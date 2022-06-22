«Нам необходимо 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тыс. единиц бронетехники, 1 тыс. дронов». Эти очередные требования режима к Западу советник главы офиса президента «незалэжной» М. Подоляк вынес на широкую публику, разместив их в соцсетях. Невольно возникла аналогия с телеграммой Остапа Бендера подпольному миллионеру Корейко: «Грузите апельсины бочках братья карамазовы». Так один мошенник пытался оказать психологическое давление на другого, чтобы тот отдал ему все, что тот хочет.

Впечатление это усилилось еще больше после весьма оригинального заявления киевского министра иностранных дел Д. Кулебы. С присущим нацистам кокетством, он в открытом телеэфире предупредил Запад, что если стране немедленно не предоставят много оружия, то доблестные укры выступят на защиту своей «нэзалэжности» с лопатами в руках. Спрашивается, куда вельможные киевские паны дели ту гору оружия и боевой техники, которая была им доставлена после 24 февраля? Или вот еще: если украинские солдаты в обход своих командиров чуть ли не ежедневно шлют с передовой президенту Зеленскому телеграммы с мольбами срочно прислать им оружие и боеприпасы, значит, положение действительно аховое?

Интересно, как на этот раз отреагирует Запад на «заклинания» Подоляка и Кулебы? Предыдущие западные рефлексии на украинские «заявки» известны хорошо.

«Нам приходится обрабатывать меняющийся список требований, которые поступают из Киева практически на ежедневной основе. К нам поступает поток запросов. Мы вместе с союзниками обсуждаем и пытаемся определить, кто из союзников может отреагировать, кто и что готов предоставить. Это сложно и трудно, поскольку, опять же, запросы постоянно меняются», — отмечала американский постпред при НАТО Джулианн Смит, выступая в рамках дискуссии, организованной на площадке Центра новой американской безопасности. Иными словами, при всех «вывертах» Киева США с союзниками стараются все же удовлетворять все его запросы.

При этом вопрос о том, куда девается огромная масса смертоносного «товара», остается без ответа. Собственно, никого на Западе это особо и не волнует. Что, впрочем, далеко не секрет.

По версии Telegram-канала «Незыгарь», «вооружения, поставляемые из западных стран, уходят на Ближний Восток через цепочку посредников из числа старших офицеров ЦАХАЛа и идут для усиления антииранских группировок в Сирии и Ираке, а также на коммерческой основе перепродаются в Йемен и Мьянму».

Также сообщается, что общий оборот вторичных продаж «украинского рынка вооружений» составляет 700 млн долл. в месяц без учета криптовалютных поступлений.

Информация «Незыгаря» всегда нуждается в проверке, но на этот раз он, похоже, излагает версию, основанную на реальных фактах.

Оружие, которое Вашингтон и его союзники в Европе и за ее пределами отправляют Киеву, скорее всего, окажется на мировом черном рынке. Так считает генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. Выступая на мероприятии Англо-американской ассоциации прессы в Париже, полицейский чиновник заявил, что «различные преступные группировки уже положили глаз на это оружие». Причем будущие покупатели, по словам Штока, «действуют на глобальном уровне», то есть сегодня никто даже не предугадает, на территории какой страны это оружие может быть применено.

Офицер украинского отделения Интерпола на правах анонимности сообщил СМИ, что значительная часть оружия, предоставленного странами НАТО Киеву, теперь перепродаётся криминалитету и террористическим организациям, функционирующим в Европе. Прогнозируется разгул преступности в Старом свете.

Основной украинский поставщик Пентагон косвенно подтверждает этот вывод и сообщает, что еженедельно напоминает киевским властям — надо внимательно следить за получаемым от Запада оружием, чтобы оно не попадало «не в те руки». Напоминает не только он, но и другие поставщики, а это, минимум, — страны НАТО и еще 20 правительств тех государств, которые поддерживают нацистский режим Украины. Всего – 50 «снабженцев». Недавно именно полсотни министров обороны обсуждали в Брюсселе тему новых поставок Украине дальнобойных и тяжелых вооружений. Мероприятие, которое прошло под председательством главы Пентагона Ллойда Остина, приурочили к встрече министров обороны стран НАТО 15-16 июня, куда пригласили и представителей «нэзалэжной». Первые консультации в таком формате состоялись в апреле на авиабазе Рамштайн в Германии. Американцы, взявшие на себя роль координатора поставок боевой техники для ВСУ из разных стран, теперь проводят их ежемесячно.

