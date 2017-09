Письмо к материалу «Что такое false agenda»

Уважаемая Татьяна!

Достаточно давно являюсь Вашим благодарным читателем, и всегда восхищался умелым подбором и подачей информации в Вашем блоге.

К сожалению, в последнее время Ваш блог иногда бывает подпорчен непроверенной информацией.

В частности, статья

Андрей Мовчан: “Что такое false agenda”,

является набором ничем не подтвержденных личных мнений автора, с которыми не стоило бы и спорить, если бы он, видимо по неосторожности, не привел некоторые цифры:

«- ничего не сделал с персистирующим голодом в стране (8 млн жертв только за 10 лет, до 30 млн человек на грани смерти) »

Имея, скажем так, неплохое математическое образование, и некоторый опыт редактирования монографий по истории, я позволил себе усомниться в правдивости автора, простите!

Вот как обстояло дело НА САМОМ ДЕЛЕ:-):

«…есть прелюбопытнейшие цифры, которые нуждаются в верификации, ибо ну уж очень много товарищей щеголяет этими выкладками, громя ненавистный царизм, будто бы есть какая то научная монография, полнящаяся ссылками на госархивы, которая бы их содержала.

…

Вот самое одиозное место-

… По данным доклада царю за 1892 год: “Только от недорода потери составили до двух миллионов православных душ”

… голодало 42 миллиона человек, умерло же их них 2 миллиона 813 тыс. православных душ.

Из доклада уже Столыпина в 1911 году: “Голодало 32 миллиона, потери 1 млн. 613 тыс. человек“.

… Встает вопрос,- откуда вообще взялись такие цифры, откуда взялась эта статья и откуда вообще взялись эти «всеподданейшие доклады», тем более, с такой точной статистикой (до десятков тысяч)?

Обратимся к профессиональным исследованиям на тему.

Они есть.

Историография вопроса…

1. Даже в труде 1923 года академика-демографа C.А. Новосельского (C.А.Новосельский Влияние войны на естественное движение населения c.117 . Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий войны, 1914-1920 гг. М.1923) уже советской поры, когда РИ откровенно не жаловали, приводятся данные о жертвах голода 1892 года в разы меньше.- 350(!) тыc.(И где 2 миллиона 813 тысяч православных душ из энигматичного “доклада царю”? Просто если бы в СССР были известны подобные исполинские цифры, то они просто обязаны были появиться в монографиях того времени. Тем не менее, в последствии, “аграрники” советской историографии -ни тот же Ковальченко, ни уже фигурирующий здесь Анфимов подобных цифр не приводят. В научном обороте исторической науки CCCР этих цифр нет. Подчеркиваю, есть другие)

2. Данные статистики , расположенные на сайте Индианского университета (http://www.iupui.edu/~histwhs/h699….manitChrono.htm) опять существенно меньше.500,000 die-( американцы помогали голодающим в 1891-1892г.) [/color]

3. В труде американского историка Ричарда Роббинса 1975 года (Famine in Russia. 1891-1892 данные опять другие и опять существенно меньше.- 350 тыс. Robbins, R. G. 1975.Famine in Russia. 1891-1892. New York; London:ColumbiaUniversity Press.

4. Голландский историк Майкл Эллман, профессор экономики Амстердамского университета, Нидерланды- в сравнении с голодом 1947 года тоже приводит данные, основанные на труде Новосельцева – “Избыточная смертность в 1892 г. составила около 400 тыс.”

М. Эллман Голод 1947 г. в СССР// Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л.И.Бородкина. Вып. 10. М., 2005.

Любопытный штрих относительно якобы “миллионных” голодовок начала XX века, – царский министр А.С. Ермолов, в 1892-1905гг. возглавлявший Министерство земледелия Российской Империи, позднее руководитель Центрального комитета по оказанию врачебно-продовольственной помощи населению в работе «Наши неурожаи и продовольственный вопрос» писал:

…согласно сообщениям всех опрошенных мною земских деятелей, представителей Красного Креста, членов местной врачебной администрации — если уже не верить чинам администрации общей — ни одного случая смерти непосредственно от голода, от полного отсутствия всякой пищи, не говоря уже про случаи самоубийств или убийств детей из-за голода, не было констатировано ни разу и нигде. Все такого рода случаи, о которых сообщалось в газетах — всегда очень глухо, без точного указания места, селений и без обозначения имён лиц, якобы умерших от голода или прибегнувших к самоубийству или убийству детей — расследовались на местах, насколько это было возможно при неопределённости указаний, и нигде не подтверждались.

