Главная » Невероятное в мире, Политика

Молдавские военные вместе с народом и президентом готовы к свержению ставленников Запада

04:30. 19 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Молдавские военные вместе с народом и президентом готовы к свержению ставленников Запада | Русская весна

«Если же президент как верховный главнокомандующий пойдет на жесткие меры и потребует от нас верности своему народу и присяге, я уверен, что многие из моих сослуживцев, в том числе и я, ответят „есть“ и с имеющимся оружием пойдут выполнять приказ главы государства».

За последние несколько месяцев прозападные власти Молдовы окончательно осознали сложившуюся ситуацию. Повсеместная коррупция и необдуманные политические решения евроинтеграторов загнали некогда процветающую советскую республику на дно социально-экономического кризиса.

Нищенские зарплаты и социальные пособия, тотальная безработица и систематические антисоциальные решения властей привели к неизбежному — действующие органы исполнительной власти полностью утратили доверие граждан.

На следующий год в государстве днестровского региона должны пройти парламентские выборы, результаты которых нетрудно предсказать уже сегодня. Так, по прогнозам большинства социологических агентств, конституционное большинство должно набрать политическое объединение президента — Партия Социалистов.

Касательно распределения оставшихся мандатов исследователи расходятся во мнении, однако со стопроцентной уверенностью все политологи, эксперты, журналисты и просто рядовые граждане уверены, что сегодняшние «народные избранники» во главе с олигархом Владом Плахотнюком освободят занимаемые ими депутатские кресла.

Однако, привыкшие к криминальной среде действующие власти, используя всевозможные преступные методы, решили сохранить уровень влияния и занимаемые должности.

Главного союзника и куратора своего предполагаемого успеха прозападные политики, естественно, увидели за океаном, ведь промолдавская позиция президента Игоря Додона раздражает многих конгрессменов США, которые прославились лоббизмом «цветных революций» и повсеместным вмешательством Америки во внутриполитические процессы третьих стран.

Пытаясь ублажить своих покровителей, проевропейские власти принимают неадекватные, абсурдные и антинародные законопроекты в обмен на многочисленные гранты и кредиты.

По мнению целого ряда экспертов и политиков Кишинева, чувство безнаказанности у Плахотнюка и его сателлитов возникло также в связи с видимой поддержкой, оказываемой им со стороны руководителей всех спецслужб и, прежде всего, армии.

Возможно, в чем-то они и правы.

Ряду генералов, которым платят зарплату в конвертах лично от олигарха и перепадают какие-то гранты от военного блока НАТО, действительно, выгоден действующий режим. Однако, придерживаются ли такого же мнения простые солдаты?!

Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили обратиться непосредственно к самим военнослужащим. Используя социальные сети, нам удалось связаться с офицером первой моторизированной бригады из города Бельцы.

Четко осознавая, что в случае разглашения его имени и звания, наш собеседник будет, как минимум, уволен, а его семья потеряет единственный источник дохода, мы не будем разглашать его звание и фамилию.

Валерий (Валериу), так зовут офицера, рассказал нам о существующем положении дел в армии, уровне доверия военных к своим командирам, их отношении к блоку НАТО и внутриполитическим процессам в стране.

«Любой человек, который решил служить Родине, понимает, что вся военная служба строится на принципах единоначалия. Если командир отдал приказ, ты пойдешь его сначала выполнять, а потом уже будешь обдумывать и в случае чего жаловаться более высокостоящим офицерам», — именно так ответил наш собеседник на вопрос о потенциальных преступных приказах правительства, направленных на уничтожение собственного народа.

После моего провокационного вопроса: «То есть вы готовы убить собственного отца, если Вам поступит соответствующее распоряжение?!» — Валерий на несколько дней пропал и не торопился с ответом.

Вчера мы решили вновь напомнить ему о своем существовании и поинтересовались его отношением к инициативе главы кабмина Павла Филипа внести изменения в законодательство и отобрать у президента полномочия верховного главнокомандующего.

«Конечно, мы обсуждаем события, которые происходят в стране, у большинства из нас уже есть жены и дети, у многих еще живы родители… Ни один адекватный человек не будет в восторге от нищенских зарплат и пенсий, которые выплачиваются повсеместно на берегах Днестра.