Встреча в Брюсселе была уже третьей. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Украине передаются современные вооружения западного производства, включая ствольную артиллерию и ракетные системы залпового огня, а также комплексы ПВО. По итогам консультаций министры обороны согласовали новые партии военной техники для ВСУ. А Белый дом заявил о следующем пакете военной помощи Украине на сумму 1 (один) млрд долл. В общем, военная «помощь» Украине поставлена на поток. Точнее, на два потока — легальный (белый) и нелегальный (черный).

Во время прямого эфира на CNN, где эксперты констатировали, что вооружение США часто попадает «не туда», американский аналитик по вопросам обороны и внешней политики Джордан Коэн заявил: «Более 50 миллионов патронов — все эти боеприпасы будут использоваться не только против России. В конце концов, их будут использовать не по назначению, преднамеренно или нет». По его мнению, Украина стала для Запада настоящей «черной дырой». Здесь следует уточнить, что «черной дырой» Украина стала не сама по себе. Такой ее сделал корпоративный Запад, разумеется, при ее доброй воле. Прецедент же был создан ранее.

Точно так же бесконтрольно оружие НАТО поставлялось в Югославию и в Афганистан. Потом оно оказывалось в руках преступников и террористов по всему миру. Надо быть очень наивным, чтобы поверить в то, будто в западных столицах даже не предполагали, что такие последствия возможны и на Украине.

Думается, не только предполагали, но и прекрасно знали обо всех, так сказать, побочных эффектах от поставок вооружения. Более того, судя по всему, США и их союзники действовали по принципу: чем больше поставок — тем масштабней «побочные эффекты». Оценить объемы «утечек» из потока нынешнего западного ленд-лиза, по понятным причинам, сложно, но можно. Хотя бы приблизительно. Как сообщал тот же Telegram-канал «Незыгарь», «15-20% оружия моментально уходит в страны Северной, Западной и Центральной Африки, поставками которого занимаются кадровые военные этих стран, въехавшие на Украину под видом сотрудников ЧВК». Курирует процесс глава офиса Зеленского Андрей Ермак и сотрудники МИ-6, прикрепленные к офису президента. И если судить по суммам поставок, в том числе и будущих, то игра, что называется, стоит свеч.

Так, объем одобренной стоимости оружия, которое оформлено как помощь США Украине, составляет 13,6 млрд долл. Новый американский закон о ленд-лизе определяет первоначальную стоимость оружия и оборудования, которое может быть поставлено, в 82 млрд долл. Реально стоимость военных поставок на Украину уже приблизилась к 4,7 млрд долл. Только за апрель Пентагон отчитался об отправке на Украину оружия, оборудования и прочего снаряжения на 300 млн долл. — Javelin, Stinger, дроны-камикадзе Switchblade и многое другое. По данным Белого дома, США с союзниками намерены поставить Украине противотанковых систем в соотношении 90 на каждый российский танк. В то же время, по словам генсека альянса Столтенберга, страны-члены НАТО тоже подтверждают, что готовы к долгосрочным поставкам оружия на Украину.

В целом, судя по заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, Вашингтон передал Украине более 90 тыс. единиц противотанкового оружия, что значительно превышает количество танков во всем мире, и еще 25 тыс. единиц противовоздушного.

