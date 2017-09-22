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Основа системного управления. Андрей Иванов

20:55. 22 сентября 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Почему большинство людей ходит на работу только ради денег?

Руководитель проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления Андрей Иванов рассказывает о создании новой управленческой культуры и предлагает эффективные бизнес-решения для неё. Почему менеджмент – это безобразное понятие? Какие качества важны для управленца? Как любой администратор может наладить эффективное управление коллективом всего за 6 шагов? Почему именно нравственный потенциал определяет возможности человека? Насколько мы эффективны в семье и на работе? Какая скрытая модель лежит в основе рабочего коллектива? Как создать систему, в которой каждый сотрудник вовлечён в процесс принятия решений? Как убрать внутреннюю напряжённую среду в коллективе, наладить процесс сотворчества и задействовать потенциал каждого сотрудника?

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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