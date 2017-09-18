Экономика при Сталине

Когда экономика нашей страны стала мощной и самодостаточной? Во времена правления И.В. Сталина. Но на экранах ток-шоу, где обсуждается все, что угодно из этого периода истории, кроме … роста экономики и способов достижения этого роста. Статья постоянного автора ресурса nstarikov.ru доктора технических наук, профессора Асланбека Хажумаровича Шогенова из Нальчика, расскажет нам то, о чем не говорят по ТВ и не пишут в газетах.



Но прежде – короткое вступление от автора материала

«Уважаемый Николай Викторович!

Вчера я смотрел передачу «Кто убил Сталина?», где участвовали и Вы. Я согласен с Ю. Мухиным, Е. Прудниковой, С. Медведевым, что Сталина убил Хрущёв лично или с его подачи кто-то. Когда говорят о величии Сталина, то приводят лишь слова, которые не очень убедительны для многих, особенно для постсталинского поколения, да ещё «демократического» воспитания. Я технарь, жил при Сталине и многое видел своими глазами, поэтому для меня убедительны цифры и факты. Может быть, нижеследующее Вам понадобится, хотя думаю, что Вы их знаете и без меня?

С уважением Асланбек Шогенов».

«Сталин и экономика

5 марта сего года, в очередную годовщину смерти И.В. Сталина, доктор исторических наук О. Хлевнюк рассказывал о нем на канале ОРТ. Рассказывал методом, далёким от исторической науки. Я не историк, но знаю, что они не могут вводить в научный оборот цифры и факты без соответствующего документального подтверждения или неоспоримых доказательств, тем более о человеке, который руководил Большой Россией-СССР почти 30 лет. Между тем его информация изобиловала такими «научными» терминами: «Миллионные жертвы по вине и при участии Сталина», «Можно догадываться или предположить», «Сталин думал…», Сталин говорил…» и т.п. Будто бы при всём этом Хлевнюк, которому менее 60 лет от роду, лично присутствовал, находился в компании Сталина или … в его мозгу. Такое простительно писателю, например, А. Рыбакову, который, наряду с «Кортиком», написал «Дети Арбата», в котором приведены длинные выдуманные «внутренние монологи» Сталина, типа «Нет человека – нет проблем», «Не важно как голосуют, важно, кто считает», которые после выхода этой книги стали … «цитатами Сталина». Историк же, на мое технократическое суждение, не имеет прав на подобные вольности, выдумки и фантазии, а обязан говорить или писать о государственном человеке то, что сделал положительного народ под его руководством. Конкретно! И какие при этом допускались просчёты и ошибки. При этом, естественно, историк должен опираться на документы или результаты объективных научных исследований.

Если рассмотреть деятельность И.В. Сталина в таком аспекте, то факты и цифры говорят о следующем. И.В. Сталин принял Большую Россию-СССР в удручающе бедственном состоянии в 1922 г., когда смертельно больной В.И. Ленин отошёл от политико-хозяйственной деятельности, а оставил супердержавой мира в 1953 году.

В результате борьбы с оппозицией, с Троцким, Бухариными, Зиновьевым, Каменевым, Рыковым и др., он отстоял и нацелил советский народ на индустриализацию промышленности и коллективизацию сельского хозяйства, социальную и культурную революцию и добился фантастических итогов.

Вот некоторые данные.

1923-1929 годы были посвящены восстановлению разрушенных первой мировой и гражданской войнами заводов и фабрик и строительству новых, т.е. к началу индустриализации страны, которая преследовала главную цель — создание современной материально-технической базы социализма на основе тяжёлой промышленности и электрификации страны. В конце этого периода среднегодовой прирост народного хозяйства СССР составил более 11%, что было невиданным в мире, поскольку в США, Англии, Германии, Франции и других капиталистических странах этот показатель не превышал 3—5%. В сегодняшней РФ с «медведевским правительством» темпы роста – плюс-минус 0.

Начиная с 1929 г. пошли сталинские пятилетки. За годы чуть меньше 2-х таких пятилеток, т.е. к 1937 г., в СССР была совершена индустриализация промышленности и коллективизация сельского хозяйства, социальная и культурная революции. Темп развития страны удвоился и превышал в промышленности более 25% (!), было построено более 6000 новых заводов и фабрик (!!!). В 1937 году СССР вышел по валовой продукции промышленности на первое место в Европе и второе — в мире после США. В 1937 г. она увеличилась по сравнению с довоенным 1913 г. в 8 раз (!!!). Продукция сельского хозяйства — в 1,14 раз.