По данным американской прессы, США имеют 98 тыс. тех же «Джавелинов», и если это действительно так, то американские склады оружия заметно опустели. И не только американские. Как призналась та же мадам Смит, ряд союзников США уже «отдали практически все, что у них было». По ее словам, эти страны начали выражать озабоченность в связи с истощением своих запасов, тем не менее пытаются определить, какую еще помощь они могут оказать Украине. Что ж, попутного, как говорится, им ветра…

Из последнего по теме поставок: киевский режим получил колесные САУ Caesar разработки французской компании Nexter. В зависимости от типа боеприпасов дальность стрельбы из этого орудия может достигать 50 км. К слову, после недавнего визита в Киев президент Франции Э. Макрон сообщил, что его страна не будет поставлять на Украину самолеты и танки. Что ж, и за то мерси! А остальных поставщиков благодарить не за что.

Италия, например, передала украинской армии буксируемые гаубицы FH-70, стреляют на дальность до 30 км. В начале июня президент США Джо Байден сообщил, что в рамках 11-го пакета военной помощи ВСУ получат системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, способными поражать цели в пределах 80 км. Вслед за Вашингтоном о передаче киевскому режиму РСЗО объявило и руководство Великобритании. От Соединённого Королевства украинская армия должна получить системы залпового огня M270 (MLRS) и боеприпасы M31A1 к ним с дистанцией поражения, превышающей 70 км. В общем, все эти «доброхоты» дают Киеву возможность «пострелять» по российской территории. Без Польши, разумеется, в этом деле, как и в любом другом русофобском, не обошлось. Она поставила украинским «побратимам» САУ Krab с дальностью стрельбы до 40 км. При этом представила странам Запада в качестве перевалочного пункта (или хаба) для дальнейшей транспортировке на Украину военной техники и оружия — город Жешув.

Туда практически ежедневно направляются транспортные самолеты с военными грузами из разных стран. К числу лидеров по номенклатуре поставок можно отнести такие государства, как США, Эстония и Турция с ее хвалеными БПЛА «Байрактарами». Среди стран, не входящих в структуру НАТО, лидирует Финляндия. В списке «спонсоров» киевского режима также Британия, Ирландия, Польша, Словения, Испания, Швеция и др. Франция и Германия, кроме оружия, снабжают украинские вооруженные формирования топливом. В целом десятки стран Запада вносят «посильный» вклад в войну «до последнего украинца». Таким образом, размеры американских и других западных вооружений, переданных Киеву, уже в разы превышают то, что Запад поставил моджахедам за десять лет войны в Афганистане.

Недавно в США разразился очередной скандал из-за возможной продажи «третьим лицам» поставляемого Киеву вооружения. В эфире телеканала CNN было отмечено, что часть гуманитарной и военной помощи, предназначенной Украине, уходит на чёрный рынок. Проблема получила такой резонанс в СМИ, что коснулась даже государственных верхов.

Президент США Джо Байден, в частности, заявил: он не располагает точной информацией о том, что отправляемое на Украину вооружение не попадает в «третьи руки». Иными словами, не подтвердил, но и не исключил, что киевский режим может тайно распродавать американское оружие. Думаю, «сонный Джо» при этом сильно лукавил, мягко говоря.

Ему ли не знать, какие схемы незаконной торговли всем и вся, в том числе и оружием, были созданы Киевом? Именно он при Обаме в течение восьми лет курировал деятельность «нэзалэжной».

«Такую информацию вбрасывают не случайно. Вашингтону прекрасно известно, куда уходит их вооружение. В частности, ящики с оружием увозятся неустановленными лицами прямо с аэродрома Жешув вглубь Европы. Украинские чиновники, конечно, воруют, но какое они имеют отношение к вооружению европейских криминальных (террористических) группировок прямо на глазах американцев? Ясно, что США специально вооружают нацистские банды в ЕС с далеко идущими целями. По всем признакам, вашингтонские хитрецы просто заранее назначают виновной Украину в распространении оружия по нелегальным каналам», — отмечает телеграм-канал «Харьков Z».

