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«Это не войска НАТО»: в России ответили на предложение Госдепа разместить миротворцев на границе Украины с РФ

10:47. 15 сентября 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Госдеп поддерживает размещение миротворцев на границе с Россией »

Госдеп США поддерживает размещение миротворческой миссии ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и на границе непризнанных народных республик с Россией. Об этом заявила представитель ведомства Хезер Науэрт. При этом в Москве настаивают, что миротворцы должны разделять конфликтующие стороны в Донбассе, а не находиться на границе с РФ. Ранее Пётр Порошенко, активно продвигавший эту идею, заявил, что будет готов обсуждать этот вопрос исключительно при условии, что в миссии не будет принимать участия Россия. В российских властных кругах подчеркнули, что нет никаких оснований для размещения миротворцев на границе ДНР, ЛНР и России.

Включая границу

 
Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что миротворческая миссия ООН в случае размещения на востоке Украины должна иметь широкий мандат и располагаться в том числе на границе с Россией.
«Мы считаем, что возможное введение миротворческих сил ООН на восток Украины — это идея, которую точно стоит изучить. Мы рассматриваем это как потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности. Мы расцениваем это как возможный путь к восстановлению украинского суверенитета и территориальной целостности», — заявила Науэрт.
 
Представитель Госдепа подчеркнула, что размещение миротворцев на границе с Россией «поможет избежать разделения внутри Украины».
 
«Тем не менее, и я хочу ясно выразиться насчёт этого, любые такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, до и включая границу с Россией, с целью избежать усиления или институционализации разделений внутри Украины», — отметила она.
 
Науэрт заявила, что целью Вашингтона и стран Западной Европы является восстановление территориальной целостности Украины и «защита украинцев».
 
«Наша цель проста: мы хотим восстановить украинскую территориальную целостность и защитить украинцев — вне зависимости от их религиозной, этнической принадлежности или языка. Мы считаем, что ситуацию с безопасностью важно улучшить в качестве первого шага. Мы неоднократно призывали Россию обеспечить настоящее и устойчивое прекращение огня», — заключила представитель Госдепа.
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Таким образом внешнеполитическое ведомство США поддержало позицию киевских властей, которые в своём проекте резолюции для Совбеза ООН также требуют размещения миротворческой миссии на границе непризнанных республик и России.
 
Однако ни в Вашингтоне, ни в Киеве не учли тот факт, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.
 
«Пусть займутся зоной напряжённости»
 
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал призыв Госдепа США разместить миротворческий контингент ООН на границе России и Украины.
 

«С таким же удовольствием Госдеп США мог предложить разместить вооружённые силы миротворцев на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии. В связи с чем нужно размещать миротворцев на границе России и Украины, если эти два государства не являются ведущими между собой войну, не являются сторонами конфликта? Даже обсуждаться это вряд ли должно», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT. 

Стороны должны вести переговоры о размещении миротворческого контингента ООН на линии разграничения сил ДНР и ЛНР с одной стороны и Украины — с другой, заявил Новиков. 

 
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал замечания Госдепа, отметив, что в задачу миротворческих сил ООН не входит восстановление суверенитета Украины и что у организации нет оснований для размещения сил на границе с непризнанными республиками и Россией.

«Нет оснований для размещения миротворцев на границе ДНР, ЛНР и России. Это зона мира и спокойствия. А они пусть займутся зоной напряжённости», — написал Пушков в своём Twitter.

Алексей Пушков 
 
@Alexey_Pushkov

Нет оснований для размещения миротворцев на границе ДНР/ЛНР и России. Это зона мира и спокойствия. А они пусть займутся зоной напряженности.

22:37 - 13 сент. 2017 г.
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Сенатор не исключил, что в Госдепартаменте «плохо понимают функции миротворцев ООН». «В их задачу не входит «восстановление суверенитета Украины». Это не войска НАТО», — уточнил Пушков.

Алексей Пушков 
 
@Alexey_Pushkov

В Госдепе плохо понимают функции миротворцев ООН: в их задачу не входит "восстановление суверенитета Украины". Это не войска НАТО. Спутамши.

0:21 - 14 сент. 2017 г.
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Позиция Европы

 

Россия направила проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе в Совбез ООН 12 сентября. В проекте отмечалось, что миссия будет учреждена «после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период в шесть месяцев».

В документе говорится о «полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Кроме того, в проекте резолюции подчёркивается, что урегулирование конфликта в Донбассе возможно только при условии выполнения Минских соглашений.

Инициативу Москвы поддержал глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, который отметил, что Евросоюз давно выступает за отправку в Донбасс вооружённой миротворческой миссии для контроля за соблюдением перемирия и для отвода тяжёлых вооружений. По его словам, этот шаг уже давно назрел, поскольку, по сообщениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обе стороны конфликта нарушают режим прекращения огня.

«Я очень обрадовался, когда российский президент Владимир Путин недавно публично заявил, что намерен ходатайствовать о создании миротворческой миссии ООН на Украине. Конечно, условия, которые выдвигает Москва, отличаются от того, что предлагают Берлин и Киев, но я считаю, что это хороший первый шаг», — заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Зигмар Габриэль подчеркнул, что участникам не стоит покидать переговорный процесс из-за того, что не учитывается каждое их требование, имея в виду разные проекты резолюций, которые представили Совбезу ООН Москва и Киев.

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«Необходимо вести переговоры с целью установить перемирие и вывести тяжёлое вооружение из зоны конфликта. Сейчас есть возможность это сделать. Я советую всем участникам процесса не отказываться сразу от попыток прийти к соглашению только из-за того, что учитывается не каждое наше требование», — отметил Габриэль.

 

Немецкий министр добавил, что мнения сторон процесса о миротворческой миссии могут различаться, однако в настоящее время приоритетом являются переговоры.

 

«Да, представления Украины и Европы об этой миссии вполне могут отличаться от российских, но вначале так всегда и бывает. К общему мнению приходят не сразу. Сейчас нужно вести переговоры», — заключил Габриэль.

 

Позиция Киева

 
Глава украинского МИД Павел Климкин назвал российское предложение «ожидаемой манипуляцией», поскольку оно является попыткой разместить миротворцев «только вдоль линии соприкосновения».
 
Украинский президент Пётр Порошенко, на протяжении нескольких месяцев заявлявший о том, что внесёт на Генассамблее ООН предложение о вводе миротворческой миссии, после поданного Москвой в Совбез проекта резолюции сообщил, что будет готов обсуждать в ООН вопрос о введении в регион миротворцев исключительно при условии, что Россия не будет принимать участия в этой миссии.
 
Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что введение миссии ООН в Донбасс должно быть согласовано со всеми сторонами конфликта.
 

«Конкретные параметры такой миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, должны быть согласованы сторонами конфликта, что подразумевает и предполагает обязательную вовлечённость в этот процесс ДНР и ЛНР», — сказал Лавров.

 

 

Метки: миротворцы ООН
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