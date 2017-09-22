Русские в Татарстане отказываются от обязательного изучения татарского



Тема изучения национальных языков в республиках стала вновь актуальна после того, как 20 июля Владимир Путинзаявил о недопустимости принудительного изучения в субъектах федерации России языков, не являющихся родными.

15 сентября в Казани прошли дебаты на тему «Татарский язык в системе образования России, быть или .?», которые превратились в жаркую дискуссию. Примирить сторонников и противников обязательного изучения татарского языка наравне с русским в ходе дебатов так и не удалось.

Недавно Татарстан лишился своего «особого статуса» в Российской Федерации, поскольку особый договор республики с федеральным центром не был продлён. Будет ли в итоге отменён и антиконституционный, по сути, закон Татарстана об обязательном изучении татарского языка в республике?

— На самом деле это проблема не одного Татарстана, — считает директор «Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков. — Она касается всей России.



Если мы исходим из того, что у нас социальное государство, как это записано в Конституции страны, то такое государство должно заботиться не только о достойном уровне жизни, но и заботиться о повышение уровня развития граждан. И знание государственного языка тут играет важную роль.

Посмотрите, что произошло на русскоязычной части Украины. Когда начали повсеместно вытеснять русский язык из всех уровней образования, украинский язык так и не поднялся на более высокий уровень.



В итоге теперь значительная часть молодых украинцев не только украинского, но и русского языка толком не знает. А если и знает украинский, то сфера его применения остаётся крайне ограниченной. Это заметно даже тогда, когда читаешь русскоязычную украинскую прессу. Видно, как резко снизился уровень грамотности у пишущих на русском языке украинских журналистов.

И схожие процессы происходили и происходят в тех национальных республиках на территории России, где в ущерб русскому языку навязывается обязательное изучение языков так называемых титульных этносов.

Русский язык является основой всей русской национальной культуры, а так же языком межнационального общения не только в России, но и на постсоветском пространстве. Внутри же русской культуры успешно развиваются не только великороссы, но и представители всех остальных этносов России.



И если мы будем навязывать как государственный в одном из регионов России какой-то иной язык, результаты могут быть печальными. Да, к примеру, татарские националисты порадуются. Но при этом не только русская, но и татарская молодёжь окажется в проигрышных условиях, если захочет поступить в вуз в Москве или Нижнем Новгороде, где требуется хорошее знание русского языка.

Я оканчивал школу в Москве. Со мной учились татары, коренные москвичи. Они изучали русский язык в школе, как все, но никто не мешал им между собой и в семьях говорить по-татарски, изучать родной язык и культуру.

У меня есть ощущение, что люди, которые говорят о необходимости обязательного изучения татарского языка мало на самом деле заботятся именно о татарском языке и культуре. Их больше заботит создание иной идентичности, отличной от общероссийской.



Мало того, продолжение практики обязательного (фактически, насильственного) изучения татарского языка приведёт к усилению напряжённости уже на межнациональном уровне. Получается, что за счёт государственного бюджета происходит финансирование межнациональной напряжённости в стране.



В итоге это может привести к тому, что у нас так называемые элиты титульных этносов заявят о том, что их республики созрели до независимого существования. А всем русским, несогласным с этим, будет предложено уезжать, как это уже было в девяностые годы в Прибалтике. (Собственно, несколько лет назад в Казани татарские националисты уже стояли с плакатами «Чемодан-вокзал-Рязань» — «СП»).

«СП»: — С другой стороны, мы постоянно подчёркиваем, что особенность России, Русского мира в том, что мы со времён Российской империи сохраняем многообразие культур всех народов, живущих в нашей стране. Однако сохранение культуры невозможно без сохранения национального языка. Может быть, есть почва для опасений со стороны той же татарской интеллигенции, что татарский язык мало кто захочет учить, если отменить его обязательное изучение?

— Мы знаем пример русской эмиграции после революции 1917 года. Только во Франции, по разным данным проживало от полумиллиона до 800 тысяч человек. Это примерно численность какого-нибудь небольшого народа на территории России.



