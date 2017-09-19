Космическая программа США. Как это было — история большого надувательства

Для здравомыслящих людей давным-давно понятно, что ни к какой Луне американцы никогда не летали. Но мало кто задумывался о программе пилотируемых полетов американцев в космос как таковой. В этой заметке я не буду касаться технической стороны дела — о ней подробно и со вкусом написано в разнообразных источниках. Более интересной мне представляется хронология событий, мотивы и решения, которые принимали реднеки.

После эпохального полета Гагарина американцы почувствовали, что утрачивают свое бесспорное техническое лидерство. Проклятые русские в очередной раз показали, что для них нет никаких препятствий, и им по силам выполнить любую, даже самую трудную задачу. Решено было, что такое терпеть никак невозможно, и американцы стали работать над собственным полетом в космос.

Однако создать корабль, способный вывести человека в космос и вернуть его на Землю оказалось трудной задачей. СССР смог это сделать, сконцентрировав колоссальные научные, рабочие и естественные ресурсы в этой области. Разумеется, за это пришлось расплачиваться снижением жизненного уровня населения. Вместо обычных тракторов для с/х — трактора лунные. Вместо доступных жоповозок — космический металл, а для народа — скрипящие и разваливающиеся автобусы, ну и так далее. На это американцы пойти никак не могли, т. к. это взорвало бы Америку изнутри. Встал вопрос — что же делать? И тут мастера психологической войны сказали — а зачем, собственно, нам лететь? Для достижения наших целей вполне достаточно, чтобы мы показали видимость наших полетов.

Ведь ядерные ракеты летают, и летают хорошо. Спутники дают прекрасные снимки и обеспечивают радиосвязь. Больше ничего и не надо! И работа закипела. Были созданы консервные банки под названием «Джемини», и установленное на них оборудование вполне сносно показало картинки из космоса.

Были и суборбитальные старты этих кораблей с людьми на борту, они поднимались до 120 км над поверхностью Земли — бОльшего усовершенствованные ракеты ФАУ-2 фон Брауна выдать не могли. Но об этом почтеннейшей публике знать было необязательно, она и не знала. Хотя в большинстве случаев торжественно загрузившийся к ракету экипаж на деле спокойно спускался в защитную комнату внутри стартового стола (фото ее есть в сети), и после старта отправлялся работать в радиоцентр, откуда и вёл свои передачи, ретранслируя их с болтающейся в космосе консервной банки. И все прошло на ура — русские поверили, что американцы могут выходить в космос.

Однако в Америке понимали, что это временное решение. Не сегодня-завтра русские развернут в космосе сеть спутников, на земле и в океане — сеть станций и кораблей слежения, и обман раскроется. Поэтому решено было достичь победы в космосе над русскими, высадившись на Луне.

Однако, не решив задачу создания обитаемой капсулы, сделать это было невозможно. Первоначально работы в этом направлении велись очень интенсивно. Но по мере выявления все новых и новых сложностей в ракете, системе жизнеобеспечения, возможности преодоления новооткрытых радиационных поясов вокруг Земли руководству США стало понятно, что стоящая перед ними задача невыполнима. Вот тут и состоялось историческое совещание Президента США Джонсона, конструктора Вернера фон Брауна и бывшего главзаконника США Роберта Кеннеди. На нем фон Браун заявил, что пилотируемый полет на его ракете невозможен — не работают водородные двигатели (они и не могут работать в невесомости, но тогда этого никто не знал).

СССР же был почти готов к облету вокруг Луны. Разумеется, ни о какой посадке на Луну не было и речи. Однако Джонсон, понимая, что дальнейшее промедление с полетами ставит жирный крест на всей «американской мечте», и Запад утрачивает лидерство, которое переходит к русским, принимает отчаянное решение — блефовать дальше. Кеннеди, пользуясь известностью в советском истеблишменте, обещает прозондировать почву на тему одобрения русскими лунной аферы, делает это — и гибнет, сраженный пулями Сирхан Сирхана (которого, кмк, никогда не выпустят из тюряги — вдруг проболтается, зачем он убил РФК). Лунная афера начинается. Советские руководители космической программы не получают информацию о сделке Брежнев-Джонсон, и не получают, по личному указанию дорогого Леонида Ильича, разведданных о «космическом» полете Аполлона — а они были. Ибо разведка армии, а тем более ВМФ, в грош не ставит любые слова противника. Американцы это прекрасно понимают, и блокируют советские корабли, считывающие телеметрию со стартов «Аполлонов», имея приказ президента немедленно их топить в случае перехвата ими информации о полете ракет. Однако русские моряки были не лыком шиты, и к очередному старту «Аполлона» вывели в море все имеющиеся в их распоряжении корабли, включая тральщики, и выловили таки в Бискайском заливе через несколько часов после старта очередной муляж «лунного» корабля, прошедший в Голливуде как «Аполлон-13».

