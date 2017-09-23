«Северный поток – 2»: Западу не удастся подорвать проект РФ

Аналитик Игорь Юшков прокомментировал заявление премьера-министра РФ Дмитрия Медведева о попытках США помешать строительству газотранспортной системы «Северный поток – 2». Ранее глава российского правительства отметил, что в отношении проекта самой «прагматичной» является позиция официального Вашингтона, пытающегося «похоронить» «Северный поток – 2» при помощи санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соединённые Штаты намерены остановить проект строительства, используя разного рода юридические решения, инструменты и санкции, а также оказывая двусмысленное воздействие на Евросоюз. Об этом сказал Медведев по результатам переговоров с финским коллегой Юхой Сипилей. Также премьер отметил, что принимающие решения американский административный аппарат собирается выдвинуть своих поставщиков и заместить РФ на этом рынке.