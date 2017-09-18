Ренессанс самого опасного института
15:55. 18 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Российская агрессия, глубинное государство и сами собой сбывающиеся пророчества: поражение Европы и новый ренессанс самого опасного института
Нейтральная Швеция при поддержке стран НАТО начала самые масштабные военные учения за последние 20 лет. В учениях участвуют 19 тысяч военнослужащих. Главной причиной, подтолкнувшей Швецию к проведению этих крупных военных учений, является страх перед еще более мощной российской военной силой. Дело в том, что шведские военные учения начались непосредственно перед стартом масштабных российских маневров «Запад-2017». Швеция, как и остальные страны региона, опасаются, что российские учения на самом деле являются подготовкой к потенциальному нападению. И именно эту ситуацию будут отрабатывать шведские войска — оборону от нападения с востока. Учения проводятся преимущественно на балтийском острове Готланд недалеко от шведских берегов.
«Ситуация в сфере безопасности ухудшилась», — заявил Микаэль Бюден главнокомандующий вооруженными силами Швеции, комментируя начало нынешних шведских военных учений, которые продлятся три недели.
Похоже, что Швеция, как и другие страны Балтийского региона, Польша, а также большинство стран Запада, действительно считает, что российско-белорусские военные учения «Запад-2017» — это увертюра к российскому нападению на Европу. Откуда такая паранойя? Если спросить любого представителя этих стран, все они скажут: «Из-за Крыма».
Возможно ли, чтобы российское присоединение Крыма настолько напугало всю Европу, а в особенности государства в той ее части, которая близка к России? Судя по всему, да. В данный момент трудно сказать, насколько дело действительно в желании укрепить оборону, в особенности в случае таких стран, как Швеция, где годами урезался военный бюджет, а насколько — в подлинном страхе.
Во внимание стоит принять оба варианта. Начнем с военного бюджета. Когда мы говорим о военной промышленности и бюджете вооруженных сил, мы говорим об огромной индустрии (некоторые даже считают ее самой большой) и интересах групп, которые пользуются большим влиянием во всех странах мира. Армия — это своего рода глубинное государство, структура, которая сильна везде, но для продолжения своего существования она нуждается в неком обосновании.
Представим себе гипотетически, что вдруг прекратились пожары, и их угроза исчезла навсегда. Что произошло бы с пожарными? Очень скоро их стало бы значительно меньше или не стало бы вообще, потому что в новом мире без пожаров в пожарных больше никто не нуждался бы. То же самое и с армией. Чем дольше царит мир, тем большее давление на вооруженные силы оказывают представители других кругов, добивающихся сокращения военного бюджета. Это логично: зачем выделять столько денег институту, который не нужен? Абсурд.
Европа живет в мире без перерывов уже давно, и в этом величайший успех европейской интеграции. Войны в Европе, в объединенной Европе, становятся бессмысленными и невыгодными. Поэтому многие государства уже давно сокращают свой оборонный бюджет. Но у этого сокращения нет одной финальной статичной точки: чем дольше будет продолжаться мирный период, тем больше будет урезаться военный бюджет.
Институт армии существовал десятилетиями, веками, и было бы наивно ожидать, что его представители легко согласятся на собственную дезинтеграцию. Армия, как и организованная религия, это мощный институт, у которого очень развито чувство самосохранения, точнее он умеет добывать для себя деньги из государственной казны. При этом стоит учесть, что все эти мощные институты армии в Европе объединились в один большой картель, который представляет их интересы. Речь о НАТО. Эта организация уже много лет оказывает давление на европейские государства, чтобы те увеличивали свои оборонные бюджеты, но страны-члены, что понятно, отказываются, поскольку, по их мнению, разумнее вкладывать деньги в другие сектора.
В этой связи ясно, что разговоры о российской агрессии — настоящий подарок для этих групп интересов. Швеция не входит в НАТО, по крайней мере пока (благодаря здравомыслящим левым лидерам прошлого века, таким как Улоф Пальме). Однако в нынешних военных учениях принимают участие военнослужащие из США, Франции, Норвегии и других стран-членов НАТО. Таким образом, де-юре Швеция — нейтральное государство, но де-факто она понимает, в чьем она лагере.
