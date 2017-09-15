«Это не войска НАТО»: в России ответили на предложение Госдепа разместить миротворцев на границе Украины с РФ
Госдеп США поддерживает размещение миротворческой миссии ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и на границе непризнанных народных республик с Россией. Об этом заявила представитель ведомства Хезер Науэрт. При этом в Москве настаивают, что миротворцы должны разделять конфликтующие стороны в Донбассе, а не находиться на границе с РФ. Ранее Пётр Порошенко, активно продвигавший эту идею, заявил, что будет готов обсуждать этот вопрос исключительно при условии, что в миссии не будет принимать участия Россия. В российских властных кругах подчеркнули, что нет никаких оснований для размещения миротворцев на границе ДНР, ЛНР и России.
Включая границу
«С таким же удовольствием Госдеп США мог предложить разместить вооружённые силы миротворцев на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии. В связи с чем нужно размещать миротворцев на границе России и Украины, если эти два государства не являются ведущими между собой войну, не являются сторонами конфликта? Даже обсуждаться это вряд ли должно», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.
Стороны должны вести переговоры о размещении миротворческого контингента ООН на линии разграничения сил ДНР и ЛНР с одной стороны и Украины — с другой, заявил Новиков.
«Нет оснований для размещения миротворцев на границе ДНР, ЛНР и России. Это зона мира и спокойствия. А они пусть займутся зоной напряжённости», — написал Пушков в своём Twitter.
Нет оснований для размещения миротворцев на границе ДНР/ЛНР и России. Это зона мира и спокойствия. А они пусть займутся зоной напряженности.
Сенатор не исключил, что в Госдепартаменте «плохо понимают функции миротворцев ООН». «В их задачу не входит «восстановление суверенитета Украины». Это не войска НАТО», — уточнил Пушков.
В Госдепе плохо понимают функции миротворцев ООН: в их задачу не входит "восстановление суверенитета Украины". Это не войска НАТО. Спутамши.
Позиция Европы
Россия направила проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе в Совбез ООН 12 сентября. В проекте отмечалось, что миссия будет учреждена «после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период в шесть месяцев».
В документе говорится о «полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Кроме того, в проекте резолюции подчёркивается, что урегулирование конфликта в Донбассе возможно только при условии выполнения Минских соглашений.
Инициативу Москвы поддержал глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, который отметил, что Евросоюз давно выступает за отправку в Донбасс вооружённой миротворческой миссии для контроля за соблюдением перемирия и для отвода тяжёлых вооружений. По его словам, этот шаг уже давно назрел, поскольку, по сообщениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обе стороны конфликта нарушают режим прекращения огня.
«Я очень обрадовался, когда российский президент Владимир Путин недавно публично заявил, что намерен ходатайствовать о создании миротворческой миссии ООН на Украине. Конечно, условия, которые выдвигает Москва, отличаются от того, что предлагают Берлин и Киев, но я считаю, что это хороший первый шаг», — заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства.
Зигмар Габриэль подчеркнул, что участникам не стоит покидать переговорный процесс из-за того, что не учитывается каждое их требование, имея в виду разные проекты резолюций, которые представили Совбезу ООН Москва и Киев.
«Необходимо вести переговоры с целью установить перемирие и вывести тяжёлое вооружение из зоны конфликта. Сейчас есть возможность это сделать. Я советую всем участникам процесса не отказываться сразу от попыток прийти к соглашению только из-за того, что учитывается не каждое наше требование», — отметил Габриэль.
Немецкий министр добавил, что мнения сторон процесса о миротворческой миссии могут различаться, однако в настоящее время приоритетом являются переговоры.
«Да, представления Украины и Европы об этой миссии вполне могут отличаться от российских, но вначале так всегда и бывает. К общему мнению приходят не сразу. Сейчас нужно вести переговоры», — заключил Габриэль.
Позиция Киева
«Конкретные параметры такой миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, должны быть согласованы сторонами конфликта, что подразумевает и предполагает обязательную вовлечённость в этот процесс ДНР и ЛНР», — сказал Лавров.