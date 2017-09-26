Осень ничем не хуже лета. Тёплые и яркие фото

Большинство людей провожает лето и встречает осень с тоской и печалью в сердце, ассоциируя это время года с окончанием отдыха, приходом холодов и нехваткой солнечного света. Но следующие фотографии покажут вам, что часто мы просто не умеем замечать то прекрасное, что дарит нам жизнь в каждом сезоне и периоде года. Ведь, помимо похолодания, осень — это яркие краски, уют и необыкновенная красота!Природа будто достигает своего пика и надевает самые яркие нарядыС красками приходит и вдохновение, недаром это время всех поэтовДни становятся короче, но рассветы и закаты — более сказочнымиА в лесу можно почувствовать себя как в настоящем ЛихолесьеГулять и размышлять в одиночествеВедь осень будто обнажает всю правдуОкружающее представляется голым, но самым искренним и настоящимНочи манят своей таинственностьюА осенние туманы приносят душевное спокойствиеЭто самое комфортное время для путешествийВедь осень — это время взглянуть на все с другой стороныПоделитесь этим постом со своими друзьями!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com