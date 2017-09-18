Открытое обращение к Президенту России В.В Путину: Остановите геноцид!



Уважаемый Владимир Владимирович!

Я как общественный деятель, обращаюсь к Вам с вопросом и просьбой одновременно. Для чего и зачем нам все эти «потуги» на внешнеполитическом и внутриполитическом поприще, если наше государство и весь наш многонациональный народ банально погибает от алкогольного и табачного геноцида?

Не для кого не секрет, что алкоголь является сильнодействующим наркотиком, но тем не менее этот факт у нас в стране до сих пор не закреплен законодательно.



По данным статистики у нас ежегодно регистрируются более 600.000! Смертей, так или иначе связанных с употреблением алкоголя, около 450.000!



Более того, алкоголь согласно научным данным является протоплазматическим мутагенным ядом. Употребления этого яда даже эпизодически изменяет и уже изменило детородную функцию женщин, таким образом, что рождение детей у нас в стране с теми или иными отклонениями в развитии стало нормой.



По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) при душевом употреблении алкоголя более 8 литров в год идет не обратимое угасание этноса. У нас в стране согласно статистике душевое потребление алкоголя составляет более 16 литров в год на человека! Более 80% тяжких и особо тяжких преступлений в России совершается в состоянии алкогольного опьянения.



Сотни тысяч мужчин трудоспособного возраста сидят в тюрьмах! Демографы во многих регионах России давно уже бьют тревогу, потому что смертность среди коренного населения давно уже превышает рождаемость.



Вырождается и исчезает государство – образующий русский народ катастрофическими темпами, а на его замену планово заселяются эмигранты из средней Азии и других республик совершенно с чуждой нам культурой и образом мышления.



Некоторые «экономисты», а по факту алкогольные лоббисты, сидящие в Государственной Думе, оправдывают алкогольный геноцид тем, что извлекается большая прибыль с акцизных сборов, которую якобы имеет государство.



Но уже давно научно установлено, что так называемая прибыль от реализации алкоголя целиком и полностью компенсируется катастрофическими убытками, из- за социальных последствий и превышает эту самую прибыль в несколько раз.



Та же самая ситуация у нас в стране и с табачной прибылью, последствия употребления табака в виде затрат на лечение больных, упадок производительности труда и многие другие экономические факторы в несколько раз перекрывают акцизные сборы. Наиболее образно факт убыточности торговли для государства алкогольными и табачными ядами отображен в видео под названием «Смертельно выгодно»

До сих пор ни один государственный деятель не смог опровергнуть тезисы и факты, изложенные в этом видео.

Убыточность реализации алкогольных и табачных изделий для экономики страны подтверждают ученые разных стран Мира.

Я отчетливо вижу, что наша страна верно и уверенно идет к полному вырождению и уничтожению. И конец этот близок, по последним данным демографов, до полной ликвидации России, при нынешней алкогольно табачной обстановке осталось лет 30 – 40.

Владимир Владимирович для чего вся эта «суета» в Сирии. Для чего вся эта раскрутка пиара с воссоединением Крыма? Если финал для нас всех уготован один – алкогольно – табачное вырождение и уничтожение страны.

Нам все время навязывают идею посредством СМИ, что русские всегда много пили. Но исторические исследования этого вопроса и факты говорят совершенно об обратном, например в 1914 году наша страна Россия была одной из самых трезвых стран Европы.



Душевое употребление алкоголя тогда составляло всего 0.2 литра в год на человека, факты исконно трезвой жизни нашего народа подменяют и искажают опять же СМИ. Таким образом, манипулируя сознанием граждан, внедряют идею о якобы исторической пьяной «традиции» нашего народа.



