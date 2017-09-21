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Относительные размеры России

18:50. 21 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Эту страничку я решил посвятить размерам Европы и матушки России. О теории относительности знают многие, а слышали почти все. Все в этом мире относительно, а уж тем более размеры. Воробей относительно мухи – гигант, кот относительно воробья – тоже гигант, лев относительно кота – почти гигант.

Так что в этом мире всяк велик относительно кого-то, но ничтожен относительно кого-то другого. Да и что такое измерение? Это сравнение чего-то неизвестного с уже известным.

Помните гениальный мультфильм, как звери измеряли удава. В конце концов он пришел к выводу о том, что в попугаях он гораздо длиннее, чем в мартышках.

Мне надоело спорить о том, что расстояние от Владивостока до Хабаровска больше расстояния от Москвы до Санкт-Петербурга, что размеры Чехии равны размерам Костромской области, что Якутия по площади равна половине Западной Европы.


Ну не верят люди, и все тут! И вот я решил это доказать самым что ни на есть простым способом. Взял открыл портал Google Earth и скопировал некоторые части поверхности Земли в одном масштабе. И решил сравнить страны и области, хорошо знакомые европейские – с мало знакомыми сибирскими. И вот что у меня получилось.

Часть Западной Европы с границами государств и столицами государств. Франция, Германия, Польша, Румыния и Италия в Западной Европе – просто территориальные гиганты.


Восточная Европа в том же масштабе, как и Западная. Северные области Рассии по размерам не уступают западноевропейским государствам. Чехия размером с Костромскую область, а Германия примерно равна по площади Архангельской области. Калининская область по площади не уступает Венгрии, ну а Швейцария равна Ярославской области.

Длина южного берега Балтийского моря примерно равна длине южного берега Белого моря, а Кольский полуостров по площади – с две Дании. Ирландия размером с Новгородскую область, а республика Коми – с Францию.

Территория Якутии примерно равна сумме западноевропейских государств без Греции и Испании.

Для западного европейца Россия кажется чем-то непостижимо большим, она его ужасает именно своими размерами. Вот уже 400 лет эта гормада является единой империей, управляемой из одного центра.

Экономически большие по территории государства более устойчивы, чем малые, и обязаны этому именно своими ресурсами. Не случайно западноевропейские страны объединились в Европейский Союз. Но вот, просуществовав 20 лет, этот Союз стал разваливаться при первом же кризисе. Интересно, почему?

Думаю, от скупости западных европейцев. Чтобы жить в большом государстве, надо заботиться о слабых, попавших в беду, платить чужие долги. А для западного европейца это оказалось просто невозможно, за пределами его понимания.

У российских и западноевропейских людей разный менталитет. И это тоже от разницы в объеме занимаемого пространства. Западноевропеец привык жить в тесноте, у российских этой привычки нет. Плотность населения в России в 10 раз меньше, чем в Западной Европе, а если взять Сибирь – то раз в 50.

Но территория – это не только пространство, это и ресурсы лесов, пастбищ, гидроэнергии, пресной воды, полезных ископаемых, полей.

Да, заперли наши предки западноевропейцев на полуострове Азии – Европе, и сотни лет не пущали их на восток, сохранив Сибирь для нас – своих потомков. И шведы, и тевтоны, и литовцы с поляки и германцы с французами пытались урвать в разное время кусочек от Российской империи, но …

Но сделать это им не позволили наши предки, а предкам помог дед мороз и … необозримые просторы и бездорожье.

И сегодня много на западе тех, кто видит большую несправедливость в том, что Россия заграбастала столько ресурсов. Где-то их можно понять, но обижаться им надо не на современных русских и даже не на наших предков, а на своих предков, коль не смогли захватить эти территории. Как говорил мой старый знакомый: "Тяму у них не хватило".

Если мы сможем воспользоваться своим главным преимуществом – пространством, то уже через 30-40 лет Россия станет процветающей страной. Тут ни к какой Ванге обращаться не надо.