Еще один момент,- такие баснословные демографические потери для 1900-1917 гг. ВООБЩЕ никак не отразились на статистике смертности после 1892 года. Они дали бы очевидную отрицательную динамику и свидетельствовали бы о вымирании населения.

Достаточно проанализировать демографическую статистику для первой половины XX века и заметить крайне показательный момент для по-настоящему “миллионных” по количеству жертв советских голодоморов,- 1921-22, 1931-33, 1946-48гг.- полное прекращение роста населения страны, а затем и уход показателей роста в минус + резкое падение показателей ожидаемой продолжительности жизни.

Это мне представляется самым важным.

Источники: Население СССР 1987. Статистический сборник. М., 1988, с. 127; Рашин А.Г. Население России за 100 лет. М., 1956, с. 156; Андреев Е., Дарский Л., Харькова Т. Население Советского Союза. 1922-1991. М., 1993, с. 120; Андреев Е., Дарский Л., Харькова Т. Демографическая история России: 1927-1959. М., 1998, с. 164.

… Любопытное свидетельство граждан СССР, живших и при царе, и в СССР…. Из материалов ОГПУ времен 1932-1933гг.

Выдержка из «политических сводок» писем в редакцию «Известий ЦИК СССР и ВЦИК» 6 июля 1932 г. Не подлежит оглашению. «Почему УССР так голодает? Почему другие республики не знают такого ужасного голода? Чем объяснить, что хлеба нет в хлебородной стране, а в Москве на рынке хлеба сколько хочешь? Почему партия не ведет решительную борьбу с голодом? На Украине много людей умирают с голоду, но партия не хочет видеть того, что происходит с населением Украины. В настоящее время хуже стало, чем при царизме. Раньше хоть хлеб был, не забирали весь, как теперь забирают. На случай войны не будем защищать Советскую власть». РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 209. Л. 78-86, 90-98. Копия.

…Пока делаем вывод, что цифры сфальсифицированы в пропагандистских целях и являются ложными(!). Итак, все кто когда- либо апеллировал к данной статистике вольно или невольно стали продвигать сфальсифицированные ложные данные в народ.»

…Очень любят цитировать Толстого, пытаясь приравнять советские голодовки к имперским, но вот что пишет Л.Н в реальности.:”Так что, если разуметь под словом “голод” такое недоедание, вследствие которого непосредственно за недоеданием людей постигают болезни и смерть, как это, судя по описаниям, было недавно в Индии, то такого голода не было ни в 1891-м году, нет и в нынешнем..”

…сведем в ряд несколько фактических и логических аргументов,- голода-катастрофы-миллионники по количеству жертв в последние 50 лет существования Империи:

а) Не подтверждаются демографической статистикой

б) Не подтверждаются архивными документами

в) Не подтверждаются мемуарными свидетельствами

г) Не подтверждаются дореволюционной историографией

д) Не подтверждаются советской историографией

е) Не подтверждаются современной историографией

И еще один нюанс, полное отсутствие революционных прокламаций на тему массовых голодных смертей. В Империи ведь были десятки подпольных и даже полулегальных оппозиционных организаций, которые только и жаждали, как бы пнуть царизм, за дело и без.

Но на тему “миллионных” смертей в конце XIX-нач.XX века молчит Искра. Молчат анархисты. Эсдеки. Легальные марксисты. Народники, эсеры. Полная тишина.»

http://corporatelie.livejournal.com/1892.html

Итак, позволю себе еще раз процитировать настоящего историка:

«…все кто когда- либо апеллировал к данной статистике вольно или невольно стали продвигать сфальсифицированные ложные данные в народ.»

Очень не хочется, чтобы эти ложные данные невольно продвигал и Ваш, весьма уважаемый МНОГИМИ блог!

С глубоким уважением к Вам и Вашим читателям,

М.Л.

Уважаемый М. Л, благодарю за письмо!

Автор статьи, думаю, собрал данные из доступных источников, не имея возможности их надлежащим образом проверить, или не имея желания. Справедливости ради следует сказать, что я согласна с автором по существу письма: деяния и личность последнего русского царя все же следовало бы в первую очередь обсуждать в связи с его действиями и решениями на этом ответственном посту. Трудно придумать более убедительную агитационную кампанию против монархии, чем описание царствования Николая II. Его юношеский любовный роман с балериной тут мало чего может добавить.

