Китай нанесет мощный удар по доллару
12:41. 21 сентября 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В ближайшее время Китай планирует запустить фьючерсы на сырую нефть в юанях, а китайская валюта привязана к мировым ценам на золото в отличие от доллара. В начале 2018 года ряд экспертов назвали подобный шаг первым в своем роде в мировой практике. Об этом пишет влиятельное деловое издание Al Eqtisadiya.
"Он окажет серьезное влияние на цены на нефть, которые могут повыситься до 70 долларов за баррель с началом реализации этих контрактов, а также на мировые цены на золото, которые поднимутся до 1850 долларов за унцию вместо сегодняшних 1350 долларов, – цитирует Al Eqtisadiya ИноСми.
Эксперты утверждают, что этот шаг откроет дверь для стран, не входящих в ОПЕК, поскольку контрактами обычно предписывается покупка нефти в долларах. Новые китайские фьючерсы предусматривают для тех, кто не хочет вести торговлю в китайских юанях, приобретение золота на Шанхайской бирже золота или других, таких как Будапештская фондовая биржа.
Очевидно наибольший интерес данный фьючерс представляет для стран, в отношении которых США ведут агрессивную внешнюю политику: Венесуэлы, Ирана, Катара и других.
«Возможное последствие покупки Китаем нефти в юанях, обеспеченной золотом, является ослабление доллара по отношению к основным валютам. Но, это может положительно сказаться на увеличении экспорта США и уменьшении импорта, благодаря чему снизится торговый дефицит в США», — говорит экономический советник и управляющий инвестиционными фондами Аммар аль-Муфти.
«Этот шаг — радикальное изменение правил мировой экономики, который повлияет на доллар, снизит его инвестиционную привлекательность, вследствие чего увеличатся банковские процентные ставки в США. Это может иметь некоторые негативные последствия как для государственного, так и частного кредитования в США, что негативно скажется на нескольких секторах экономики, например на секторе услуг», — добавил аль-Муфти.
«Общественному или частному сектору в Америке придется сокращать потребление и увеличивать инвестиции, что хорошо в долгосрочной перспективе для экономики США, но последствия могут быть весьма негативными в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Особенно, учитывая тот факт, что начало реализации контрактов совпало с началом эпохи реструктуризации американской и мировой экономики и началом эпохи драгоценных металлов», — сказал аль-Муфти.
Специалист в секторе золота доктор Мухаммед Аль-Хашиди прогнозирует, что цена на нефть с началом реализации контрактов поднимется до 70 долларов за баррель, что также приведет к росту цен на золото, которые превысят 1850 долларов за унцию, что на 500 долларов выше сегодняшней стоимости золота равной 1350 долларов. Это необоснованная цена наносит ущерб глобальным рынкам и приводит к экономическим потерям для стран, инвестирующих в золото. Реализация китайских фьючерсов повлияет на банки и инвесторов, что также отразится и на гражданах.Более того, ослабление доллара положительно скажется на ценах на международную перевозку и импорт не только нефтепродуктов, но и других товаров, а также уменьшит размер дефицита бюджета в странах в среднесрочной перспективе до приемлемых размеров, как и планировалось государствами.
Учитывая тот факт, что Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, фбючерс в юанях может стать новым эталоном для трейдеров, только на этот раз базироваться он будет уже в Азии. Сейчас на мировом рынке торгуются два эталонных контракта на сырую нефть – WTI и Brent и оба они номинированы в долларах США.
Появление фьючерса, номинированного в юанях, позволит экспортерам, например России и Ирану, избегать использования долларов и в случае необходимости обходить санкции. Кроме того, на биржах Гонконга и Шанхая можно будет конвертировать юань в золото, что станет дополнительным стимулом для смещения торговли в Азию, подчеркивает агентство Nikkei.
Многие эксперты, в том числе и американские, признают, что теперь правила игры на глобальном энергетическом рынке могут измениться.
В Китае при этом уже сложилась необходимая инфраструктура для запуска своего фьючерса. За последние годы отмечено активное участие китайских независимых нефтеперерабатывающих заводов, что сделало внутренний рынок в Китае разнообразным, а значит была создана среда, в которой контракт на сырую нефть будет востребован.
Китай давно хочет снизить доминирование доллара США на сырьевых рынках, отмечает Вести.Экономика. К тому же не может Пекин не обращать внимание и на угрозы, которые периодически звучат из Вашингтона. Так, США на прошлой неделе пригрозили наложить новые санкции на Китай, если Пекин не примет более действенных мер в отношении КНДР. По словам министра финансов США Стивен Мнучина, речь может идти о закрытии Пекину доступа к мировой долларовой системе.
Китай уже запустил фьючерсы на золото, они торгуются на Shanghai Gold Exchange с апреля 2016 г., сейчас биржа планирует запустить торги на бирже в Будапеште – уже к концу этого года. Наличие двух контрактов (на нефть и золото, номинированные в юанях) позволит участникам торгов, по сути, расплачиваться за нефть золотом или же конвертировать юани в золото. В любом случае это прекрасная возможность избегать расчетов в долларах США, при этом, даже если у трейдера нет никакого желания платить в юанях, он может использовать золото.
Особенно важно, что Россия, например, сможет продавать нефть в Поднебесную, при этом, конвертируя затем юани в золото, у нашей страны не будет никаких обязательств держать деньги в китайских активах или переводить доходы от продажи "черного золота" в доллары.
Китай при этом использует и элемент давления, заявляя, что те, кто не захочет продавать нефть через новый контракт в юанях, потеряет долю на китайском рынке. Так, например, согласно китайским СМИ, Пекин уже предложил расчеты в юанях Саудовской Аравии. Пока неизвестно, каким был ответ саудитов, однако Китай уже сократил долю импорта нефти из Саудовской Аравии.
Shanghai International Energy Exchange в июне и июле провела необходимые подготовительные работы, а также тестовые торги, а сейчас приступает к обучению потенциальных участников. Это будет первый в Китае товарный фьючерсный контракт, открытый для иностранных компаний, таких как инвестиционные фонды, торговые дома и нефтяные компании.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com