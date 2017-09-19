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Первая система залпового огня в мире: предвестник “катюш”, “градов” и “солнцепеков”

21:08. 19 сентября 2017 Просмотров - 75 Один комментарий Опубликовал:
Первая система залпового огня в мире: предвестник "катюш", "градов" и "солнцепеков"

 

Хвачха (кор. 화차, буквально — огненная повозка) — двухколесная повозка с пусковой установкой с 200 ракетами, которые с помощью энергии пороха запускались аж на 450 метров, первая система залпового огня в мире, разработанная в Средние века корейскими учеными.

 

Впервые хвачха была применена в битве с монголами, когда всего 40 таких орудий смогли противостоять пятитысячной армии. Боеприпасы хвачхи назывались сингиджон и представляли собой взрывающуюся стрелу.

Предохранители сингиджонов настраивались в зависимости от расстояния до соперника, так что они взрывались от удара.

 

https://kstk71.livejournal.com/859584.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: наука и технологии
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Один комментарий»

  • 2277 1975
    Руса 19 сентября 2017 в 22:33 Ссылка Пометить
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    Интересная новость.
    200 зарядов в одной пусковой установке!
    Молодцы.
    А теперь и США на прицеле у корейцев.

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