Под прикрытием крейсеров и подводных лодок железная бочка была доставлена в Мурманск, а впоследствии, в присутствии журналистов, передана американским властям. Таким образом, СССР обзавелся в прямом смысле железным, оцинкованным крючком, позволяющим крепко держать Америку в космическом вопросе за жабры. За участие в лунной афере СССР получил ряд вкусных плюшек — прекращение изматывающей гонки вооружений, уход США из французского Индокитая, почти бесплатные поставки англосаксонского продовольствия и главное, допуск советской нефти и газа на рынки Западной Европы — т. е. бесперебойный источник вожделенной валюты. Советская программа освоения Луны была похоронена, равно как и американская. На Луну более никто не летал. В качестве закрепляющего жеста сделки была проведена совместная, как говорили, советско-американская экспедиция «Союз-Аполлон».

Которая, разумеется, тоже была с американской стороны инсценировкой — даже к 1975 году жилого космического отсека у США не было. Кинотрансляцию с орбиты обеспечивал ныне большой защитник лунной аферы, а тогда космонавт Леонов. За что получил звезду Героя и орден Ленина. Герой обмана, да. Про попытки создать американцами орбитальную станцию в Голливуде я уж и не упоминаю — попытка откровенно провалилась.

Начав космическую игру с СССР, американцы понимали, что договоренности не могут быть вечными. Они базировались на сделке с тов. Брежневым. Последователи дорогого Леонида Ильича запросто могли и плюнуть на них. Да и не планировали американцы обманывать людей вечно. Им казалось — вот чуть-чуть, и обитаемый корабль создать удастся, они смонтируют блоки для полета на Луну, все там подчистят, и об истории с аферой можно будет забыть. В очередной раз, базируясь уже на новых к тому времени технологиях, американцы начинают программу «Спейс Шаттл».

И чудо свершается — американцы строят действительно большой, передовой по тем временам космический корабль, способный вывести людей в космос. И, подводя черту под двадцатью годами сплошной лжи, 12 апреля 1981 года, ровно через 20 лет после полета Гагарина, символично выводят первых американцев на околоземную орбиту. Тем самым давая сигнал для понимающих — да, мы отставали на 20 лет, но теперь безусловно вырвались вперед — а русские стагнируют. Очень важно, что первый настоящий полёт американских космонавтов состоялся при жизни дорогого Леонида Ильича. Казалось, что космическую сделку можно спокойно завершать. Рональд Рейган, сразу же после успешного старта, это и начал делать, объявив о программе «Звездных войн». Но…

«Челнок» оказался крайне дорогой и ненадежной конструкцией — неполадки шли одна за другой. График полетов летел к чертям, а вместе с ним все более призрачными выглядели шансы когда-либо собрать аппарат для полета хотя бы к лунной орбите. Тем временем умер Брежнев. А потом произошла трагедия — взрыв кислородных баков космического корабля уже не в Голливуде, а в реальности, и гибель космонавтов. Программу полетов «челноков» остановили полностью. Конструкция лунной аферы зашаталась, грозя похоронить под своими обломками многих американских, и не только людей — ведь участники афёры совершили, ни много ни мало, тягчайшее преступление перед Америкой — они лгали американскому Конгрессу. Рейган мгновенно сменил антисоветскую риторику, и пошел на попятную — никаких звездных войн, радикальное сокращение вооружений, дружба и т. д.

Но тут у СССР возникли внутренние проблемы, и ему стало не до космоса. А потом он и вовсе развалился, а вместе с ним ушла на какое-то время и угроза разоблачения космической аферы США. Программа «челноков» была возобновлена, и они продолжили полеты. Но недолго — очередной челнок с грохотом развалился при посадке. США вышли в лидеры по числу жертв космоса, и всем стало ясно, что король-то голый. Что хваленые американские технологии не в состоянии обеспечить безопасные полеты в космос в 21-м веке и, стало быть, тем более не могли их обеспечить в веке 20-м. Пришлось американцам идти на поклон к русским, и покупать у них сначала «Мир-2», а затем и полёты к ней. А затем и моторы к ракетам. Деградация американской промышленности достигла апогея. После заявления КНР о начале собственной лунной программы Обама было что-то вякнул о возобновлении американской, но очень быстро сдулся — возможности выйти в космос у США нет.

Таким образом, США приходится врать дальше — но с каждым днем это делать всё труднее и труднее. С чем их и поздравляю. Ибо любой обман когда-нибудь, да заканчивается.

Источник: nnm.me