К 1937 году в стране было введено обязательное 7-летнее образование. Число учащихся всех ступеней, а также студентов вузов увеличилось в 2 раза по сравнению с 1-й пятилеткой (1929-1934 гг.). В те годы в образование вкладывалось более 10% национального дохода, сегодня – порядка 4% (на бумаге).

Всё перечисленное свершилось в течение каких-нибудь 15 лет относительно мирной жизни и труда советского народа под руководством ВКП(б), во главе с И.В. Сталиным. Вот что такое социализм и компетентное руководство страной в опоре на народ!

Третья сталинская пятилетка охватывала период 1937-1942 г. План предусматривал усиление индустриальной мощи страны, укрепление колхозного строя, повышение материального благосостояния и культурного уровня народа, укрепление обороноспособности страны. Большие средства выделялись на развитие энергетики, машиностроения и химической промышленности. В металлургии обращалось внимание на производство специальных сталей для машиностроения и оборонной промышленности.

Благодаря прозорливости Сталина, на случай войны, предусматривалось ускоренное развитие оборонной промышленности, создание крупных государственных резервов по топливу и металлу. Намечалось строительство предприятий-дублёров на Урале, в Поволжье, в Сибири и Средней Азии, расширение угольно-металлургической базы на востоке страны, создание нефтяной базы в районе между Волгой и Уралом — «Второго Баку». Расширялся Магнитогорский металлургический комбинат и завершилось строительство Нижне-Тагильского металлургического завода. Крупные металлургические заводы строились в Забайкалье (Петровско-Забайкальский) и на Дальнем Востоке («Амурсталь»).

На основе социализма советский народ добился важных успехов в экономическом строительстве. По сравнению с 1913 г. стоимость основных фондов народного хозяйства в 1940 г. увеличилась почти в 3 раза, составив 138 млрд. руб. ($1 = 5,3 руб.). Произведённый национальный доход увеличился в 5,3 раза. Валовая продукция всей промышленности в 1940 г. увеличилось по сравнению с 1913 г. в 7,7 раза (небольшое снижение по сравнению с 1937 г., поскольку крупные ресурсы направлялись на оборону), а производство средств производства — в 13,4 раз (!). В 1940 г. было добыто 166 млн. т. угля, выплавлено около 15 млн. т. чугуна и свыше 18 млн. т. стали; производство электроэнергии достигло 48,3 млрд. кВт. ч. Эти цифры превосходили уровень 1913 г. в 5—25 раз!

В начале 3-й пятилетки фонд зарплаты рабочих и служащих увеличился в 4 раза по сравнению с 1-й пятилеткой (1929-34 гг.), средняя выдача зерна в зерновых районах на 1 колхозный двор превышал 23 ц. Больших успехов в хозяйственном развитии получили союзные республики. Валовая продукция крупной промышленности в 1940 г. по сравнению с 1913 г. выросла в Узбекской ССР — в 7 раз, в Казахской ССР — в 20 раз, в Грузинской ССР — в 27 раз, в Киргизской ССР — в 153 раза, в Таджикской ССР — в 324 раза. Вот откуда взялась настоящая дружба народов СССР, которая особенно проявилась во время Великой Отечественной войны!

На базе индустриализации была создана новая оборонная промышленность. По темпам роста валовой продукции она значительно опережала другие отрасли промышленности. За 3 года 3-й пятилетки ежегодный прирост продукции оборонной промышленности был втрое выше прироста продукции всех других отраслей промышленности (соотношение — 39% к 13%). Вот как Сталин «не готовился к войне» по «исследованиям» некоторых современных «историков» вроде О. Хлевнюка и иже с ним.

