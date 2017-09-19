Первая система залпового огня в мире: предвестник “катюш”, “градов” и “солнцепеков”
Хвачха (кор. 화차, буквально — огненная повозка) — двухколесная повозка с пусковой установкой с 200 ракетами, которые с помощью энергии пороха запускались аж на 450 метров, первая система залпового огня в мире, разработанная в Средние века корейскими учеными.
Впервые хвачха была применена в битве с монголами, когда всего 40 таких орудий смогли противостоять пятитысячной армии. Боеприпасы хвачхи назывались сингиджон и представляли собой взрывающуюся стрелу.
Предохранители сингиджонов настраивались в зависимости от расстояния до соперника, так что они взрывались от удара.
https://kstk71.livejournal.com/859584.html
Источник: slavyanskaya-kultura.ru
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Интересная новость.
200 зарядов в одной пусковой установке!
Молодцы.
А теперь и США на прицеле у корейцев.