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США обвиняют Россию в том, что делают сами, — сенатор

21:25. 26 сентября 2017 Просмотров - 35 Один комментарий Опубликовал:
США обвиняют Россию в том, что делают сами, — сенатор | Русская весна

США обвиняют Россию в якобы нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), чтобы спокойно заниматься тем же, не неся ответственности перед партнерами, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

США продолжат добиваться от России соблюдения договора о РСМД, готовят военные меры, которые заставят РФ соблюдать обязательства, заявил во вторник председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

«Типичный приём не готовых исполнять свои обязательства американцев — обвинить во все тяжкие оппонентов (не соблюдают договоры, вмешиваются в дела, ослабляют ООН, сотрудничают с террористами) с тем, чтобы развязать себе руки и заниматься всем тем же, что приписывают другой стороне», — сказал Косачев РИА Новости.

И в каждом случае — никаких аргументов и доказательств, только голословные претензии, подчеркнул он. При этом Косачев указал на претензии США «на единоличное лидерство и господство, которое уж точно избавит» Вашингтон «от любых обязательств перед партнёрами».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения, договор о РСМД и предпринимала попытки ослабить независимость МАГАТЭ. В МИД РФ в свою очередь назвали эти обвинения голословными и отметили, что американцы не утруждают себя поиском доказательств.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 2382 738
    Толик Иванов 27 сентября 2017 в 9:13 Ссылка Пометить
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    они могут. это не российские войска стоят у южных границ техаса ,а американские в прибалтике. это не рубль стоит 60 долларов ,а наоборот. они могут.

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