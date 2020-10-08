Сегодня в рамках расследования инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, которому стало плохо на бору самолёта 20 августа, в правоохранительном ведомстве России сообщили неожиданные обстоятельства с вывозом якобы бутылки воды со следами яда.

Запад утверждает, что сторонники Навального доставили в Германию бутылку с питьевой водой из номера в гостинице, где был Навальный, на которой якобы были обнаружены следы отравляющего вещества.

В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому округу заявляют, что сторонники Навального бутылку не вывозили, а 20 августа с сервера, находящегося в Германии, было отправлено ложное сообщение о минировании целого ряда административных объектов, в том числе аэропорта.

«Следователи СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу продолжают проведение проверки, инициированной в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Навального Алексея Анатольевича 20 августа в городе Омске. В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции проведен обширный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Кроме того, по факту ложного сообщения о минировании 20 августа 2020 года районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков, аэропорта следователем отдела полиции № 4 УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба.

20 августа на адрес электронной почты Ленинского районного суда города Омска поступило письмо с информацией о том, что здания районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков и аэропорта областного центра заминированы. В 8 часов 23 минуты о случившемся была проинформирована дежурная часть ОП № 4 УМВД России по городу Омску.

По указанным адресам незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Кинологами с применением служебно-разыскных собак были обследованы все здания и прилегающие к ним территории. В ходе проведенных проверок предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было.

Проведение сотрудниками полиции данных проверок не повлияло на работу указанных учреждений, за исключением временной эвакуации сотрудников и посетителей. Так, в рамках мероприятий по эвакуации ОАО „Омский аэропорт” были эвакуированы из здания 180 посетителей и 58 сотрудников аэропорта. За исключением служб, обеспечивающих безопасность полетов, работа которых не прерывалась.

С учетом появления в СМИ информации о том, что заведомо ложное сообщение о заминированных учреждениях города Омска было сделано с целью помешать экстренной посадке рейсового самолета, в числе пассажиров которого находился Навальный, следователями отрабатываются дополнительные версии случившегося.

В ходе проверки установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики Германия.

Следователем было подготовлено международное поручение в компетентные органы Федеративной Республики Германия об оказании правовой помощи на определение принадлежности и установление владельца адреса электронной почты, с которой было направлено сообщение о минировании учреждений в городе Омске. В настоящее время оно направлено Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Федеративную Республику Германия.

Добавляем, поскольку информация о минировании аэропорта органами внутренних дел не разглашалась, вызывает также вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря, откуда у господина Навального, находившегося в клинике „Шарите” и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь нигде не было.

Всего руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России было направлено четыре запроса об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия, один запрос в компетентные органы Королевства Швеция и один запрос в компетентные органы Французской Республики. Ни на один из них зарубежные коллеги не предоставили ответа.

На сегодняшний день для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, было опрошено более 230 человек, которые контактировали с Навальным в период его пребывания в Томске и Томской области или были свидетелями маршрута его передвижения.

Учитывая распространение в СМИ различных видеороликов, комментариев, интервью с мнениями о случившемся, сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

К сотрудникам Фонда по борьбе с коррупцией и иным лицам, которые сопровождали Навального в период поездки, остается много вопросов. Следователи устанавливают, что именно они делали в номере, в котором проживал Навальный, зачем забирали из него предметы, которые могли бы послужить вещественными доказательствами в рамках проверки (в том числе бутылки с водой), а также каким способом они их перевозили.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются уточнить интересующую информацию у сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией, но они отказываются от дачи объяснений по существу интересующих органы следствия вопросов.

Так, Владлен Лось уклонился от ответов на вопросы об обстоятельствах осмотра номера Навального и изъятия из него различных предметов, а также способах дальнейшей их перевозки. Он указал, что он не помнит того, что происходило после открытия администратором двери в номер гостиницы.

Устанавливается местонахождение Марии Певчих, постоянно проживающей в Великобритании. 22 августа она уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию.

Несмотря на общение с ней и ее адвокатом по телефону и направление повесток, до сегодняшнего дня в органы предварительного следствия Мария Певчих не явилась. Она не отвечает на вопросы следователя о том, зачем и каким именно способом вывозились предметы, взятые сотрудниками Фонда по борьбе с коррупцией из номера гостиницы в Томске, в котором проживал Навальный, или же какие-либо другие предметы.

Согласно сведениям, опубликованным в СМИ, на территории Германии было проведено токсикологическое исследование бутылки с водой, представленной на исследование Марией Певчих, на которой якобы обнаружено присутствие нервно-паралитического отравляющего вещества.

Также в СМИ появилась информация о перевозке автомобилем и самолетом из Томска в Германию данных предметов. Вместе с тем следственными органами объективно установлено, что Мария Певчих совместно с Георгием Албуровым после госпитализации Навального проследовала из города Томска в город Новосибирск автомобильным транспортом, а далее — воздушным транспортом в город Омск.

В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту «Толмачёво» (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали.

После прохождения предполетного досмотра Марией Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды „Святой источник”, объемом 500 мл, с которой она прилетела в город Омск.

Согласно размещенной в сети Интернет видеозаписи, после госпитализации Навального сопровождавшими его лицами из номера гостиницы, в котором он проживал, изъяты три бутылки из-под воды.

В соответствии с объяснением одного из указанных лиц — Антона Тимофеева, изъятые предметы он передал Георгию Албурову, который вылетел вместе с Марией Певчих из аэропорта «Толмачёво» (город Новосибирск) в город Омск.

При досмотре вещей Албурова в аэропорту бутылок объемом более 100 мл также обнаружено не было.

Это подтверждается снимками с камер видеонаблюдения аэропорта, запечатлевшими момент приобретения Марией Певчих бутылки воды, а также с рентгенотелевизионной установки в аэропорту, где Певчих и Албуров проходили досмотр багажа.

Не нашла юридического подтверждения информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в Фонде по борьбе с коррупцией, о чем неоднократно заявлялось в СМИ. Для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес.

В запросе, четвертом запросе направленном в Берлин, есть и другие весьма серьезные и значимые для следствия вопросы. Мы не понимаем и не принимаем бездействия наших иностранных коллег.

Следователями проводится анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других сведений и документов. Проверка продолжается», — сообщил заместитель начальника Следственного управления Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.