Сельское хозяйство в предвоенные годы испытывало большие трудности, поскольку значительная часть металла для производства технических средств для механизации производственных процессов приходилось направлять на нужды обороны. Но и в этих трудных условиях оно развивалось: сказывались преимущества колхозного строя. В 1940 году колхозы обслуживало 7 000 МТС. В стране было свыше 4 000 совхозов. На полях работали 531 тыс. тракторов, 182 тыс. зерновых комбайнов и 228 тыс. грузовых автомобилей. [Справка. В 2016 г. в РФ работали: 20 815 тракторов, в том числе импортных – 5 844 (28,1%), зерноуборочных комбайнов – 6 340, в том числе импортных -119 (1,9%), грузовых автомобилей – 137 тыс.]. Более 1 млн. 400 тыс. трактористов, комбайнёров и шофёров обслуживали этот парк. Валовая продукция сельского хозяйства в 1940 г. увеличилась в 1,14 раза по сравнению с 1913 г., в том числе зерна — в 1,1 раза, хлопка-сырца — в 4 раза, сахарной свеклы — в 1,7 раза, подсолнечника — в 2,4 раза, картофеля — в 1,6 раза, овощей — в 2 раза. Что касается продуктов животноводства, то они также значительно возросли, почти достигнув уровень 1913 г. К примеру, производство мяса в убойном весе в среднем за год в течение 1936—1940 гг. составило 4 млн. т., в то время как в 1909—1913 г. — 4,8 млн. т., молока было надоено — 26,5 млн. т. вместо — 28,8 млн. т. и т. д.

Большое значение для будущего снабжения населения продуктами питания и промышленности сырьём, в том числе во время войны, имели новые зерновые базы, созданные в восточных и юго-восточных регионах СССР.

Грузооборот транспорта общего пользования (в млрд. т км) в 1940 г. составил: железнодорожный — 415, морской и речной — 60, автомобильный — 9 и т. д.

В 3-й пятилетке наблюдался значительный подъём материального и культурного уровня советского народа. Только за 3 года пятилетки народный доход вырос более чем на треть, фонд зарплаты рабочих и служащих — в 1,5 раза, увеличились денежные и натуральные доходы колхозов и совхозов, трудящихся села. Значительный доход колхозники получали от продажи своих продуктов на колхозном рынке.

Вместе с тем советскому народу не удались реализовать грандиозные планы 3-ей пятилетки полностью, ввиду вероломного нападения гитлеровской Германии на нашу страну 22 июня 1941 г. Я не буду рассказывать о Великой Отечественной войне (эта тема военных историков и специалистов). Скажу только, что советский народ, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания и других признаков, сплотился в единый кулак и под руководством Коммунистической партии, председателя Государственного комитета обороны и Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР, выдающегося полководца, мыслителя и управленца И.В.Сталина и дал «прикурить от пламени ада» Гитлеру и фашизму за 4 года!

Нынешние «стратеги, видя бой со стороны», лёжа на тахте и переключая дистанционным пультом управления свои зарубежные телевизоры ( своих же нет), читающие очень мало, любят порассуждать высокомерно, что война длилась долго, мы понесли большие жертвы и т. п. При этом забывая (или не зная) о том, что Советский Союз воевал с фашисткой Германией, покорившей практически все европейские страны за считанные дни и недели и усилившей свою мощь их людскими, материальными, финансовыми ресурсами. СССР воевал фактически с объединённой Европой, за исключением Великобритании!

Однако перейдём к послевоенным годам.

Четвёртая сталинская пятилетка (1945—50 гг.) была принята в 1946 г. Верховным Советом СССР, с основной задачей: «восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в значительных размерах». Эту задачу должен был выполнить советский народ под руководством Коммунистической партии и Советского правительства, во главе которых оставался Сталин. Какова же была стартовая площадка этого этапа? Война и временная оккупация фашистами части советской территории нанесла СССР колоссальный урон. На фронтах и в фашистской неволе погибли по официальным данным 27 млн. человек, по другим данным – 16 млн. человек [В. Земсков. «О масштабах людских потерь СССР в Великой Отечественной войне (в поисках истины)». Журнал Политическое просвещение. № 5 (70), 2012, с. 87-100]. Гитлеровцы разрушили и разграбили более 1 710 городов и посёлков городского типа, сожгли более 70 тыс. сёл и деревень, часть из которых — с людьми заживо. Они уничтожили полностью или частично около 32 тыс. промышленных предприятий, разрушили 65 тыс. км железнодорожных путей, разграбили 98 тыс. колхозов, около 5 тыс. совхозов и МТС, уничтожили десятки тысяч больниц, школ, техникумов, вузов, НИИ и библиотек. В целом материальные потери составили около 2 трлн. 600 млрд. руб. (в ценах 1940 г., когда $1 = 5,3 руб.), включая 679 млрд. — стоимость расхищенных и уничтоженных материальных ценностей. Ни одна страна, ни в одной войне не имела таких потерь и разрушений!

Исходя из такого положения, важнейшая задача СССР поначалу заключалась в переводе экономики страны с военных на мирные рельсы, что, между прочим, требовало времени и соответствующих издержек. Но социалистический строй позволил перестроить экономику страны без потрясений и волокиты. Ещё во время войны, начиная с 1943 года, когда определился перелом в военных действиях, по решению ГКО восстанавливались промпредприятия, электростанции (в том числе Баксанская ГЭС, где я начинал работать после института в 1959 г.), колхозы, совхозы, школы, больницы и др. на территориях, освобождённых от немецких оккупантов. Более того, приступили к конверсии — переводу военных предприятий на мирную продукцию.

В 1946 г. по почину рабочих Макеевского металлургического комбината и ряда московских заводов и других предприятий страны началось Всесоюзное социалистическое соревнование за досрочное выполнение и перевыполнение промышленного производства 4-й пятилетки, которое подхватила практически вся страна. Героическим трудом советских людей-энтузиастов, коммунистов и особенно комсомольцев, которые всегда были застрельщиками всех новых прогрессивных начинаний, поднимались из руин и пепла заводы и фабрики, города и сёла. Снова вступили в строй рудники Кривого Рога и шахты Донбасса, металлургические предприятия Юга и машиностроительные заводы Харькова и Сталинграда, нефтяные скважины Майкопа и Грозного. Возникли новые центры производства чёрных металлов – в Средней Азии и Закавказье. Началось создание металлургической базы на севере европейской части страны. Увеличилась добыча угля в Кузбассе, Караганде, на Урале. В 1947 г. был снова пущен первый агрегат Днепрогэса мощностью 90 МВт (после полного восстановления Днепрогэс в 1950 г. её мощность составила 650 МВт.). Строились новые тепловые и гидроэлектростанции (Горьковская, Камская). Началось строительство двух крупнейших ГЭС на Волге (Сталинградская и Куйбышевская). Большой шаг вперёд сделала машиностроительная и химическая промышленность. Возрождаемые предприятия оснащались новым современным оборудованием. В результате в 1948 году (за 2,5 года 4-й пятилетки) объём промышленного производства СССР превзошёл довоенный уровень и, как отмечалось выше, к 1950 г. вырос более чем в 2 раза!

Трудная задача стояла перед страной в сельском хозяйстве. Еле-еле восстановленное до войны, оно снова было разрушено. Вдобавок в 1946 году была засуха. Посевные площади в 1945 г. по сравнению с 1940 г. сократилось на 25%. Государство заготовило в 1945 г. зерна, мяса, хлопка в 2 раза меньше, чем в 1940 г., а молока — почти в 3 раза меньше. Трудоспособного мужского населения в деревне стало значительно меньше (многие не вернулись с войны); большая часть сельской молодёжи отвлекалась в города на восстановление промышленности; на селе преобладали женщины (бедные женщины, сколько невзгод легло на их плечи, сколько сил и энергии они отдали Родине!), старики, и дети. Тракторный и автомобильный парк за годы войны сильно сократился и износился; поголовье лошадей и волов уменьшилось более чем наполовину. В колхозах пахали на коровах (я это помню как сегодня: наша корова – основная кормилица — возвращалась к вечеру голодной и почти без молока). Много было разрушено жилья. В стране пришлось ввести карточную систему на продукты питания.

По инициативе Сталина было осуществлено ряд мероприятий по восстановлению сельского хозяйства: на село была направлена техника (тягачи, тракторы, грузовые машины), освободившаяся после войны; кавалерия Красной Армии была расформирована и тысячи лошадей переданы колхозам и совхозам; начали давать продукцию, построенные ещё в условиях войны тракторные заводы: Алтайский, Владимирский и Липецкий. Были восстановлены Сталинградский и Харьковский тракторные заводы. Снова переключился на выпуск тракторов Челябинский завод. В годы пятилетки был построен Минский тракторный завод. В результате вместо трёх тракторных заводов, действовавших до войны, к 1950 г. их стало 7. В 1945—50 гг. они дали сельскому хозяйству 536 тыс. тракторов, то есть почти столько, сколько получило их село за первую и вторую пятилетки вместе. Сельхозмашиностроение поставило МТС и совхозам 93 тыс. комбайнов, более 250 тысяч сеялок, сотни тысяч плугов и других машин и орудий. Таким образом, материально-техническая база сельского хозяйства в значительной мере обновилась и укрепилась. Развернулась электрификация колхозов и совхозов на базе малых (и микро-) межхозяйственных электростанций и использования электродвигателей на зерновых токах, животноводческих и птицеводческих фермах. Кроме этого, государство помогло селу в приобретении семян и удобрений. Опираясь на всё это, труженики сельского хозяйства при меньшем количестве трудоспособного населения, чем до войны, сумели к 1951 г. восстановить в основном довоенный уровень сельскохозяйственного производства.

Это позволило отменить в 1947 г. карточную систему на все виды товаров народного потребления. (Помню, мать дала деньги и велела купить хлеба. Я – а карточки? Мать – теперь они уже не нужны!) В то время как в Англии, несравнимо менее пострадавшей от войны, карточная система была отменена лишь в 50-е годы, что лишний раз иллюстрировало превосходство социализма и колхозного строя с таким руководителем, как Сталин, над капитализмом с любыми руководителями!

Кроме этого, в 1947 г. была проведена денежная реформа и начались снижение цен на продовольственные и промышленные товары, которые проводились ежегодно до смерти Сталина. За 6 лет (1947—53 гг.) цены на продукты питания систематически снижались в СССР в 1,3—3 раза, а на товары первой необходимости — в 1,4—2,4 раза, в то время как они повышались в капиталистических странах, например, на хлеб в США — в 1,3 раза, в Англии — в 1,9 раза, во Франции — в 2,1 раза и т. п., не говоря уже о нынешней РФ. Продовольственная корзина в 1950 г. была «тяжелее» предложенной «демократами» в 1994 г. в 2,2 раза. При всём этом следует учесть, что продукты при Сталине были свои, натуральные, экологически чистые, а не зарубежные, суррогатные с элементами отравляющих веществ. Так кто же больше заботился о народе «сталинисты» или «демократы»?!

Средние зарплаты в 1953 г. были такие ($1 = 4 руб.): у рабочих на заводах и фабриках — 800—900 руб., у шахтёров и металлургов-стахановцев — до 8 000 руб., у молодых инженеров — 900—1000 руб., ст. инженеров — 1200—1400 руб., секретарей райкомов партии — 1 500 руб., союзных министров — не более 5 000 руб., зарплата научных работников (докторов наук) — выше 10 000 руб. Приведённое, кроме всего прочего, свидетельствуют об отсутствии уравниловки в оплате труда в СССР, о чём бессовестно врут нынешние «демократы». Правда, такого разрыва между зарплатами как, например, у Миллера из Газпрома (порядка 7 млн. руб. в месяц) и медсестры больницы с 20 летним стажем – 10 тыс. руб. (разница – 700 раз) в СССР никогда не было.

[Справка. Цены на продовольственные товары (руб.) в 1953 г: хлеб 1 кг – 1,35-2,80, мясо – 1 кг 11,90-12,60, масло сливочное 1 кг – 25,50-27,80, масло подсолнечное 1 кг – 18,80, молоко литр -2,25, яйца десяток – 7, сахар-песок 1 кг – 9,40, чай чёрный байховый 1 кг – 84, пшено 1 кг – 2,95, гречка 1 кг – 5,60, рис 1 кг – 8,80, картофель 1 кг – 0,45 и др.]

СССР всегда уделял большое внимание развитию фундаментальной, прикладной и вузовской науки. После ВОВ особенно успешно развивались наиболее новые и перспективные направления науки — ядерная физика и физика полупроводников, биофизика и биотехнологии, химия и биохимия, электроника и радиотехника, ракетостроение и вычислительная техника. Исследовательские работы в области атомной энергии, например, возглавлял академик И.В.Курчатов, ракетно-космической техники — академик С.П.Королёв, который, кстати, был «репрессирован» и работал в так называемой «шарашке» — изолированном научно-производственном учреждении, где со своими сотрудниками создавал уникальную технику, имея все необходимые для этого условия. Сегодня согласились бы поработать в такой «шарашке» многие учёные РФ.

В 1948 г. Советом Министров СССР и ЦК ВКП(б) был утверждён план, названный общественностью Великим Сталинским планом преобразования природы. Он был рассчитан на 1950—1965 гг. Согласно этому плану, предусматривались лесонасаждения, внедрение травопольных севооборотов, разработанных академиком В.Р.Вильямсом, строительство прудов и водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных зонах Европейской части СССР, в частности в Поволжье, на Северном Кавказе, центрально-чернозёмных областях. По этому плану за первые 3—4 года было проделано много (я помню, как мы — школьники собирали семена акаций осенью), после чего всё было свёрнуто Хрущёвым и другими руководителями страны, а сегодня подобного нет даже в идеях.

В 1949 г. наше отставание от США в создании атомной бомбы было ликвидировано, что явилось надёжной защитой СССР от нападений извне на многие годы вперёд. Кстати, и сегодня в нынешней РФ. После окончания ВОВ произошло событие мирового значения — образовалось содружество стран социалистической ориентации, которое просуществовало, с известными потерями, до 1989 года!

Пятая сталинская пятилетка (1951—55 гг.), которую утвердил XIX съезд компартии, состоявшийся в октябре 1952 года, намечался дальнейший подъём социалистической экономики на основе преимущественного развития тяжёлой промышленности, расширялась и лёгкая (ткани, одежда, обувь…). Намечались высокие темпы развития металлургической, угольной, нефтяной промышленности, электрификации и машиностроения как основы мощного технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства. Производство продукции машиностроения, металлообработки и мощность электростанций планировалось увеличить в два раза по сравнению с 4-й пятилеткой.

В сельском хозяйстве ставились задачи: поднять уровень механизации и электрификации; повысить культуру земледелия, растениеводства и урожайность зерновых, технических и кормовых культур; увеличить общественное поголовье скота при одновременном значительном росте его продуктивности; увеличить валовую и товарную продукцию земледелия и животноводства в целом.

Намечалось дальнейшее повышение материального и культурного уровня жизни трудящихся. Национальный доход должен был вырасти на 60%. Осуществив же эти планы и последующие 5—6 подобных сталинским пятилеток, Советский Союз мог бы стать одной из первых (если не первой) мировых держав с самым высоким уровнем жизни советских людей уже к 80-му году ХХ века, а может быть, и раньше! Таким образом, Большая Россия-СССР тала супердержавой всего за 2,5 до ВОВ и 1,5 после — сталинских пятилеток. Но его последователи затормозили движение СССР вперёд и в конце концов разрушили его…

Настоящим материалом я хотел напомнить некоторые героические страницы нашей истории в мирное время старшему поколению советских людей и рассказать о них нынешней молодёжи; показать, на что способен наш народ, если он строит справедливое общество — социализм, под руководством достойных себе профессионалов-управленцев, какими были Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин. Если это мне удалось хоть самую малость, то я выполнил задачу, которую ставил перед собой.

В заключение хочу предложить читателям дополнить меня следующим. Имея на руках приведённые цифры, факты и динамику их развития, сравнить их с тем, что происходило за последние 26 лет (по времени — более 4 пятилеток) строительства «капиталистического рая» в огромной и богатейшей людскими и природными ресурсами РФ, и сделать свои выводы. Не удивлюсь, если вы ужаснётесь. Помните высказывание Талейрана о том, что если бы народы знали, кто ими руководит, то они пришли бы в ужас!? Впечатляющие цифры и факты развития Советской страны при сталинском «казарменном социализме», в свою очередь, показывают не только потенциальные возможности нашего народа, но и путь преодоления нищеты сегодняшнего российского общества — это современный социализм наподобие китайского, но с российской спецификой, памятуя о том, что характерной чертой россиян и наиболее значительной его части – русских, является СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Асланбек Шогенов».

P. S. Более развёрнутые и подробные данные опубликовано автором в статье «Развитие реальной экономики СССР с 1921-го по 1953 год» (Журнал «Политическое просвещение», № 5 (70), 2002, с. 5-24)

Предыдущая статьи данного автора:

Источник: nstarikov.ru