Польский солдат был способен…
15:02. 19 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Польские отморозки снова на связи.
Министр обороны Польши Антоний Мацеревич обвинил СССР в действиях, которые, по его мнению, привели к Холокосту, сообщает польская онлайн-служба новостей RMF24.
«В мире все еще нет осознания, а стоит это, наконец, осознать, что не было бы Холокоста, если бы не пакт Молотова – Риббентропа, не было бы этого преступления, которое по сей день является символом Второй мировой войны», – заявил Мацеревич (перевод Польского культурного центра в Калининграде).
Глава оборонного ведомства Польши добавил, что польские военные вели успешные боевые действия против Германии, но якобы «удар со стороны СССР» в виде пакта привел к Холокосту и уничтожению Европы.
«Польский солдат был способен и воевал против гитлеровского, немецкого оккупанта, и если бы не удар со стороны советской страны, судьба войны сложилось бы по-другому», – сказал Мацеревич.
Политик считает, что в ходе Нюрнбергского процесса необходимо было обратить внимание на «советский геноцид».
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/c
PS. Вот оно что Михалыч…
1. Польский солдат был настолько способен воевать против вермахта, что польское правительство удрало из страны еще до того, как СССР начал занимать территории, которые Польша захватила в ходе войны 1920-1921 годов.
Из Люблина сообщают, что новая польская столица представляет собой жалкую картину отчаяния и растерянности с тех пор, как польское правительство сбежало сюда из Варшавы.
8 сентября вечером, после наступления темноты, началась отправка из города ящиков с важными правительственными документами. В то же время во дворе Люблинского воеводства спешно сжигались горы бумаг. Наполовину сожженные документы разносятся ветром по городу. Высокие столбы дыма возвещают населению Люблина о том, что правительство сжигает все, что невозможно отправить.
Уже в полночь из двора воеводства выехало несколько бронемашин, груженных золотом Польского банка и ценными бумагами, и под сильной охраной направилось в сторону Львова. Большая толпа окружила здание воеводства, наблюдая за бегством своего правительства.
После полной тревоги ночи вчера утром началось бегство гражданского населения из города. Все имеющиеся средства передвижения были захвачены населением. Отмечают случаи, когда конвоиры военных повозок с оружием отстаивали военный транспорт.
Страшные сцены разыгрываются в некоторых люблинских школах, где находятся эвакуированные из Варшавы дети. Сопровождающий детей персонал большей частью бежал. Оставленные на произвол судьбы, дети бродят с плачем по улицам.
Раненые польские солдаты также оставлены без присмотра.
Члены польского правительства оставили Люблин утром 9 сентября, выехав в направлении Львова. Военные транспорты из Люблина, а также бронемашины с золотом Польского банка были направлены не во Львов, а в Сьнятын, недалеко от румынской границы.
«Правда», № 252 (7937), 11 сентября 1939 г.
В итоге, утром 17 сентября, когда Молотов вручил польскому посланнику известную ноту об отсутствии польского правительства на территории Польши, польское руководство уже удрало в Румынию 16 сентября, на что Молотов не упустил возможности указать польскому дипломату.
2. Польский солдат был настолько способен воевать, что немецкие генералы к 17 сентября уже несколько дней рассматривали войну против Польши как выигранную и ситуацию воспринимали как преследование" бежавших поляков.
15 сентября занятием Лемберга (Львова) и Перемышля преследование было в основном завершено, хотя в этом районе и восточнее Сана еще велись бои на уничтожение оставшихся здесь польских частей.
Общая картина такова:
тяжелые пограничные бои и вслед за тем стремительное преследование разбитого противника силами 14 армии в Галиции, которое вывело ее к Лембергу (Львов) и за рубеж реки Сан;
прорыв 10 армии к Висле и сражение с попавшим в окружение противником у Радома;
сражение на Бзуре, во время которого силами 8 и 10 армий под непосредственным руководством штаба группы армий была разгромлена крупнейшая группировка противника;
наступление на Варшаву и, наконец, заключительные бои, явившиеся следствием затяжки переговоров о заключении соглашения между руководящими политическими деятелями Германии и вступившими, между тем, в восточную Польшу Советами, которые 17 сентября 1939 г. перешли польскую границу. (с) Манштейн
То есть, еще за 2 дня до ввода советских войск, немцы завершали преследование бежавших поляков в районе Львова и происходящее рассматривалось исключительно как завершающие бои.
Такой вот удар в спину, хотя скорее спину поляки показывали немцам, в ходе счастливого драпа к польско-советской границе.
3. О как. Пакт с Гитлером привел к холокосту. Интересно, а когда Польша в 1934 году заключила пакт о ненападении с Третьим Рейхом, это не вело к Холокосту? А когда произошел Мюнхенский сговор с все тем же Третьим Рейхом это не вело к Холокосту? А когда Польша совместно с вермахтом расчлененила Чехословакию, это не вело к Холокосту?
Но про этим "мелочи" http://colonelcassad.livejournal.com/358
В общем, нынешний польский министр обороны традиционно не подводит в плане накала излагаемого исторического бреда, но для нынешней польской политической элиты, это уже вполне норма.
После обвинений Сталина в том, что он не хотел помогать восстанию направленному против Сталина, удивляться тут уже совершенно нечему.
Другой вопрос, что соседи к такому поведению Польши уже привыкли и достаточно целенаправленно посылают Польшу в хорошо ей известное место.
Источник: colonelcassad.livejournal.com