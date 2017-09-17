Прочувствуй простую истину.... Все религии - ложь !!!

Фильм ПиКей о противоречии множества религий. Какой номер у вашего бога?...

Фильм "Пикей" предназначен для развития логического мышления. Смелый и правдивый фильм, с юмором, он разоблачает все, что происходит в религиях этого мира, не в бровь, а в глаз.

ИНДИЙСКИЙ ФИЛЬМ "ПИКЕЙ"

Этот шедевр побуждает зрителя к глубокому размышлению и, возможно, затронет сердца многих искренних людей... Увы, такова реальность жизни и от неё сложно спрятаться. Рекомендуем посмотреть, так как это абсолютно нетипичный индийский фильм, в нем необычный взгляд на религии.

Можно его порекомендовать знакомым, тем, кто не может разобраться в религиях и не обращает внимание на весь хаос, который происходит в религиях!

Главный герой побуждает зрителя пробудиться от духовного сна и ему кажется, что существуют два Бога, один - истинный, а другой - прикалывается над людьми и побуждает их ЗАЩИЩАТЬ якобы истинного Бога, но при этом гибнут миллионы невинных людей. Помогает увидеть, что есть только один истинный Бог и что Его надо искать. Только он Создатель Вселенной и наш Творец. И как режиссеру такая идея пришла в голову?... Отрывок из фильма побуждает задуматься о вере в Бога, о Его существовании. Что должен делать человек, который верит? Смысл жизни человека. В чем этот смысл? Творить добро или зло? Если есть вера, нужно узнавать истину о Боге, о его качествах!!!

Главный герой, правда, инопланетянин. Но это можно понять - некому претензии предъявить за высмеивание идолопоклонства. С точки зрения этой системы истинные поклонники тоже инопланетяне) Их в нашем мире не много, 1 человек из тысячи.

Если коротко, то фильм с уважением и позитивом показывает реальные дела, которые происходят и по сей день в ложных религиях, в нем есть хорошие наглядные примеры. Самое главное, чтобы народ задумался о том, кого они защищают, кому они служат?

Неудивительно, что этот фильм вызвал резонанс в обществе среди различных религиозных деятелей, которые проявляют редкое единодушие и пишут много жалоб для того что бы заблокировать этот фильм.

Источник: https://cont.ws/@goshamonax