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Осень ничем не хуже лета. Тёплые и яркие фото

08:08. 26 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Большинство людей провожает лето и встречает осень с тоской и печалью в сердце, ассоциируя это время года с окончанием отдыха, приходом холодов и нехваткой солнечного света. Но следующие фотографии покажут вам, что часто мы просто не умеем замечать то прекрасное, что дарит нам жизнь в каждом сезоне и периоде года. Ведь, помимо похолодания, осень — это яркие краски, уют и необыкновенная красота!

Природа будто достигает своего пика и надевает самые яркие наряды
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С красками приходит и вдохновение, недаром это время всех поэтов
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Дни становятся короче, но рассветы и закаты — более сказочными
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А в лесу можно почувствовать себя как в настоящем Лихолесье
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Гулять и размышлять в одиночестве
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Ведь осень будто обнажает всю правду
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Окружающее представляется голым, но самым искренним и настоящим
7

Ночи манят своей таинственностью
0

А осенние туманы приносят душевное спокойствие
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Это самое комфортное время для путешествий
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Ведь осень — это время взглянуть на все с другой стороны
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: красота, осень, погода
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