В свое время нам рассказали про обязанность военнослужащего поддерживать курс государства — это было в преддверии выборов президента. Лично я своему командиру отправил в Viber фотографию бюллетеня с отметкой о голосовании за Майю Санду… К этому мы относились спокойно, наверное, схожая ситуация существует во многих странах мира».

«Это вы к чему?» — поинтересовался я. Однако вопрос остался без ответа.

«Лично мне импонирует политика Игоря Додона. Как военный я отчетливо понимаю, зачем мы нужны Западу: люди как пушечное мясо в их войнах на Ближнем Востоке, а территория — для размещения ракет, направленных на Россию. Кому такая перспектива может понравиться?!» — продолжил офицер.

«Если же президент как верховный главнокомандующий пойдет на жесткие меры и потребует от нас верности своему народу и присяге, я уверен, что многие из моих сослуживцев, в том числе и я, ответят „есть“ и с имеющимся оружием пойдут выполнять приказ главы государства. Но, лично я этого опасаюсь, ведь это может привести к гражданской войне.

Почему бы президенту не создать альтернативу действующим силовикам?! Например, сформировать Национальную молдавскую гвардию, которая будет подчиняться лишь ему?! Лишних финансовых затрат это не потребует — все можно сделать на базе действующих воинских частей».

К сожалению, наше дальнейшее общение приобрело односложный характер. Валерия понять можно — он и так сказал слишком много для любого военного.

Читайте также: Военные ВСУ избили инструкторов НАТО за изнасилование мирных жительниц

Однако из всего сказанного мы все же можем сделать некие выводы. Так, в Национальной армии служат такие же обычные граждане молдавского государства, которым свойственны проблемы простого жителя днестровского региона. Наверняка, все они придерживаются разных взглядов на процессы, происходящие в нашей стране. Кто-то из них видит молдавское государство в Европе, а кто-то в составе Евразийского Союза.

Из уст действующего военного прозвучало также весьма интересное предложение. Действительно, а что если президент инициирует создание вооруженных сил, подчиненных лишь ему? Как верховный главнокомандующий он имеет на это полное право.

Уверены, что даже если президент просто озвучит данную инициативу, Плахотнюк и компания сразу же пересмотрят свои взгляды на многие процессы, происходящие в стране, ведь один танк иногда может сделать гораздо больше, чем целая толпа митингующих. А жить-то всем хочется…

Александр Медведев, специально для «Русской Весны»

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-266 за 21 июля 2012
... народ на произвол судьбы и скрылся чуть ли не на российской военно..., постоянный представитель России при ООН.«Вместо того чтобы заниматься грубыми инсинуациями.... Про то, что у нынешнего молдавского президента румынский паспорт знали и раньше...
Общество под «еврогипнозом»
... начали покупать молдавские товары вместо своих, просто... диаметрально противоположные интересам молдавского народа. Поэтому будет сокращаться ...нет и достаточного военного потенциала. Ведь включение.... Поэтому российский президент Владимир Путин постоянно...
По новостям и событиям: “Поиграть по пяти копеек в бостон”
...пядями во лбу, толпа трусов вместо народа ухайдокает любое начинание “элит”, и...президент улетает с восточной площадки за Капитолием на президентском вертолёте на военную...ш), бурятской борьбы (Бухэ Барилдаан); молдавской (трынта), финско-французской, вольно-...
Новости Украины и Новороссии 26 сентября 2015
... взрыв. Как выяснили следователи военной прокуратуры Республики, взрывное устройство ... в город Бендеры Молдавской ССР, где будущий президент окончил школу. В... народу. Британия попросила чиновников ГПУ прислать документы, что поддерживают изъятие. Вместо...
Читая послание президента Путина
...нашего народа. С моей точки зрения – народ,...Законотворчество От Конституции президент перешел к непосредственному ... нами военное преимущество. «Наша военная доктрина...цифры 23 триллиона вместе, 23 триллиона ... румынский язык. Не молдавский, а румынский. Удивлены...
Вояки Гитлера - це приятели народу. Борьба с бандеровцами в 1941-1945 гг.
...предвоенное время НКГБ в Молдавской ССР, Черновицкой и ... правой руки вверх), вместо западно-украинского «Слава ...платформе. Галицийская ультранацистская военная организация считала себя главной...… не дорос на президента украинского народа. Львов отбили своей ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>