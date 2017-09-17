Даже очевидное технологическое развитие республик русофобы пытаются сфальсифицировать

В этот период шло не только неуклонное увеличение накоплений, являющихся источником расширенного воспроизводства, но и такое распределение капитальных вложений между высокоразвитыми индустриальными районами и национальными окраинами, которое позволило быстро поднять экономику последних и эффективно использовать их трудовые ресурсы и естественные богатства.

В период довоенных пятилеток отмечалось заметное перераспределение капитальных вложений в пользу наиболее отсталых республик. Если доля Украинской ССР в капитальных вложениях в промышленность заметно снизилась, то удельный вес Белорусской ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР, Казахской ССР и республик Средней Азии в общем объеме капитальных вложений страны во второй пятилетке значительно повысился.



За годы второй пятилетки основные фонды крупной промышленности в Узбекской ССР увеличились в 2,8 раза, в Киргизской ССР – в 3 раза, в Армянской ССР – в 6,3 раза. В 1937 году по сравнению с 1932 годом темпы роста продукции промышленности СССР и РСФСР возросли в 2,2 раза, а, например, Казахской и Узбекской ССР – в 2,4 раза, Таджикской ССР – в 3,7 раза.

Темпы роста производства электроэнергии в СССР возросли в 2,7 раза, РСФСР – в 2,6 раза, а в указанных республиках – в 4,3, 3 и 18,7 раза соответственно. Темпы роста продукции металлообрабатывающей промышленности возросли в СССР в 2,9 раза, в РСФСР – в 3 раза, а в вышеуказанных республиках – в 7,5, 4,5 и 11,6 раза соответственно.

В годы второй пятилетки темпы роста крупной промышленности наиболее отсталых в прошлом республик превышали средние по стране темпы роста промышленности, что свидетельствовало о практическом воплощении политики подтягивания экономики отсталых республик до уровня передовых промышленных районов.



В 1937 году по сравнению с 1932 годом мощность электростанций в СССР в целом возросла в 1,7 раза, а в Казахской ССР – в 4,2 раза.



В результате ускоренного развития промышленности на бывших национальных окраинах было в основном ликвидировано одностороннее деление районов страны и республик на аграрные и индустриальные.

Украинская ССР в течение первой и второй пятилеток давала значительную часть валовой продукции. Будучи крупнейшим промышленным районом, Украинская ССР в период довоенных пятилеток явилась основной угольно-металлургической базой страны.



Во второй пятилетке наряду с ростом каменноугольной, железорудной и металлургической промышленности, достигших высокого уровня развития в первой пятилетке, выросли такие отрасли промышленности, как цветная металлургия, производство качественных сталей, новые отрасли машиностроения (турбо- и дизелестроение, станкостроение, тракторостроение, производство оборудования для горной и металлургической промышленности, комбайностроение), химическая промышленность.

Вместе с тем Украина была одним из крупнейших районов с развитой пищевой и легкой промышленностью. В Белорусской ССР опережающими темпами развивались металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, пищевая, текстильная и химическая отрасли промышленности.

В условиях планомерного разделения труда, специализации и кооперирования промышленности республик не было необходимости развивать в каждой из них в равной мере все отрасли промышленности, тем более что для развития некоторых отраслей в отдельных республиках вообще отсутствовали естественные и экономические предпосылки.



Вместе с тем развитие промышленности республик характеризовалось расширением состава отраслей, возникновением новых видов производства на базе комплексного использования местного сырья.

В СССР высокими темпами развивались и пищевкусовая промышленность – производство консервов за 1933–1937 годы увеличилось в 2,5 раза, колбас и копченостей – в 7,2, хлебобулочных изделий – в 7,4, сахара-песка – в 7,3 раза.

Фальсификаторы советской экономики клеветнически изображают методы индустриализации национальных республик. Распространяют вымыслы о «колониях Советской империи», о том, что советское правительство «облагало налогами колониальные районы Союза».



Они заявляют, что индустриализация национальных республик означала «отрицание человеческих прав» и «региональных устремлений» народов республик, «разрушение традиционного образа жизни» вследствие высоких темпов индустриализации.



Данными заявлениями фальсификаторы противоречат своим же заявлениям, так как подтверждают высокие темпы индустриализации советских окраин.

Многие западные экономисты утверждают, что в СССР республики развивали для русской нации. Например, В. Коларц (автор ряда фальсификаторских работ по истории развития национальных районов СССР) пишет, что каждая новая фабрика, каждая новая угольная шахта, каждая нефтяная скважина на нерусской территории Советского Союза создавалась главным образом не для народов этой территории, а для великороссов.



Но приведенные выше данные о потреблении в республиках опровергают заявления В. Коларца и других западных экономистов.

Профессор О. Кэроу сделал «открытие», будто главной задачей среднеазиатских республик и Казахстана явилось снабжение «индустриального Молоха» (Урала) рабочей силой. Это тоже не что иное, как прямая фальсификация истории индустриального развития республик.



Известно, что предприятия уральской промышленности обеспечивались местными трудовыми ресурсами и притоком рабочих из центральных районов и Украины. Отсюда пополнялась квалифицированными рабочими также промышленность Средней Азии и Казахстана.

В период довоенных пятилеток тысячи квалифицированных рабочих и инженеров приехали работать в Казахстан из Москвы, Баку, Ленинграда и Донбасса. На промышленные стройки Узбекской ССР только с 1933 по 1935 год прибыло из различных областей РСФСР 9562 рабочих.



Такое планомерное перемещение трудовых ресурсов способствовало сближению индустриальных уровней республик. Центральные промышленные районы помогали национальным республикам создавать тяжелую, легкую и пищевую промышленность, снабжали их необходимыми предметами потребления.

Техническая реконструкция народного хозяйства республик сопровождалась ростом национальных кадров промышленных рабочих и специалистов, непрерывным повышением их квалификации.



В Белорусской ССР удельный вес белорусов в общей численности промышленных рабочих вырос с 46% в 1930 году до 70% в 1936 году.



За 1927–1936 годах удельный вес казахов в общем составе рабочих и служащих промышленности возрос с 17,7 до 43%.



В 1936 году узбеки и другие представители коренных национальностей составляли 50% промышленных рабочих Узбекской ССР.

Подготовка национальных кадров производилась организованно на промышленных предприятиях и в учебных заведениях национальных и центральных районов страны. Указанная тенденция развития СССР осуществлялась и во время всего послевоенного периода.

Советские республики развивались с опережающими весь мир темпами развития производства. Достаточно сказать, что за 1940–1986 годы продукция электроэнергетики увеличилась в 41 раз, машиностроения и металлообработки – в 105 раз, химической и нефтехимической промышленности – в 79 раз.

Попытки представить СССР как империю, где изначально не было равенства республик, а его национальную политику как колонизаторскую разбиваются о факты развития советских республик.



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