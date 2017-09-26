Осень ничем не хуже лета. Тёплые и яркие фото
08:08. 26 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Большинство людей провожает лето и встречает осень с тоской и печалью в сердце, ассоциируя это время года с окончанием отдыха, приходом холодов и нехваткой солнечного света. Но следующие фотографии покажут вам, что часто мы просто не умеем замечать то прекрасное, что дарит нам жизнь в каждом сезоне и периоде года. Ведь, помимо похолодания, осень — это яркие краски, уют и необыкновенная красота!
Природа будто достигает своего пика и надевает самые яркие наряды
С красками приходит и вдохновение, недаром это время всех поэтов
Дни становятся короче, но рассветы и закаты — более сказочными
А в лесу можно почувствовать себя как в настоящем Лихолесье
Гулять и размышлять в одиночестве
Ведь осень будто обнажает всю правду
Окружающее представляется голым, но самым искренним и настоящим
Ночи манят своей таинственностью
А осенние туманы приносят душевное спокойствие
Это самое комфортное время для путешествий
Ведь осень — это время взглянуть на все с другой стороны
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Природа будто достигает своего пика и надевает самые яркие наряды
С красками приходит и вдохновение, недаром это время всех поэтов
Дни становятся короче, но рассветы и закаты — более сказочными
А в лесу можно почувствовать себя как в настоящем Лихолесье
Гулять и размышлять в одиночестве
Ведь осень будто обнажает всю правду
Окружающее представляется голым, но самым искренним и настоящим
Ночи манят своей таинственностью
А осенние туманы приносят душевное спокойствие
Это самое комфортное время для путешествий
Ведь осень — это время взглянуть на все с другой стороны
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(с)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com