителей.

Sapienti sat: Альтернативный ассиметричный сценарий

Суть альтернативного сценария вкратце такова.

Деньги, которые выведены из страны, тем, кто захочет и сможет (sic!), надо вернуть в страну и вбросить их в рывок. При осуществлении рывка нам придётся осуществлять сплошную инфраструктурную революцию, выстраивая как единое взаимосвязанное целое гражданскую и оборонную инфраструктуры с тем, чтобы удерживать пространство страны, формировать новую финансовую систему с сильным рублём, включённую в корзины валют, но со своими автономными формами счётности, провести форсированную индустриализацию и обеспечить тотальную избыточную занятость для каждого из 1800 муниципальных районов России и всей Большой Евразии, и начать массово строить новые города — молодёжные города развития, организуя для всего населения мировое качество жизни.

Нам придётся трансформировать и всё пространственное тело, геометрию нашей страны – вплоть до переноса столицы за Урал на Восток, — и глобальную финансовую архитектонику, чтобы выйти за пределы доллара.

Всё это мы должны будем сделать на своих собственных основаниях, не изолируясь и не отгораживаясь от мира, но создавая абсолютно самостоятельную автономную независимую систему мирохозяйства, включённую в мировое целое. Эта национальная система мирохозяйства не будет довольствоваться сложившимся глобальным разделением труда, куда Россию загнали на полуколониальное положение в результате 25 лет деиндустриализации и изничтожения российским олигархатом главных производительных активов, включая практико-ориентированную фундаментальную и прикладную науку. Мы предложим новые глобальные формы сотрудничества и взаимосвязи, которые организуются вокруг решения важнейших мировых проблем.

Образ будущего не может складываться из западной футурологии, почерпнутой из популярных английских книжек, где нет ни одной исходной русской мысли, а поэтому мало русских слов: «блокчейн», «бигдата», «гиперлуп», «искусственный интеллект», «дроны» и т.д. Такой образ будущего, где выдранные из чужого контекста западные технологии оторваны от нашего социального общенародного развития, — не сработает. Образ будущего — это не попсовый хайп в пересказе певца Маликова, а реальность и пассионарная всемирно-историческая энергетика, движуха большого числа оригинальных русских инженерно-предпринимательских и управленческо-финансовых групп.

Необходимо создать особую самоподдерживающуюся среду социально-индустриального и социально-инфраструктурного развития. Обратной стороной формирования такой среды является финансовая система нового типа. Всё в целом это предполагает предъявление методологии такого рывка. Она отличается и от советской индустриализации и бездарного «списывания» технологических новшеств с Запада на тучные нефтяные деньги в период 2010-х, и от новейших абстрактных рецептов западных цифровых платформ с криптовалютами и эджайлами. Самое главное, что она строится на принципе глубокого внутреннего единства политической и экономической суверенности страны.

Именно хроническая шизофрения — расщепление у российских элит политической суверенности и при этом сохранение полной долларовой зависимости от западных финансовых институтов — толкает Америку и всю Трансатлантику и Транспацифику во главе с клинтоноидами на конфликт с Россией. Однако достигается эта подлинная суверенность не за счёт дешёвого реваншизма и стремления «закопать Америку», а за счёт действительной самостоятельности социо-индустриального и социо-инфраструктурного развития. Здесь будет необходимо применять совсем другую методологию мирохозяйственного развития с иной функций и иным пониманием природы денег и капитальных вложений в развитие, в рывок.

Впрочем, содержание предлагаемого рывка подробно изложено в книгах и многочисленных публикациях координаторов Группы «Императив рывка».

Главное сегодня для страны — собрать команду, которая вместе с Главой государства скажет себе и народу: «Мы и есть рывок».

18 сентября 2017 года

Авторы: Юрий Громыко и Юрий Крупнов,

координаторы Группы «Императив рывка»

[1] An Act To provide congressional review and to counter aggression by the Governments of Iran, the Russian Federation, and North Korea, and for other purposes, или «Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act»

[2] Decapitation - обезглавливание с лат. caput, capitis, означающих голова

[3] Консциентальная война – война на поражение сознания, на слом имидж-идентификации населения противника, от лат. сonsciencia – сознание

[4] Децимация – дословно, убийство каждого десятого, decima — лат. десятая часть, истребление; опустошение; уничтожение