Я знаю немалое число семей эмигрантов в третьем и четвёртом поколении, кто по-прежнему говорит по-русски, знает русскую культуру. Притом, что ведь никогда не ставился вопрос о том, что в местах компактного проживания русских французское государство должно создавать и финансировать школы, где изучался бы русский язык.



Поэтому знание родного языка вне зависимости от того, где ты живёшь — это в первую очередь — вопрос выбора. Да, государство может на местном уровне поддерживать культуру малых народов. Если кто-то считает, что этого недостаточно и необходимо глубже, скажем, изучать эвенкийский язык, тут есть проверенный способ — создание неправительственных организаций, частных школ и т. д.



Те, кто считают, что язык своего народа необходимо поддерживать, так или иначе участвуют в финансировании всех этих начинаний. А вот задача государства состоит в том, чтобы человек, живущий в том же Татарстане, независимо от того татарин он или русский, мог получить качественное образование, изучить государственный язык России и поступить при желании в вуз в любой точке Российской Федерации.



А у нас получается, что нередко родителям учеников из того же Татарстана приходится нанимать репетиторов, чтобы их дети не писали с ошибками на русском языке.

«СП»: — Известно, что на татарском языке в советское время татары говорили всё меньше. Отказ от обязательного изучения этого языка в школе может привести к его фактическому исчезновению? Может быть, имеет смысл сделать татарский язык обязательным для тех, кто татарин по паспорту, например?

— В советское время на той же Украине изучали украинский язык в школах, украинские авторы, лояльные советской власти, нередко получали возможность издавать свои творения огромными тиражами. Однако их мало кто читал.



И до сих пор русскоязычная литература на Украине пользуется куда большим спросом, чем украиноязычная, несмотря на все мыслимые и немыслимые запреты. В России же традиционно иная ситуация. Если бы не советская власть, которую традиционно ругают те же татарские националисты, сегодня мало кто бы вообще говорил на татарском языке.

Татарским националистам хочется сказать — пусть ваши писатели пишут такие произведения, ради которых их захотят читать на татарском языке не только татары, но и другие народы. И всё будет отлично у вашего языка без принудительного изучения его теми, для кого он не является родным.

Принудительно заставлять изучать татарский язык этническим татарам, по-моему, тоже неправильно. Это напоминает политику еврейских общин, которые сами себя в 17 веке замкнули в гетто. И через некоторое время еврейская молодёжь уже не могла выйти из этого гетто. Получается, что мы загоняем людей в культурное гетто.



А если татарская или смешанная семья не хочет этого? Мы опять делим людей искусственно. Россиянин татарского происхождения должен обладать теми же правами, что и россиянин русского происхождения. Стены внутри государства надо разрушать, а не воздвигать. Зачем же создавать стену между русскими великороссами и русскими татарами.

Чаще всего за теми, кто говорит о мультикультурализме, о дополнительных преференциях тем или иным малым народам, думают о своих корыстных интересах.

«СП»: — Удастся ли, на ваш взгляд, федеральному центру добиться того, чтобы в Татарстане осталось обязательное обучение только на русском языке?

— У России нет иного выхода: если мы хотим сохранить единство страны, это необходимо делать. В условиях фактически второй холодной войны мы находимся в очень тяжёлом положении. Многие этого просто не сознают. Если сейчас федеральный центр даст слабину, все этнические и даже региональные национализмы полезут изо всех щелей.



И мы вовсе не сохраним межнациональный мир, если будем потакать националистам в российских республиках, а окончательно его добьём. Единственная возможность уничтожить Россию — разорвать её изнутри. Поскольку снаружи это боятся делать, пытаются действовать через создание альтернативных идентичностей.



Наша задача укреплять единую русскую цивилизацию, к которой принадлежат все народы России, внося в неё свои этнические особенности.





Алексей Полубота





Ольга Артеменко: «Выдавливание русского языка ведет к исходу русских из республик РФ»

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В предлагаемом интервью рассматриваются, помимо прочего, некоторые юридические аспекты законов об изучении неродных языков.