Но если мы сменим русский менталитет на западноевропейский, то Россия развалится на области, которые превратятся в самостийные государства, что по экономическому уровню окажутся на одном месте со странами четвертого мира. И придется этим микрогосударствам поставлять гастарбайтеров и проституток в Западную Европу и Китай.

Но далеко не каждый европейский житель России представляет себе громадность пространств Сибири и Дальнего Востока.

Я сделал масштаб более крупным и в этом масштабе скопировал четыре участка на территории России – центральную часть вокруг Москвы (Московия), центральную часть Якутии (Якутия), треть Чукотского автономного округа (Южная Чукотия) и Магаданскую область (Колымия).

Центральная часть России европейской – Московия. На этой территории в XV веке сформировалось государство – Владимирско-Суздальская Русь, ставшее позднее Московией и ядром будущей Российской империи.


Центральная часть Якутии: Алдано-Ленское междуречье и часть Верхоянского хребта. Районов на этой территории больше, чем на равновеликой территории центра России.

Россия присоединила Якутию в начале XVII века почти 400 лет назад. Сегодня в Якутии к коренным жителям относятся не только якуты и эвенки, но и старожильческое русское население.

Южная часть Чукотского автономного округа включает бассейн реки Анадырь и прилегающие территории Корякского нагорья и Анадырского плоскогорья. Эта территория по площади равна Московии.

Правда, проживает на ней всего 30 тыс. человек – меньше, чем в одном сельском районе Ярославской области. Первые русские пришли сюда в середине XVII века. Сейчас в округе три оборудованных морских порта, международный аэропорт, возможность выхода с товарами в Аляску, Канаду и страны АТЭС.


Магаданская область имеет размер 10-15 центральноевропейских областей России, то есть всей Московии. А проживает на этой территории всего около 120 тыс. человек. А ведь здесь есть выход в море – в страны АТЭС, которые экономически и промышленно сегодня, пожалуй, покруче Западной Европы будут.

На мой взгляд, главная проблема России сегодня – освоение собственной территории, а не концентрация всего и вся (денег, капиталов и людей) на пятачке вокруг Москвы. Необохимо диспергирование всего этого потенциала по всей территории, не побоюсь этого слова, все еще громадной Российской империи.

Начать это следовало бы не с расширения территории города Москвы (скоро полис разрастется до размеров всей Московской области), – это тупиковый путь развития России. А вот взять и перенести столицу назад – в Суздаль или Владимир, а лучше вообще в Томск. И Думе государственной спокойней будет свои думы думать, и министрам быстрее до окраин с проверками добираться, и народ с периферии так рваться в центр не будет.

А живущим дальше от Москвы надо преференции всякие делать У нас же пока наоборот: преференции имеют только жители столицы. И вот Москва превратилась в монстра, который своими щупальцами так обнял Россию, что вот-вот ее совсем скоро задушит.

Если в Якутии будет жить хотя бы 10 млн. человек, в Магаданской области 1 млн., на Чукотке 500 тыс., в Приморском крае 10 млн. и т.д., то Российская империя в экономическом развитии обставит не только пресловутую Западную Европу, США, но и Китай. И ведь эти цифры не запредельны и при соответствующей политической воле руководителей страны вполне достижимы уже в течение 10-15 лет.

Ау! Российские пассионарии, где вы? Неужели все перевелись? Все ли помыслы ваши, российские граждане, только о роскоши и о личном богатстве? Ваше место не в Москве, а за Уралом, на угрюм-реках, на Байкале, Алтае, в Саянах, в Якутии и в Приморском крае.

Так хочется надеяться, что Россия не скукожится до размеров Москвы, и интересы россиян не деградируют до интересов среднего московского обывателя, что у России есть еще будущее.


А.В. Галанин


***


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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, Европа, Россия
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