«Это не войска НАТО»: в России ответили на предложение Госдепа разместить миротворцев на границе Украины с РФ

Госдеп США поддерживает размещение миротворческой миссии ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и на границе непризнанных народных республик с Россией. Об этом заявила представитель ведомства Хезер Науэрт. При этом в Москве настаивают, что миротворцы должны разделять конфликтующие стороны в Донбассе, а не находиться на границе с РФ. Ранее Пётр Порошенко, активно продвигавший эту идею, заявил, что будет готов обсуждать этот вопрос исключительно при условии, что в миссии не будет принимать участия Россия. В российских властных кругах подчеркнули, что нет никаких оснований для размещения миротворцев на границе ДНР, ЛНР и России.

Включая границу

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что миротворческая миссия ООН в случае размещения на востоке Украины должна иметь широкий мандат и располагаться в том числе на границе с Россией.