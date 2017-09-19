Молдавские военные вместе с народом и президентом готовы к свержению ставленников Запада

«Если же президент как верховный главнокомандующий пойдет на жесткие меры и потребует от нас верности своему народу и присяге, я уверен, что многие из моих сослуживцев, в том числе и я, ответят „есть“ и с имеющимся оружием пойдут выполнять приказ главы государства».

За последние несколько месяцев прозападные власти Молдовы окончательно осознали сложившуюся ситуацию. Повсеместная коррупция и необдуманные политические решения евроинтеграторов загнали некогда процветающую советскую республику на дно социально-экономического кризиса.

Нищенские зарплаты и социальные пособия, тотальная безработица и систематические антисоциальные решения властей привели к неизбежному — действующие органы исполнительной власти полностью утратили доверие граждан.

На следующий год в государстве днестровского региона должны пройти парламентские выборы, результаты которых нетрудно предсказать уже сегодня. Так, по прогнозам большинства социологических агентств, конституционное большинство должно набрать политическое объединение президента — Партия Социалистов.

Касательно распределения оставшихся мандатов исследователи расходятся во мнении, однако со стопроцентной уверенностью все политологи, эксперты, журналисты и просто рядовые граждане уверены, что сегодняшние «народные избранники» во главе с олигархом Владом Плахотнюком освободят занимаемые ими депутатские кресла.

Однако, привыкшие к криминальной среде действующие власти, используя всевозможные преступные методы, решили сохранить уровень влияния и занимаемые должности.

Главного союзника и куратора своего предполагаемого успеха прозападные политики, естественно, увидели за океаном, ведь промолдавская позиция президента Игоря Додона раздражает многих конгрессменов США, которые прославились лоббизмом «цветных революций» и повсеместным вмешательством Америки во внутриполитические процессы третьих стран.

Пытаясь ублажить своих покровителей, проевропейские власти принимают неадекватные, абсурдные и антинародные законопроекты в обмен на многочисленные гранты и кредиты.

По мнению целого ряда экспертов и политиков Кишинева, чувство безнаказанности у Плахотнюка и его сателлитов возникло также в связи с видимой поддержкой, оказываемой им со стороны руководителей всех спецслужб и, прежде всего, армии.

Возможно, в чем-то они и правы.

Ряду генералов, которым платят зарплату в конвертах лично от олигарха и перепадают какие-то гранты от военного блока НАТО, действительно, выгоден действующий режим. Однако, придерживаются ли такого же мнения простые солдаты?!

Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили обратиться непосредственно к самим военнослужащим. Используя социальные сети, нам удалось связаться с офицером первой моторизированной бригады из города Бельцы.

Четко осознавая, что в случае разглашения его имени и звания, наш собеседник будет, как минимум, уволен, а его семья потеряет единственный источник дохода, мы не будем разглашать его звание и фамилию.

Валерий (Валериу), так зовут офицера, рассказал нам о существующем положении дел в армии, уровне доверия военных к своим командирам, их отношении к блоку НАТО и внутриполитическим процессам в стране.

«Любой человек, который решил служить Родине, понимает, что вся военная служба строится на принципах единоначалия. Если командир отдал приказ, ты пойдешь его сначала выполнять, а потом уже будешь обдумывать и в случае чего жаловаться более высокостоящим офицерам», — именно так ответил наш собеседник на вопрос о потенциальных преступных приказах правительства, направленных на уничтожение собственного народа.

После моего провокационного вопроса: «То есть вы готовы убить собственного отца, если Вам поступит соответствующее распоряжение?!» — Валерий на несколько дней пропал и не торопился с ответом.

Вчера мы решили вновь напомнить ему о своем существовании и поинтересовались его отношением к инициативе главы кабмина Павла Филипа внести изменения в законодательство и отобрать у президента полномочия верховного главнокомандующего.

«Конечно, мы обсуждаем события, которые происходят в стране, у большинства из нас уже есть жены и дети, у многих еще живы родители… Ни один адекватный человек не будет в восторге от нищенских зарплат и пенсий, которые выплачиваются повсеместно на берегах Днестра.

В свое время нам рассказали про обязанность военнослужащего поддерживать курс государства — это было в преддверии выборов президента. Лично я своему командиру отправил в Viber фотографию бюллетеня с отметкой о голосовании за Майю Санду… К этому мы относились спокойно, наверное, схожая ситуация существует во многих странах мира».

«Это вы к чему?» — поинтересовался я. Однако вопрос остался без ответа.

«Лично мне импонирует политика Игоря Додона. Как военный я отчетливо понимаю, зачем мы нужны Западу: люди как пушечное мясо в их войнах на Ближнем Востоке, а территория — для размещения ракет, направленных на Россию. Кому такая перспектива может понравиться?!» — продолжил офицер.

«Если же президент как верховный главнокомандующий пойдет на жесткие меры и потребует от нас верности своему народу и присяге, я уверен, что многие из моих сослуживцев, в том числе и я, ответят „есть“ и с имеющимся оружием пойдут выполнять приказ главы государства. Но, лично я этого опасаюсь, ведь это может привести к гражданской войне.

Почему бы президенту не создать альтернативу действующим силовикам?! Например, сформировать Национальную молдавскую гвардию, которая будет подчиняться лишь ему?! Лишних финансовых затрат это не потребует — все можно сделать на базе действующих воинских частей».

К сожалению, наше дальнейшее общение приобрело односложный характер. Валерия понять можно — он и так сказал слишком много для любого военного.

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Однако из всего сказанного мы все же можем сделать некие выводы. Так, в Национальной армии служат такие же обычные граждане молдавского государства, которым свойственны проблемы простого жителя днестровского региона. Наверняка, все они придерживаются разных взглядов на процессы, происходящие в нашей стране. Кто-то из них видит молдавское государство в Европе, а кто-то в составе Евразийского Союза.

Из уст действующего военного прозвучало также весьма интересное предложение. Действительно, а что если президент инициирует создание вооруженных сил, подчиненных лишь ему? Как верховный главнокомандующий он имеет на это полное право.

Уверены, что даже если президент просто озвучит данную инициативу, Плахотнюк и компания сразу же пересмотрят свои взгляды на многие процессы, происходящие в стране, ведь один танк иногда может сделать гораздо больше, чем целая толпа митингующих. А жить-то всем хочется…

Александр Медведев, специально для «Русской Весны»