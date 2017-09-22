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Навальный в Новосибирске: к приезду «Сисяна» даже трубы прорвало

21:04. 22 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

novosib

Алексей Навальный решил оправдать трату собранных с лохов денег и отправился в турне по российским регионам. Настал черед Новосибирска, в котором оппозиционера ждала встреча, но «горячей» ее назвать можно было только условно. Прорвало канализацию, и место событий залило кипятком.

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Авария символична. Все турне оппозиционного политика прошло под этим знаком. Чем больше кричали его соратники о массовых сборах, тем меньше людей приходило поглазеть на самоизбранного кандидата в президенты Всея Руси. Новосибирск даже отличился в этом плане. Огромный плакат с полуголым политиком был вывешен рядом с местом проведения митинга.

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Баннер с надписью «Сисян 20!8» особенно ярко продемонстрировал «любовь народную». Фотография Навального на отдыхе в Геленджике давно превратилась в сетевой мем, так что отлично вписала в предстоящую встречу. Вот только полиция слишком рано сняла плакат. А так хоть какое-то развлечение было для скучающего обывателя…

На митингах у Навального, судя по всему, скука смертная. Основная массовка – это его сторонники и прочие любители поболтать на публику. Но долго в холодную погоду смеяться над бюстом Навального даже им не захотелось. Свалили по-тихому…

Даже не знаю, как теперь звать сторонников оппозиционера: «навальнята» или «сисяны»? Ну, в Новосибирске с этим уже определились, как видим. Осталось перенести эту славную традицию в столицу. А что, звучит? «Сисяны», на выход! «Сисяны», митинговать пора! Ну, и все в этом духе.

Впрочем, в соцсетях тоже успели посмеяться над Навальным с его фанатами:

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Не митинг оппозиции, а просто очередное позорище… 

Метки: Алексей Навальный, митинг, Новосибирск
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