В свете полученного японскими учеными-генетиками заключения о том, что екатеринбургские останки царю, его жене и детям вовсе и не принадлежат, то есть, и для канонизации оснований не было. Скорее уж надо было канонизировать семью двойников царской фамилии, безвинно убитых для спасения жизни последнего русского императора.

Данные по количеству голодных смертей в период правления Николая II, вероятно, попытались внедрить в сознание населения еще при СССР, чтобы оправдать голод 1932-1933 годов в некоторых районах УССР. Информационный посыл этих сильно завышенных данных был — «при большевиках голод, но и при царе был голод в еще большем масштабе, чем при большевиках». Так что, информационный след этих сомнительных данных тянется из тех времен. Любому режиму свойственно приписывать собственные преступления своему свергнутому предшественнику, а по поводу голодомора СБУ опубликован список лиц и документов, причастных к голоду на Украине.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_организаторов_голодомора_(СБУ) Впервые Служба безопасности Украины обнародовала приведённые документы 2006 года, во время презентации электронной версии и оригиналов архивных документов ГПУ УССР, которые освещают Голод на Украине (1932—1933). Эти материалы также включены в научно-документальное издание «Рассекреченная память. Голодомор 1932—1933 годов на Украине в документах ГПУ-НКВД», электронная версия которого размещена на сайте Службы безопасности Украины. По утверждению СБУ, архивные документы беспрекословно свидетельствуют, чтоГолод на Украине в 1932—1933 годах стал следствием «спланированных преступных действий тоталитарного коммунистического режима». “Украинский еврейский комитет заявлил, что опубликованный недавно Службой Безопасности Украины на основании её архивных материалов первый «Список партийных и советских руководителей, руководящих сотрудников ОГПУ и ГПУ УССР, а также документов, которые стали организационно-правовым основанием для проведения на Украине политики Голодомора-Геноцида и репрессий», фактически возлагает этническую ответственность за трагедию Голодомора на евреев и латышей”.

Одновременно с указанными неточностями УЕК отметил в опубликованном документе и то, что там не указаны “истинные виновники Голодомора – Петровский, председатель президиума Верховного Совета УССР, Чубарь, председатель Совнаркома УССР, Приходько, генеральный прокурор УССР, Скрыпник и другие

Про голод 1932-33 годов я знаю не понаслышке. От голода умерла почти вся семья моей бабушки: ее родители и братья и сестры, и ее собственные дети. Бабушка была старшим ребенком в большой крестьянской семье, уже успела выйти замуж и родить сына и дочь, которых тоже похоронила в голодном 1933 году. Из девяти ее родных братьев и сестер выжили лишь трое. Бежать из голодных деревень отчаявшимся людям мешали военные патрули, ловившие на железнодорожных станциях местных крестьян и возвращавших их обратно. Это я к тому вспомнила, что большевикам было, что скрывать в собственной новейшей истории, то есть, была веская причина «переводить стрелки» на свергнутого царя.

Я за восстановление исторической справедливости в полном объеме. Если зачитывают список жертв политических репрессий, то должны быть оглашены и фамилии судей, выносивших расстрельные приговоры, и фамилии следователей, равно, как и фамилии стукачей «из народа» строчивших доносы. Если опубликованы в открытом доступе данные по голоду в СССР, то надо опубликовать и данные по убыли населения в РФ в 1991 году и по голоду в Российской Империи.

Автор статьи, повторив непроверенную информацию о голоде в РИ, прав в главном: шум вокруг «Матильды» опускает уровень дискуссии с обсуждения серьезных исторических событий «на постельный» уровень. И сам фильм, и вся псевдоправославная камарилья вокруг, под предводительством Н. Поклонской, под разными лозунгами заняты одним и тем же — оглуплением народа, и понижением уровня общественной дискуссии.

В СССР была популярна серия книг Жизнь замечательных людей (ЖЗЛ). Мы же, благодаря деятелям культуры, взяв хорошую задумку, низвели ее до серии «Сексуальная жизнь замечательных людей». В этом смысле Н. Поклонская — достойный продолжатель дела А. Учителя. Без А. Учителя не было бы Поклонской, но и без Поклонской никто не обратил бы внимания на рядовую мелодраму из серии ЖЗЛ (или С-ЖЗЛ), отснятую к очередной круглой исторической дате. «Чума, чума на оба ваши дома!» (Шекспир)

С нетерпением жду следующее творение от А. Учителя, или от кого- либо из его последователей, под названием «Инесса», про Инессу Арманд, и встречного возмущения патриотической общественности.

Еще раз благодарю Вас за совершенно справедливые замечания.

С уважением, Татьяна