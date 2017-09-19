Первая система залпового огня в мире: предвестник “катюш”, “градов” и “солнцепеков”

Хвачха (кор. 화차, буквально — огненная повозка) — двухколесная повозка с пусковой установкой с 200 ракетами, которые с помощью энергии пороха запускались аж на 450 метров, первая система залпового огня в мире, разработанная в Средние века корейскими учеными.

Впервые хвачха была применена в битве с монголами, когда всего 40 таких орудий смогли противостоять пятитысячной армии. Боеприпасы хвачхи назывались сингиджон и представляли собой взрывающуюся стрелу.



Предохранители сингиджонов настраивались в зависимости от расстояния до соперника, так что они взрывались от удара.

https://kstk71.livejournal.com/859584.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru