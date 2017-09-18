Гибель летчика Су-27 в США – очередная плата кровью за желание достичь военного превосходства

Пресс-служба подразделения ВВС отказалась подтвердить или опровергнуть факт катастрофы, ссылаясь на отсутствие в ее распоряжении информации по этому поводу ввиду повышенного режима секретности.

На прошлой неделе информагентства сообщили, что погибший 5 сентября подполковник ВВС США Эрик Шульц стал жертвой крушения истребителя Су-27 в штате Невада. В том самом, где расположены многочисленные секретные объекты, используемые для отработки систем вооружений и тактики действий Вооруженных сил США и их союзников по блоку НАТО против России и стран, чья противовоздушная оборона строится по советскому (российскому) образцу.

Версию о том, что 44-летний летчик отправился в свой последний полет на самолете иностранного производства, высказали авторитетные американские источники, включая популярный аэрокосмический журнал Aviation Week & Space Technology. Издание сообщило, что Эрик Шульц возглавлял «секретную» авиаэскадрилью Red Hat, дислоцированную на авиабазе Nellis. Пресс-служба подразделения ВВС США, размещенного на объекте, отказалась подтвердить или опровергнуть данный факт, ссылаясь на отсутствие в ее распоряжении информации по этому поводу ввиду повышенного режима секретности. Данные о применении авиации «засекречены и не могут быть раскрыты», сообщили журналистам ТАСС сотрудники пресс-службы.

Гибель американского коллеги прокомментировал Герой России летчик-испытатель Магомед Талбоев. По его словам, он лично «месяц назад» предупреждал Эрика Шульца об опасности выполнения сложных маневров на советской и российской технике без достаточно глубоко предварительного ее изучения.

Приведенные выше факты, догадки и комментарии – это, собственно, главное, что стало известно о сентябрьской авиационной катастрофе. Вместе с тем сам факт использования советской и российской авиатехники Вооруженными силами США новостью не является. Более того, при въезде на авиабазу Nellis установлен самолет-памятник МиГ-29. Согласно рассекреченным материалам Пентагона, производство полетов на истребителях марки «МиГ» и «Су» американские военные летчики начали еще в 60-е годы. Практически без перерывов они продолжают эту практику и по настоящий день. Ниже мы расскажем, почему янки проявляют столь длительный, неугасающий интерес к нашей авиатехнике.

Первые МиГи Америки

Первоначально главным побудительным фактором к изучению советской авиатехники стало желание американских военных и авиаконструкторов разобраться, как устроены МиГи, доставившие так много хлопот во время войны в Корее и Юго-Восточной Азии. Среди первых поступлений оказались «образцы» из Израиля: иракский МиГ-21Ф-13, чей летчик сознательно переметнулся в стан врага «по идейно-политическим соображениям». А также сирийские МиГ-17, экипажи которых приземлились на израильском аэродроме по навигационной ошибке, и египетские, севшие «на брюхо» в пустынной приграничной полосе по причине боевых повреждений и отказов.

Доступные образцы были приведены в летное состояние на аэродроме Groom Lake и облетаны по специальной методике летчиками-испытателями промышленности и Военно-воздушных сил. Соответствующая программа носила название HAVE PAD. Оценкой боевых возможностей МиГов с учетом советской тактики применения авиации занималась группа Red Hats.

Американские летчики высоко отозвались о технических характеристиках и летных качествах МиГов, что стимулировало Пентагон на расширение «поля поиска». По понятной причине непосредственно с заводской линии интересующие самолеты приобрести было невозможно. Но данное обстоятельство не остановило предприимчивых американцев: они стали выкупать отдельные экземпляры «у третьих стран».

Первой стала Индонезия. После государственного переворота 1965–1966 годов и прихода к власти антикоммунистически настроенного генерала Сухарто связи с Москвой оказались разорваны. Из-за отсутствия запасных частей и поддержки производителя ранее поставленная советская техника постепенно «встала на прикол». Местные генералы расставались с ней легко, соглашаясь на малое. В рамках специальной операции, с максимальным сокрытием от посторонних наблюдателей, из Индонезии вывозились отдельные образцы МиГ-17Ф, МиГ-19С, МиГ-21Ф-13 и (возможно) Ту-16.

После кончины президента Гамаля Абдель Насера власть в Египте перешла к прозападно настроенному Анвару Садату. Американцы предложили ему специальную программу PEACE FARAOH. В обмен на новейшие по тем временам тактические истребители F-4E Phantom-II они запросили «встречные поставки советской продукции», включая МиГ-21 нескольких модификаций, МиГ-23МС/БН, Су-7Б, Су-20 «и прочее». В течение 1977 года с аэродромов из-под Каира вывезли 12 бортов и позднее еще один.

CONSTANT PEG

Таким образом, на авиабазе Nellis появилось достаточное число МиГов. И у американских генералов возникла идея создать специальную авиабазу, которая всецело сосредоточилась бы на поддержании советских крылатых машин в исправном состоянии. Самым подходящим местом оказался полузаброшенный аэродром Tonapah, расположенный в пустыне Невада. Он располагался на достаточном удалении от Nellis в малонаселенной местности, что позволяло поддерживать режим повышенной секретности.

Идея получила одобрение на высоком уровне и была претворена в жизнь в виде программы CONSTANT PEG. На авиабазе Tonopah была сформирована отдельная эскадрилья Тактического авиационного командования ВВС США (USAF TAC). Воинская часть получила номер 4477 и собственное имя – Red Eagles («Красные орлы»). Перед военнослужащими поставили задачи: производство полетов с целью демонстрации возможностей советской авиатехники, выполнение учебных воздушных боев, проведение курса повышенной боевой подготовки для экипажей строевых частей ВВС США, авиации Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты. Учебные воздушные бои проводились над территорией полигонов под общим названием Nellis Ranges.

Военнослужащие 4477-й эскадрильи освоили МиГ-17Ф, МиГ-21Ф-13, МиГ-21МФ, их китайские копии, а позднее – истребители с крылом изменяемой геометрии МиГ-23МС и МиГ-23БН. Всего в рамках программы CONSTANT PEG на советских самолетах было выполнено 15 264 полета. В частности, МиГ-23 освоили 32 летчика, 16 из которых выполнили более 100 вылетов каждый. Постепенно Tonopah превратился в крупный авиационный центр с числом авиамехаников, специально обученных для работы на МиГах, свыше 200 человек. Аэродром также задействовали для опытной эксплуатации передовых образцов американской авиатехники, включая секретные на тот момент «самолеты-невидимки» F-117A.

Весной 1988 года парк 4477-й эскадрильи насчитывал девять МиГ-23 и 14 МиГ-21. К тому времени оба типа в значительной степени устарели и более не соответствовали современному уровню ВВС Советского Союза. Дальнейшее использование имеющегося парка с малым остаточным ресурсом теряло смысл, было чревато катастрофами и повышенными финансовыми расходами. Одновременно с расформированием Red Eagles две эскадрильи «Агрессоров» на авиабазе Nellis пересадили с устаревших истребителей F-5E на современные F-16. По своим данным последний оказался значительно ближе к МиГ-29 и другим советским истребителям четвертого поколения, которые массово строились для советских ВВС и на экспорт.

«Красные орлы» расформированы, но их дело живет

Хотя эскадрилья Red Eagles прекратила полеты в марте 1988 года, формально она существовала до июля 1990-го. Ее инфраструктура перешла 55-му Воздушному крылу. Впоследствии на его основе в составе Test and Evaluation Group (TEG) создали подразделение DET3. Оно занимается иностранной техникой, используя полигон Nevada Test and Training Range (Nellis Range Complex). Время от времени в открытой печати появлялись сообщения, что на объектах полигона базируются самолеты советской и российской постройки. В частности, на фотографиях, сделанных в районе аэродрома Groom Lake, запечатлены Су-27 и МиГ-29.

Предполагается, что данные самолеты приобретены у третьих стран, которые ранее получили их по линии военно-технического сотрудничества или же «в наследство» после развала СССР и социалистического лагеря. Молдавия намеревалась продать Ирану партию МиГ-29, США ее перекупили. Это не единственный случай. После распада Советского Союза и Организации Варшавского договора из желающих избавиться от «советского наследия» выстроилась длинная очередь. Многие были готовы продать советскую авиатехнику, приобретенную «почти задарма», а порой и вовсе полученную бесплатно, любому, кто готов за нее хоть немного заплатить.

