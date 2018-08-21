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«Стукачок» Microsoft по заказу спецслужб США обвиняет Россию

20:15. 21 августа 2018 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:

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Руководство Microsoft обвинило Россию в «подрыве демократии» и взаимодействии с хакерами, создававшими ложные сайты, интересные для американских политиков. По их мнению, новой целью российских хакеров стали промежуточные выборы в США. Доказательств в подтверждение своих слов руководство компании привести не удосужилось, как всегда.

Нечистоплотная компания, неоднократно нарушающая права своих пользователей и активно «стучащая» спецслужбам США на своих пользователей, пойманная на прослушке, слежке и сборе личной информации, заговорила о хакерских атаках, обвиняя Россию? Кто бы сомневался, что Microsoft просто пошла на сделку со спецслужбами? Компромата на нее уже немало имеется, так что есть чем прижучить дельцов.

И раз уж мы заговорили о вмешательстве во внутренние дела другого государства, напомню: Microsoft помогала АНБ обходить системы шифрования и получать доступ к облачному хранилищу SkyDrive, работала с медиадепартаментом ЦРУ в российских социальных сетях, где нагнетала напряженность и настраивала россиян против законно избранных властей. Ну, а пользовательское соглашение Windows 10 сейчас является грубой и самой беззастенчивой попыткой легализации кибершпионажа.

Неудивительно, что накануне вечерних слушаний в сенате на тему введения новых санкций, компания якобы «внезапно» обнаружила новые следы «русских хакеров» из Fancy Bear. Старая заезженная пластинка с безосновательными обвинениями в адрес России опять звучит в Вашингтоне.

Доказательств не было и не будет. Смысл гундежа американских русофобов в том, чтобы вякать в сторону Москвы, вводить новые санкции и манипулировать общественным мнением. Ни одного свидетеля обвинения не имеется, кроме слов представителей компании, работающей на спецслужбы США. Об этом уже сообщал и бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Это уже целая цепочка образовалась: «стукачок» Microsoft – спецслужбы США -  крупные политические силы.

Обвинения в адрес России со стороны корпорации – спланированная провокация русофобов, желающих запустить новый виток антироссийских санкций. Им не нужны ни факты, ни реальные хакеры, ни свидетели по делу, а только громкий скандал. «Шестерка» Microsoft пытается по указанию спецслужб нагадить Москве, но эффект от заявлений ее руководства нулевой. Только Штаты в дерьме изваляли в очередной раз.

Впрочем, маразм среди американского политбомонда процветает: Эшли Форд, помощник госсекретаря, заявила, что Штаты готовы ввести новые против России… за «вмешательство» в будущие выборы 2018 года. Слышали подобный бред когда-либо? Ввести санкции за то, чего еще не было и не будет. До такого мракобесия и тупости только русофобы и могут догадаться.

 

 

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