Швеция успела сократить расходы на армию с двух процентов в начале 90-х годов до всего одного процента сейчас. Но теперь как раз благодаря рассказам о российской агрессии шведский оборонный бюджет резко увеличивается, и, даже более того, в Швеции вернули воинский призыв. Вот как выживает армия, и этот урок стоит помнить всем нам, живущим в странах, где призыв отменен. Если будет нужно, его вернут под рассуждения о «внешней угрозе». Более того, в последнее время уже происходит нечто подобное. Это одна сторона дела, предпосылка к расширению военного влияния. Есть и другая сторона — та, которая касается самих собой сбывающихся пророчеств, то есть прогнозов, которые прямо или косвенно сами себя оправдывают из-за позитивной обратной связи между убеждениями и поведением.
Иными словами, позитивные или негативные прогнозы, упорные убеждения или заблуждения, декларируемые как правда в первой инстанции, но на самом деле являющиеся ошибочными, могут оказывать настолько серьезное влияние на людей, что в итоге их реакция будет соответствовать изначально ошибочным ожиданиям.
Как это работает? Долгое время Европа неустанно твердила о «российской агрессии», и вот эти пророчества сбываются. Россия на самом деле начала масштабные военные учения «Запад-2017», самые крупные за последние годы. Зададимся вопросом, стала бы Россия затевать такие масштабные учения, в которых, по некоторым данным, будет участвовать более ста тысяч военнослужащих, если бы Европа не твердила без умолку о российской угрозе? Ведь в представлениях России эти разговоры недалеки от потенциального превентивного удара по ней. Вот так сами собой сбываются пророчества, а прямые военные столкновения не обязательно планируются и могут разгореться на почве случайного инцидента в момент, когда войска концентрируются по обе стороны границы.
Эту опасную тенденцию необходимо переломить, но похоже, что никто этим не озабочен. Российские генералы, конечно, не будут отвечать на европейскую паранойю, полностью прекратив всякие военные мероприятия внутри своих границ, только чтобы доказать Европе, что Россия не таит в себе угрозы. Нет, вместо этого Россия будет проводить все больше и больше подобных масштабных учений, и, как мы видим, европейские учения тоже будут все значительнее.
В итоге бал правит паранойя и напряженность, которые распространяются по континенту, и рады этому могут быть только военные институты, начиная с НАТО и заканчивая группами военных интересов. Потому что пока европейские народы погружаются в страх, эти структуры переживают свой новый ренессанс.
http://inosmi.ru/politic/20170918/240305
Наблюдения конечно верные, но автор зацикливается на украинском конфликте, хотя рост оборонных расходов по всему миру шел еще с "Арабской весны", которая оказалась очень выгодной для различных оборонных подрядчиков.
С другой стороны, Россия идеально подходит для того, чтобы соорудить жупел абстрактной внешней угрозы, чем пользуются как главные гешефтополучатели осваивающие увеличивающийся бюджет Пентагона, так и различные младшие союзники и сателлиты, которые помимо необходимости следовать в кильватере внешней политики гегемона, решают и свои частные задачи, как например это делает Швеция, хотя абсурдность идеи нападения России на Швецию предельно очевидна. Но пропаганда логику игнорирует и предпочитает как обычно давить на эмоции, где "ужасный агрессор с Востока хочет вторгнуться в Европу". В результате, информационная кампания лишь подстегивает истерию и паранойю, обеспечивая выгодные условия для развертывания гонки вооружений и роста военной напряженности на границе.
Торговать русофобией вновь стало выгодно и от этого курса так просто не откажутся, так как помимо политического и идеологического интереса, за ростом оборонных расходов и бряцаньем оружием прослеживает и чисто экономический интерес.
Источник: colonelcassad.livejournal.com