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Ходорковский предложил отдать Россию продажным «боярам»

20:55. 22 сентября 2017 Просмотров - 75 Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.pravda.ru/
Российский бизнесмен Михаил Ходорковский считает, что в будущем стране не нужна фигура сильного президента. Сегодня он выступает за внедрение модели с федеральным парламентом.

Как пояснили эксперты, подобные идеи опасны не столько для власти, сколько для  государства. Ходорковский в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize  заявил, что «необходимо исправить ошибку, которая была допущена в 1993 году, когда изменили Конституцию России, и президент получил очень большую единоличную власть».

Таким образом, сегодня он выступает за то, чтобы вернуться к модели парламентской республики и к реальному федерализму, так как регионы развиваются не по шаблону и унифицировать все из Москвы довольно проблематично.

Сегодня Ходорковский предлагает России не столько федеративное, сколько уже почти конфедеративное устройство. По его мнению, людей должно заботить «не кого выбрать «царем горы», а какое представительство выбрать в парламент от своего региона».

О перспективах президентской кампании Алексея Навального Ходорковский высказался с изрядной долей скепсиса. «У него нет никаких шансов стать президентом при такой парадигме. Там может быть только какая-то рокировка, аналогичная рокировке «Путин-Медведев-Путин», отметил он.

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, у Ходорковского нет морального права «комментировать политику и рассуждать о будущем устройстве России. Он участвовал в переизбрании Бориса Ельцина и создании так называемой суперпрезидентской республики.»

Собственно, именно Ходорковский скупал депутатов Госдумы десятками, как его «коллега» по олигархату Березовский снимал и назначал высоких чиновников «по звонку». Все прекрасно помнят, как жила страна в девяностые годы, каково было на тот момент состояние армии, полиции и вообще центральной власти. В стране центробежные силы преобладали к концу девяностых настолько, что сегодняшние страшилки про «отделение Сибири» казались вполне себе реальным вариантом развития будущего.

Приходят на ум выдержки из книги «Человек с рублем»: «Заработали ли мы упреки в том, что пируем, когда масса чумует? Разве наш пир в конечном итоге не выгоден тому же народу?!» Видимо, так же Ходорковский собирается использовать «мандат от общества», если ему удастся получить власть как «кризисному премьеру республики с купленным парламентом». В этом ключе его рассуждения о будущем России выглядят…так, как выглядят.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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