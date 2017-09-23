Эпоха пофигизма. Откуда на памятнике Калашникову чертёж немецкой винтовки

Откуда на памятнике Михаилу Калашникову появилось изображение немецкой штурмовой винтовки, а также почему такая ситуация стала часто повторяться в последние годы.

Открытие памятника Михаилу Калашникову за авторством Салавата Щербакова, похоже, стало главным новостным событием этой недели. Сначала обсудили этичность установки памятника конструктору самого распространённого стрелкового оружия в мире, затем переключились на художественные достоинства и недостатки скульптуры.

На тему высказались многочисленные эксперты, вплоть до самого главного из главных. Юрий Лоза раскритиковал Андрея Макаревича, раскритиковавшего памятник, и практически поставил точку в этом вопросе.

Но не тут-то было. Вчера военный историк Юрий Пашолок обнаружил на скульптурной композиции в честь российского конструктора Михаила Калашникова чертёж немецкой штурмовой винтовки StG-44. Нашёлся он на боковой поверхности памятника рядом с образцами созданного советским конструктором оружия. Что добавляет злой иронии — это не прекращающиеся в Сети споры о том, что Калашников просто украл свою конструкцию у немцев, выбил эту тайну у работавшего в плену немецкого оружейника Хуго Шмайссера и присвоил себе.

В поисках эксперта

Как же взрыв-схема немецкого автомата могла оказаться на памятнике? Можно проделать простой эксперимент — заходите в Google, спрашиваете "чертёж автомата Калашникова", смотрите в картинках, поставив в выдаче "большие", и находите на первой странице результатов ту самую схему. Если зайти на сайт, то там всё подписано правильно, а если не заходить, а скачать прямо так, не думая, можно прилюдно опозориться. Что и было продемонстрировано.

Но ведь постойте, памятник был создан госкорпорацией "Ростех" совместно с Российским военно-историческим обществом. Разве у них не нашлось пары историков на проверку получившегося монумента? Судя по репортажам, и историки были, и модели автоматов и пулемётов на 3D-принтере делали. А что в итоге? Владимир Мединский с помпой рассказывает о замечательном историческом памятнике, на котором чертёж немецкой штурмовой винтовки.

Кстати, раз уж зашла речь об одной из наиболее любимых тем для споров в Интернете — украл ли Калашников идею автомата у StG-44? Нет. И тому есть много серьёзных подтверждений. Несмотря на внешнюю схожесть, внутри по конструкции они абсолютно разные. Видел ли Калашников StG-44 и её чертежи — конечно, видел. Нет конструкторов оружия, кто создаёт своё оружие с нуля, не имея понятия о его строении, последних разработках и новинках. Подсматривают ли удачные решения конструкторы друг у друга — конечно, и в том же StG-44 масса деталей подсмотренных у более ранних винтовок. Кроме всего прочего, авторству Михаила Калашникова принадлежит и РПК (ручной пулемёт Калашникова), едва ли не более гениальное изобретение. Его без особых изменений используют с 1961 года и до сих пор.

И так сойдёт

Казалось бы, каждый может ошибиться. Ну, отнеслись халатно, не стали проверять, консультанты проморгали, у семи нянек дитя без глазу. Проблема в том, что для большинства участвовавших в этом персонажей, это уже стало нормой жизни. 23 августа 2017 года на территории музея-заповедника "Прохоровское поле" Российское военно-историческое общество, председателем которого является министр культуры Владимир Мединский, установило стелу в честь победы Красной армии над бронетанковыми частями вермахта в битве на Курской дуге.

И в надписи на стеле нашлись фактические ошибки. Надпись на ней гласит "По концентрации танков и авиации Курская битва не имеет равных в истории. В ней было задействовано: более 10 000 танков и САУ, 6800 самолётов, 52 000 орудий и 3 200 000 человек с обеих сторон. В битве были уничтожены элитные германские танковые части с новейшими танками "Тигр" и "Пантера".

Однако ни одна из четырёх дивизий, в составе которых использовались эти танки, уничтожена не была. Да, им нанесли серьёзный урон, но разгромили лишь весной 1945 года. Казалось бы мелочь, но ведь это памятник, надпись на котором будут читать тысячи людей.

И таких примеров множество. В 2014 году на Белорусском вокзале был открыт памятник "Прощание славянки", на котором была изображена девушка, провожающая парня в обмундировании времён Первой мировой войны на фронт. И буквально через неделю разразился скандал: входящая в памятник геральдическая композиция "1941" оказалась украшена не только классическими образцами советского оружия — пистолетом-пулемётом ППШ-41 и ручным пулемётом ДП-27, но и двумя немецкими винтовками Mauser 98k.

Как вы уже догадались, памятник был задуман и создавался под патронажем Российского военно-исторического общества, отливал его в бронзе скульптор Салават Щербаков, а открывал Владимир Мединский. Винтовки спилили, на их место впаяли правильные, но разве от этого легче?

Что написано пером…

А ведь была ещё реконструкция парада 1941 года, проведённая на Красной площади в ноябре 2016 года, когда на грузовиках и бронеавтомобилях советской армии красовался императорский герб, заставлявший недоумённо протирать глаза. Что это, намеренное искажение или реконструкция бригады РОНА ("Русской освободительной армии" — организации в составе вермахта, сражавшейся против СССР)? Главное, что тут уже исправить не удастся, парад так и останется несмываемым пятном.

Что касается памятника Калашникову, то на данный момент Щербаков всё ещё отрицает, а исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов уже включил заднюю, сказал, что виноват скульптор, и пообещал переделать памятник. Сам скульптор сказал, что "Мы тщательно проверяем, все моменты смотрим. Но ошибки всегда бывают. Даже в текстах. Поэтому нужно немножко более научно подойти. Если какая-то деталь не так сделана, бывают случаи, — мы что-то исправляем. Ждём конкретики и конкретного специалиста. Пока к нам не обращались непосредственно".

И вот тут просто понять Российское военно-историческое общество, Мединского и Щербакова я просто не могу. Это до какой степени должно быть пофиг на то, что ты делаешь, чтобы регулярно допускать подобные ошибки? Надо просто не любить историю своей страны, чтобы позволять появляться памятникам и стелам с ошибками. Мы все регулярно смеёмся над дизайнерами, в преддверии 23 Февраля часто путающими российскую и зарубежную технику. Но здесь? Серьёзные бюджеты, специалисты, военные историки и такие ошибки.

Может, это какое-то сознательное вредительство? Может, это проверка до какой степени можно искажать историю или желание создать её альтернативное видение? Люди, вы чего, опомнитесь, свою работу надо стараться делать хорошо, тем более, если это скульптуры, становящиеся лицом нашей страны! Или это уже становится символом целого поколения — беззаботный мальчик Вовка, взмахивающий руками с наплевательским "И так сойдёт!"

Источник: nnm.me