В частности, агентство Sputnik Deutschland сообщило, что в 2009 году американская компания Tac Air якобы купила у Украины пару истребителей Су-27. По данным агентства, купленные машины, предположительно, должны были использоваться для обучения пилотов ВВС США.

Можно сделать предположение, что возобновление практики полетов на самолетах марки «МиГ» и «Су» над пустыней Невада произошло по той же самой причине, что озвучивалась применительно к программе CONSTANT PEG в конце 70-х. И сегодня отдельные военачальники считают, что вне зависимости от конкретной модели самолета неожиданная встреча неподготовленного экипажа ВС США с МиГом зачастую сопровождается эффектом «buck fever». Увидев настоящий МиГ, американские летчики «балдеют», совершают грубейшие ошибки и в результате оказываются в невыгодной для себя позиции.

Это утверждение многократно подтверждалось в ходе реализации программы CONSTANT PEG. Наслышанные об опыте «красных орлов», отдельные командиры отказывались от участия в учениях с настоящими МиГами, считая их опасными с точки зрения безопасности полетов. Но командующий тактической авиацией ВВС США был непреклонен: «Хотите или нет, вам придется пройти через это дерьмо». После завершения учений те же самые командиры благодарили «красных орлов» за «науку».

Вот как на данный счет высказался один из «красных орлов». Обращаясь к командирам «синих» перед началом учений Red Flag, Гейслер говорил: «Мы здесь не для имитации. Мы покажем вам, как надо воевать в полную силу, используя все имеющиеся средства и возможности». Беседуя с летчиками, он сообщал им, что на момент прихода в 4477-ю эскадрилью его налет на F-15 превышал две тысячи часов. «Я знаю все про этот самолет, что он может. И я знаю, что может МиГ. Я не дам вам поблажек, но научу, как побеждать меня на МиГе». Разбор полетов с разными эскадрильями часто проходил в одном ключе. «После первого дня они выглядели побитыми. На послеполетном брифинге склоняли головы, прятали глаза. И я им говорил: да ребята, плохо дело. Но когда мы начинали работу на следующий день… они действовали лучше», – вспоминал Гейслер.

Высокий уровень аварийности

Интенсивная эксплуатация сложной советской авиатехники без поддержки разработчика в лице ОКБ им. А. И. Микояна и авиазаводов-производителей находила отражение в высоком уровне аварийности. Если у строевых частей тактической авиации США на 100 тыс. вылетов в среднем приходилось два инцидента, то у 4477-й эскадрильи – в 50 раз больше.

Вот, к примеру, печальная статистика применительно к самолетам типа МиГ-23. Первая катастрофа случилась 8 апреля 1982 года. Летчик Mark F. Postai разбился на МиГ-23БН из-за пожара, возникшего в результате разрыва топливной магистрали. Кроме того, в ходе производства полетов потеряны еще два самолета. Пожар на МиГ-23 номер 023 датируется 21 октября 1982 года. А 28 августа 1987 года из-за ошибки пилотирования МиГ-23 номер 022 потерял управляемость, летчик Carlisle катапультировался. Еще одна катастрофа с самолетом 4477-й эскадрильи произошла 26 апреля 1984 года, когда на нем летал не военнослужащий данной части. Заместитель командира AFSC (Air Force Systems Command) генерал-лейтенант Robert Bobby Bond по собственной инициативе взялся выполнить секретное задание, но не справился с управлением МиГ-23БН. Он вывел самолет за пределы разрешенной производителем области полетов и на повышенной скорости неудачно катапультировался из полностью исправной машины.

В этой связи смерть подполковника Эрика Шульца, разбившегося 4 сентября 2017 года, – очередная плата кровью летчиков за агрессивные намерения высокопоставленных военачальников Пентагона и их покровителей из высшего политического руководства США. Словом, всех тех, кому неймется любыми способами (включая весьма рискованные и затратные) получить военное преимущество над странами мира, проводящими независимый внешнеполитический курс и ориентирующимися на Россию в качестве основного поставщика вооружений и военной техники.

Владимир Карнозов

Источник: nnm.me