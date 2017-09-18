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Советские учебники 50-х воспитывают человека-творца

12:14. 18 сентября 2017 Просмотров - 28 Один комментарий Опубликовал:

Почему для адаптации были выбраны учебники 40–50-х годов XX века, объяснил член Центрального совета общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Павел Расинский 13 сентября на пресс-конференции «Возвращение к истокам: классическая отечественная методика как ключевой фактор возрождения образования».

Объясняя, почему РВС адаптирует и переиздает школьные учебники именно 40–50-х годов, Павел Расинский провел сравнительный анализ целей образования в нашей стране в 1950-е годы и в наше время, поскольку от целей образования зависит и содержание учебников.

Как указал Павел Расинский, в 40–50-е годы XX века государство стремилось получить всесторонне развитую личность, дать учащемуся такое фундаментальное образование, чтобы он смог свободно осваивать новые профессии.

В отличие от этих целей национальная доктрина образования 2000–2014 гг. имеет целью подготовить специалистов, способных к профессиональному совершенствованию в рамках очень рано выбранной специализации. Иными словами, делает вывод эксперт, в образовании произошел серьезный «сдвиг» в узкоспециализированную сторону. В качестве примера Расинский приводит разделение ЕГЭ по математике на «базовый» и «профильный», заметив, что те, кто сдает примитивный «базовый» уровень, никогда не поступят в технические вузы.

Кроме того, в стратегии декларируется «личностно ориентированный» подход к образованию, который в отличие от «знание ориентированного» подхода 1950-х гг. дает не совокупность знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений и практической подготовки, а обеспечивает «идивидуализацию», при которой ученик сам определяет себе уровень требований и учебный материал.

Расинский подчеркивает, что этот подход противоречит принципам Ушинского, развитыми советской школой.

В заключении эксперт подчеркнул, что несостоятельность современного подхода к образованию чувствуют и родители современных школьников, и молодые люди, получившие образование в годы реформ.

Расинский обратил внимание на соцопросы, которые показывают, что большинству российских граждан ближе цели образования, установленные в 50-х гг. XX века, и именно поэтому в основу проекта переработки учебников легли школьные учебники 40–50-х годов.

Напомним, 13 сентября на пресс-конференции в ИА REGNUM прошла презентация линейки советских учебников 1950 гг. для первых-вторых классов начальной школы, адаптированных и переизданных специалистами РВС. Начало выпуску лучших советских учебников было положено в 2016 году переработкой и издательством «Арифметики» для 1-го класса на основе классического советского учебника авторов А. С. Пчёлко и Г. Б. Поляка.

Много советских учебников: Старые советские учебники

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Источник: www.kramola.info

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