Более того, никогда за всю историю России в разные периоды времени душевое потребление алкоголя не превышало 4.5 – 5 литров в год на человека. Более подробно о фактах трезвой Российской истории изложено в трудах доктора исторических наук, профессора, Виктора Павловича Кривоногова видео:

Смею вам заметить уважаемый Владимир Владимирович, что за алкогольным геноцидом стоят не какие, то мистические силы НАТО или ГОСДЕП США, а наша российская власть. Законодательно нет практически ни каких ограничений для реализации алкоголя, в самых больших супермаркетах алкоголь чуть ли не на каждом шагу. Доступность для приобретения наркотического яда феноменальная!

На претензии общественных деятелей по поводу массовой доступности алкоголя производители и реализаторы алкогольных изделий, как правило, реагируют лживой отговоркой «Алкоголь – это пишевой продукт» ссылаясь на федеральный закон об обороте алкоголя.

Для сохранения жизни и здоровья граждан республики, глава Чечни Рамзан Кадыров, инициировал такие законы, которые позволяют реализовывать алкоголь всего два часа в сутки.

С 8 утра и до 10 вечера. Что мешает Вам Владимир Владимирович начать реальную работу по восстановлению исконной трезвости граждан Российской федерации? Я абсолютно убежден, что Вас поддержат с этой инициативой 90% граждан страны, потому что практически в каждой российской семье есть горе в виде пьющего супруга, сына или другого родственника страдающего алкогольной или табачной зависимостью.

Не для кого уже не секрет, что для отрезвления граждан и улучшения социальной обстановки в обществе нужно выполнить всего несколько условий.

1. Прекратить врать людям о допущении употребления алкогольного наркотического яда в меру. Здесь СМИ, как посредники самой настоящей наркоторговли повсеместно внедряют идею в общественное сознание, что употребление наркотического яда алкоголя допустимо и оправдано.



Более того, так называемые художественные творения («фильмы») в большинстве своем содержат сцены распития в положительном контексте. Более подробно об этом изложено в видео проекта «Общее Дело». «Секреты манипуляции»

Вместо «творений» со сценами распития, нужно поощрять и стимулировать создателей фильмов и сериалов со сценами и сюжетами, показывающими в положительном контексте преймущества трезвой жизни. Во всех учебных заведениях России нужно ввести уроки трезвости ( информационной безопасности)

Создать общественную цензуру для противодействия информационному геноциду граждан России. Сделать доступной строго научно обоснованную информацию об алкоголе для граждан России, все федеральные каналы должны и обязаны информировать об алкогольной угрозе население. В созидательных целях просвещать, прививая трезвые убеждения народу.

А если телевидение делает наоборот, то зачем оно нужно вообще тогда? Если оно приносит вред государству и народу в виде предоставления анти – научной лживой информации, которая допускает употребление наркотика алкоголя?

2. Максимально ограничивать доступность, по времени и месту продаж алкогольных и табачных ядов для приобретения гражданами России. Ограничить доступность для детей и совершеннолетних до 21 года.

3. Организовать лечение, избавление от алкогольной табачной зависимости на основе передовых знаний в этой области.

Я перечислил несколько основных важных условий для формирования трезвого общества, которые уже были опробованы в разных странах Мира.

Россия великая страна и впервые за всю свою многовековую историю у нас сложилась алкогольная ситуация реально угрожающая существованию государства. В период правления Л.И. Брежнева, в целом положительного человека, но судя по всему не обладающего ни какими концептуальными знаниями в области управления.



В стране массово наращивали производство алкогольных изделий, чтобы наполнить бюджет «пьяным рублем» В настоящее время ситуация еще более катастрофическая, ибо государство полностью устранилось от полного контроля за производством и реализацией алкогольного и табачного яда отдав все в частные руки. Совершается самое очевидное и грязное преступление.



Под видом «пищевого продукта» частный капитал, не обремененный ни какой моралью и никакими законными ограничениями, фактически бесконтрольно реализует, сильнейший наркотик алкоголь.



А мы все, граждане, несем тяжкое бремя в виде социальных последствий от этой наркотической торговли.



Гайворонский А.Б

Собриолог, общественный деятель Краснодара 15.09.2017

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