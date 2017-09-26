6 поразительных античных изобретений, секрет которых был утерян на тысячелетия

Вселенная полна тайн, которые бросают вызов науке. В этой статье мы расскажем о различных феноменах, которые нередко выходят за рамки понимания современной науки.

К сожалению, секреты многих полезных изобретений, сделанных тысячи лет назад и находивших широкое применение в ранние периоды развития человечества, в настоящее время утеряны и до сих пор сбивают с толку инженеров и изобретателей уровнем развития технологии. Современные аналоги некоторых из этих изобретений появились совсем недавно.

1. Греческий огонь: таинственное химическое оружие



Изображение из иллюминированной (украшенной красочными миниатюрами и орнаментами) мадридской рукописи Иоанна Скилицы, на котором изображён греческий огонь, используемый против флота Фомы Славянина (предводителя одного из самых крупных народных антифеодальных восстаний в Византии). Надпись над левым кораблём гласит: «Римляне поджигают вражеский флот»

В VII-XIIвеках византийцы использовали таинственное вещество в морских сражениях для поджигания своих врагов. Эта жидкость, выплёскиваемая на врага с помощью труб или сифонов, горела даже в воде. Огонь можно было погасить только уксусом, песком или мочой. Это химическое оружие было известно как греческий огонь. Мы до сих пор не знаем, что это было за вещество. Византийцы хранили его рецепт в строжайшем секрете, его знали лишь немногие посвящённые, и в конечном итоге он был утерян.

2. Гибкое стекло: слишком дорогое вещество

В трёх дошедших до наших дней античных источниках содержатся упоминания о гибком стекле. Однако они не достаточно детальные, чтобы однозначно утверждать, что такое вещество действительно существовало. История его изобретения впервые была рассказана Петронием (ум. в 63 г. н.э.).

Он писал о стеклодуве, который подарил императору Тиберию (который правил в 14-37 н.э.) стеклянный сосуд. Стеклодув попросил императора вернуть ему сосуд и, когда получил его, бросил на пол. Сосуд не сломался, а лишь деформировался, и стеклодув быстро вернул ему первоначальную форму. Опасаясь снижения стоимости драгоценных металлов, Тиберий приказал обезглавить изобретателя, чтобы его секрет умер вместе с ним.



Мраморная статуя императора Тиберия, 37 г. н.э.

Одна версия этой истории содержится в писаниях Плиниях Старшего (ум. в 79 г. н.э.), а другая была рассказана пару сотен лет спустя Дионом Кассием: главным героем в ней выступает не стеклодув, а маг. Когда сосуд был брошен на пол, он разбился, и мастер вернул его в первоначальное состояние голыми руками.

В 2012 году стекольная компания Corning представила гибкое «ивовое стекло» – жаропрочный и настолько гибкий материал, чтобы его можно скручивать в рулоны. Это изобретение нашло широкое применение для производства солнечных батарей.

Если несчастный римский стеклодув действительно изобрёл гибкое стекло, он на тысячи лет опередил свое время.

3. Противоядие для всех ядов

Разработка так называемого «универсального противоядия» приписывалась царю Митридату VI Понтийскому (правившему в 120-63 до н.э.). А его усовершенствование – личному врачу императора Нерона. Оригинальная формула яда была утеряна, но сохранилась информация об ингредиентах. Среди них были опиум, нарезанные гадюки, и сочетание малых доз ядов и их противоядий. Об этом рассказывает Эдриэн Мейор, фольклорист и историк науки из Стэнфордского университета в своей работе 2008 года под названием «Греческий огонь, ядовитые стрелы и скорпионовые бомбы: химическое и биологическое оружие в древнего мира».



Царь Митридат VI Понтийский

Это вещество было известно как митридатиум, в честь царя Митридата VI.

Мейор также говорит, что Сергей Попов, бывший советский ведущий разработчик биологического оружия, бежавший в США в 1992 году, пытался сделать современный митридатиум.

4. Тепловое лучевое оружие



Архимед поджигает римские суда около Сиракуз с помощью параболических зеркал

Греческий математик Архимед (ум. в 212 до н.э.) разработал оружие лучевое оружие, которое пытались воссоздать в 2004 году авторы программы «Разрушители легенд» канала Discovery. Эдриэн Мейор описал это оружие, как «ряды полированных бронзовых щитов, отражающих солнечные лучи на вражеские корабли».

«Разрушителям легенд» не удалось воспроизвести это древнее оружие, и они признали его это мифом, но студенты Массачусетского Технологического Института в 2005 году смогли сжечь лодку в гавани Сан-Франциско с помощью этого оружия, изобретённого 2200 лет назад.

Мейор также описал современное микроволновое тепловое лучевое оружие, действующее на «кожу жертвы, нагревая её до 55 °C и создавая ощущение, что она в огне», которое было представлено в 2001 году Агентством перспективных оборонных исследований DARPA.

5. Римский бетон



Бетон почти 2000 лет в Риме

Многочисленные римские строения, простоявшие тысячи лет, являются прямым доказательством более высокого качества римского бетона по сравнению с современным, здания из которого начинают ветшать и разрушаться уже спустя 50 лет после строительства.

Секрет долговечности этого древнего бетона был открыт совсем недавно. Секретным ингредиентом оказался вулканический пепел.

В статье, опубликованной в 2013 году новостным центром Калифорнийского университета в Беркли, сообщается, что исследователи впервые описали механизм, благодаря которому сверхстабильное соединение кальций-алюминий-силикат-гидрат связывает материал. В процессе его производства в атмосферу выбрасывается меньше углекислого газа, чем при производстве любого современного бетона. К его недостаткам следует отнести более длительное время сушки и меньшую прочность, чем у современного бетона, несмотря на большую долговечность.

6. Дамасская сталь



Меч из дамасской стали

В средневековье на Ближнем Востоке из дамасской стали ковались мечи. Исходным материалом был булат, сплав азиатского происхождения. Дамасская сталь – очень прочный металл. До начала эпохи промышленной революции он оставался самым прочным металлом, известным человеку.

Секрет изготовления ближневосточной дамасской стали был восстановлен только в современных лабораториях с использованием сканирующей электронной микроскопии. Человек овладел этой технологией около 300 г. до н.э. и утратил её в середине XVIII века.