Украина, естественно, далеко не белая и совсем не пушистая, как намекает телеграм-канал. Она давно имеет репутацию «серой зоны», через которую идет перекачка оружия в нестабильные регионы мира. В 2013 г. в отчете Совбеза ООН говорилось о том, что двумя годами раньше Украина наряду с ОАЭ, Албанией и Арменией в обход санкций ООН поставляла стрелковое и иное вооружение ливийскому режиму Муаммара Каддафи. В 2017-м международная неправительственная организация «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) обнародовала доклад, из которого следовало, что Украина стала «ключевым элементом» своеобразной «прачечной», через которую оружие из стран ЕС попадало в африканские государства. В докладе упоминались бронемашины, закупленные украинской компанией в Польше, которые в итоге оказались в Уганде. В том же году Amnesty International сообщала о причастности Украины к продажам вооружений в воюющий Южный Судан, хотя формально Киев присоединился к эмбарго ЕС на поставки оружия в эту африканскую страну.

Ранее, в 2014-2015 гг., уже вскрывался канал переброски американского оружия через Украину на Ближний Восток. Только на поставках оружия в Сирию, по оценкам экспертов, киевский режим должен был получить до 25 млн долл. «В свое время Украина была одним из главных черных рынков продажи вооружения в Афганистан: талибам (запрещены в России) через Туркменистан пересылались сотни танков, то же самое касалось и Ирака, — говорил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. — Киев будет поставлять оружие той стороне, которая за него больше заплатит. Ему не принципиально, будет ли это “Аль-Каида”*, ”Исламское государство“* или же ”Джабхат-ан-нусра“*».

Коррупционные схемы уже много лет дают Украине возможность перепродавать «военный товар», поступающий отовсюду. Самим же остается лишь малая часть того, что называется «европейской поддержкой», — излишками, по киевской терминологии. Согласно обнародованному в Сети письму министра обороны Украины А. Резникова, реализация таких «излишков» вооружения ведется через частную компанию ООО НВК «Техимпекс». Каталог предлагаемых фирмой товаров размещен ни много, ни мало, на 970 страницах. Так, согласно данным международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), опубликованных изданием «Украинская правда», Киев через подставные украинские компании стал ключевым звеном в сети, которая поставляла вооружение советского образца из Европы на рынки Африки, Ближнего Востока и Азии, включая Эфиопию, Корею, Чад, ОАЭ и Уганду. Также было выявлено, что, действуя совместно с британской компанией S-Profit, «Техимпекс» помогал обходить эмбарго ЕС на продажу оружия Судану и Южному Судану. Короче, говоря, Киев действует в соответствии с написанными им законами, и не придерешься. Да и желающих что-то не видно, кто б горел желанием заняться этим грязным делом. И — опасным, заметим: там где большие деньги — большая кровь.

По оценкам экспертов американской НПО Global Financial Integrity, незаконный оборот оружия составляет 10% от всех мировых сделок по вооружениям. Для сравнения укажем, что к концу 2021 г. глобальный объем легального импорта-экспорта обычных вооружений оценивался в 99,6 млрд долларов, согласно данным Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО). Как видим, черный рынок оружия на Украине стоит того, чтобы за него побороться.

Естественно, ни о какой защите «нэзалэжнсти» и речи при этом не идет. Для США победа или поражение Украины, территориальные потери или приобретения Украины (даже полное уничтожение Украины и её населения) не является победой или поражением. Для США и НАТО в целом Украина – это сейчас не только антироссийский плацдарм, но и, в не меньшей мере, международная площадка тайной торговли оружием. Ставка сделана на выгоде, прибыли, дивидендах. Запад, никогда не замеченный в благотворительности, и на Украине решает, прежде всего, свои меркантильные задачи. В то же время НАТО, которая сегодня уже не скрывает страха перед возможным столкновением с Москвой, цинично бросила укров на убой.

В этой связи напомню известное высказывание, которое приписывают Марксу, эдакой, с позволения сказать, формулы капиталистической жадности: «…раз имеется в наличности достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение; при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову; при 100% он попирает ногами все человеческие законы; при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Именно «марксов» вывод дает подсказку ответа на вопрос: когда украинская сторона может прекратить боевые действия. Очевидно, в тот момент, когда арсеналы НАТО опустеют настолько, что торговать станет нечем. Или — когда от украинского войска не останется ни одного солдата. В общем, «грузите апельсины бочках».



