В Каталонии введен режим ЧП

В преддверии назначенного на 1 октября референдума об отделении Каталонии от Испании ситуация продолжает обостряться.1. На официальные призывы и запреты из Мадрида отменить референдум, правительство Каталонии ответило отказом.2. Официальное требование отчитываться о расходах Каталонии, чтобы не допустить траты местных средств на проведение референдума, Каталония также отвергла.3. Сегодня начались обыски и аресты – арестовано более 10 человек, выяснилось, что под референдум напечатано более 10 000 000 бюллетеней, часть из которых была изъята полицией, чтобы помешать референдуму.4. Власти Каталонии обвинили Мадрид в том, что он фактически ввел режим чрезвычайного положения и начал политические репрессии, поэтому власти Каталонии призвали жителей выйти на акции протеста.5. Глава Каталонского правительства обвинил Испанию в агрессии против Каталонии с целью уничтожить ее автономию. Нынешнее испанское правительство Рахоя сравнивают с фашистским режимом Франко.6. Мадрид обещает, что в случае необходимости, местные органы власти, полиция и гражданская гвардия будут пресекать попытки проведения референдума.7. Лидеры каталонских сепаратистов заявили, что будут жаловаться в Брюссель и 1-го октября проголосуют за выход из состава Испании.В целом, борьба постепенно уходит из правовой плоскости, потому что Мадриду кроме силы, нечего предложить Каталонии. Обе стороны прекрасно понимают, что если дело дойдет до демократического голосования жителей Каталонии, то большинство проголосует за выход из состава Испании. Аргументы Мадрида выглядят для каталонцев не очень убедительно.Каталонская Народная Республика.Кровавый режим Рахоя угнетает каталонских демократов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com