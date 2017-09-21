Почему пресса желтая?
10:02. 21 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Столь употребляемому выражению, как, собственно, и самому явлению под названием «желтая пресса», ни много ни мало сто с лишним лет. Ставшее почти ругательным, оно пришло к нам из США, из XIX века.
Комическое приложение к журналу "Нью-Йорк Джорнал"
С тех пор желтым клеймом позора награждаются те издания, которые в погоне за тиражами не гнушаются завлекать публику «жареным» — лишь бы первым прокричать: сенсация! Как и во всяком деле, здесь есть настоящие «профессионалы», которым нисколько не обидно получать в свой адрес обвинения в «желтизне». Раздувать скандалы из ничего — таков их «бизнес».
Иногда, правда, словосочетание «желтая пресса» употребляют любители навешивать «ярлыки» и без особого на то повода. «Желтую прессу», как известно, не любит никто, но читают очень многие. Неодолимое желание заглянуть в замочную скважину соседа — об этом свойстве человеческой натуры очень хорошо знал крупнейший американский газетный магнат Уильям Рандолф Херст, который имеет прямое отношение к появлению термина «желтая пресса».
Все началось с того, что в 1896 году газета «Нью-Йорк уорлд», которую возглавлял Дж. Пулицер, впервые в истории опубликовала комикс, автором которого был художник-график Ричард Фелтон Ауткот. Герой легкомысленных историй в картинках, бедный паренек из нью-йоркских трущоб, был одет в мешковину, которую Ауткот придумал раскрасить в желтый цвет — чтобы оживить ярким пятном скучные черно-белые страницы. Пятно оказалось невероятно завлекательным: тиражи газеты взлетели до миллиона экземпляров. Позавидовав успеху конкурента, владелец газеты «Нью-Йорк джорнел» Уильям Рандолф Херст переманил автора комиксов вместе с его желтым парнем в свое издание, пообещав рисовальщику огромные гонорары. Уязвленный Пулицер вынужден был найти Ауткоту замену, и другой художник начал штамповать истории про бедняка для «Нью-Йорк уорлд».
Между двумя газетами завязался длительный спор, каждый из издателей пытался отстоять право первенства на сорванца в желтом и на публикацию комиксов вообще. Но желтое пятно уже никому не давало покоя. Комиксы с парнишкой в желтой одежонке тем не менее печатали оба издания, соревнуясь еще и в оперативной подаче всякого рода сенсаций. Один из сторонних наблюдателей, журналист Эрвин Уордмэн из «Нью-Йорк пресс», в своей статье окрестил конкурирующие газеты «желтой прессой».
Согласно другой распространенной и более прозаичной версии в «желтизне» прессы виновата всего лишь низкосортная, быстрожелтеющая бумага, на которой печатались дешевые газеты.
Комическое приложение к журналу "Нью-Йорк Джорнал"
С тех пор желтым клеймом позора награждаются те издания, которые в погоне за тиражами не гнушаются завлекать публику «жареным» — лишь бы первым прокричать: сенсация! Как и во всяком деле, здесь есть настоящие «профессионалы», которым нисколько не обидно получать в свой адрес обвинения в «желтизне». Раздувать скандалы из ничего — таков их «бизнес».
Иногда, правда, словосочетание «желтая пресса» употребляют любители навешивать «ярлыки» и без особого на то повода. «Желтую прессу», как известно, не любит никто, но читают очень многие. Неодолимое желание заглянуть в замочную скважину соседа — об этом свойстве человеческой натуры очень хорошо знал крупнейший американский газетный магнат Уильям Рандолф Херст, который имеет прямое отношение к появлению термина «желтая пресса».
Все началось с того, что в 1896 году газета «Нью-Йорк уорлд», которую возглавлял Дж. Пулицер, впервые в истории опубликовала комикс, автором которого был художник-график Ричард Фелтон Ауткот. Герой легкомысленных историй в картинках, бедный паренек из нью-йоркских трущоб, был одет в мешковину, которую Ауткот придумал раскрасить в желтый цвет — чтобы оживить ярким пятном скучные черно-белые страницы. Пятно оказалось невероятно завлекательным: тиражи газеты взлетели до миллиона экземпляров. Позавидовав успеху конкурента, владелец газеты «Нью-Йорк джорнел» Уильям Рандолф Херст переманил автора комиксов вместе с его желтым парнем в свое издание, пообещав рисовальщику огромные гонорары. Уязвленный Пулицер вынужден был найти Ауткоту замену, и другой художник начал штамповать истории про бедняка для «Нью-Йорк уорлд».
Между двумя газетами завязался длительный спор, каждый из издателей пытался отстоять право первенства на сорванца в желтом и на публикацию комиксов вообще. Но желтое пятно уже никому не давало покоя. Комиксы с парнишкой в желтой одежонке тем не менее печатали оба издания, соревнуясь еще и в оперативной подаче всякого рода сенсаций. Один из сторонних наблюдателей, журналист Эрвин Уордмэн из «Нью-Йорк пресс», в своей статье окрестил конкурирующие газеты «желтой прессой».
Согласно другой распространенной и более прозаичной версии в «желтизне» прессы виновата всего лишь низкосортная, быстрожелтеющая бумага, на которой печатались дешевые газеты.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com