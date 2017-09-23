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«Северный поток – 2»: Западу не удастся подорвать проект РФ

15:47. 23 сентября 2017 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:

«Северный поток – 2»: Западу не удастся подорвать проект РФ

Аналитик Игорь Юшков прокомментировал заявление премьера-министра РФ Дмитрия Медведева о попытках США помешать строительству газотранспортной системы «Северный поток – 2». Ранее глава российского правительства отметил, что в отношении проекта самой «прагматичной» является позиция официального Вашингтона, пытающегося «похоронить» «Северный поток – 2» при помощи санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Бегунов рассказал, чего на самом деле «добился» Макаревич, разбрасываясь  антироссийскими высказываниями.
Соединённые Штаты намерены остановить проект строительства, используя разного рода  юридические решения, инструменты и санкции, а также оказывая двусмысленное воздействие на Евросоюз. Об этом сказал Медведев по результатам переговоров с финским коллегой Юхой Сипилей. Также премьер отметил, что принимающие решения американский административный аппарат собирается выдвинуть своих поставщиков и заместить РФ на этом рынке.
«Северный поток – 2» Западу не удастся подорвать проект РФ
По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, санкции США являются, по сути, недобросовестной конкуренцией. Американская сторона признала, что новые санкции против «Северного потока –2» вводятся только для продвижения собственного сжиженного газа.
 
Другими словами, Соединённые Штаты намеренно планируют поднять цены на газ в Европе, чтобы им было рентабельно поставлять американский СПГ. Выходит, что ограничения против «Северного потока – 2» являются выбиванием с рынка конкурента в лице РФ, сказал Юшков.
 
Вместе с тем ряд европейских стран относится к «Северному потоку – 2» конструктивно, ведь это их возможность получить надёжное газоснабжение, отметил аналитик. К примеру, Германия отстаивает своё право на строительство трубопровода, напрямую контактируя с компанией «Газпром». По мнению Юшкова, Евросоюзу вряд ли удастся подорвать проект. Чем дальше продвигается «Северный поток – 2», тем сложнее для ЕС будет ему помешать, подчеркнул он.
«Северный поток – 2» Западу не удастся подорвать проект РФ
По мнению Юшкова, шансы реализации проекта очень высоки. Несмотря на попытки вмешательства со стороны США – Вашингтон предлагал ввод санкций против «Северного потока – 2» в автоматическом режиме – Европа смогла пролоббировать изменение в формулировке американского закона, отметил аналитик. Исходя из этого, он сделал вывод, что противникам проекта не получится заблокировать строительство газопровода.Следует отметить, что «Газпром» в рамках европейского законодательства подал заявки на разрешение прокладки газопровода по дну Балтийского моря в акватории разных стран. Эти государства должны рассмотреть заявки и выдать «Газпрому» соответствующее разрешение, поскольку никакие экологические нормы «Северный поток – 2» никак не затрагивает.
 
Метки: газопровод "северный поток-2"
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