Трамп ударился о потолок американского госдолга

Государственный долг США перевалил за историческую отметку в 20 триллионов долларов США на фоне острого политического кризиса в американской элите. Нам вот часто говорят, что в России как-то не так система работает и как-то неправильно устроены институты власти, и часто приводят в пример США, хотя, наблюдая за тем как каждый год США балансируют на грани технического дефолта, не очень понятно, чему там нужно завидовать. Каждый год, примерно в сентябре, неожиданно, как зима в России, в США наступает период, когда нужно поднимать потолок государственного долга. Каждый год это приводит к тому, что мир с замиранием сердца следит за тем, как правительство балансирует на грани остановки работы из-за того, что в казне тупо нет денег, ну вот шаром покати. И до тех пор, пока Конгресс не разрешит дополнительные заимствования, над всем американским государством висит дамоклов меч бюджетного коллапса.

И, казалось бы, ну что тут такого сложного? Ну соберутся конгрессмены, ну подпишут нужные бумаги. Почему каждый год эта ситуация вызывает нервное напряжение в самих США и в других странах? Во-первых, ситуация в которой мировой гегемон живет в долг – это ненормальная ситуация. Ограничение на объем заимствований было введено в начале ХХ века очень умными и расчетливыми предшественниками нынешних политических дуболомов, которые сейчас работают в Конгрессе, Сенате и администрации президента США. Потолок госдолга — это как ограничитель скорости, который во многих странах устанавливают на крупнотоннажные грузовики. Да, их мотор может выжать, например, 160 км/ч, но для всех будет очень опасно, если огромные фуры будут носиться по дорогам с такой скоростью. Вот и потолок госдолга был придуман в свое время для того, чтобы защитить Америку от безответственных политиков, которым может показаться, что в долг можно жить вечно. Уже сам факт, что в последние годы бюджет США и администрации президентов Обамы и Трампа ударяются в этот экстренный ограничитель каждый год — это признак глубокого нездоровья американской экономики и политической системы.

И не надо говорить, что жить не просто в долг, а постоянно наращивать долг – это нормально и США ничего не угрожает. Хотя бы потому что даже в самих США такая позиция не является мейнстримом и не зря, что у самого Трампа, что у Республиканской партии, есть официальные планы по сокращению долговой нагрузки на экономику. Смогут ли они эти планы реализовать – это другой вопрос. Но то, что многие в Вашингтоне понимают, что так дальше жить нельзя – это однозначно.

Помимо влияния состояния американской экономики на жизнь мировой экономики, у нас есть еще одна очень важная причина следить за ситуацией с потолком американского госдолга. После прихода к власти Трампа и начала настоящей внутриэлитной гражданской войны, которая постепенно превращает США в подобие Украины, вопрос госдолга стал политическим, так как он дает возможность буквально шантажировать Трампа. В чем суть шантажа? Для того чтобы поднять потолок госдолга нужны голоса обеих партий. И вот тут у демократов, то есть группы поддержки Хиллари Клинтон, открывается большой простор для творчества в плане того, что можно требовать от президента под угрозой введения США в технического дефолта и коллапса финансирования всех американских государственных структур, в том числе Пентагона.

Раньше, когда в Белом Доме был Буш или Обама, все исходили из предположения, что не могут же быть конгрессмены с сенаторами такими сумасшедшими, чтобы устроить Америке коллапс и кризис, если их хотелки не будут выполнять. Сейчас уже понятно, что для того, чтобы испортить жизнь Трампу или России они готовы на все. И так как это Америка, то можно ожидать всего чего угодно, причем требования демократов обычно носят скорее политический, чем экономический характер. Например, на этот раз среди демократов очень активно обсуждалась тема заставить Трампа отказаться от выдворения нелегальных эмигрантов (которые массового голосуют за демократов) и если Трамп не захочет отказаться от своего предвыборного обещания, то просто оставить американский бюджет без денег и вогнать страну в дефолт.

Как вы и сами понимаете, рано или поздно команде Сороса, которая по недоразумению до сих пор называется Демократической партией США, придет в голову поставить в качестве условия поднятия потолка госдолга или введение новых санкций против России, или разрыв дипломатических отношений с Россией, или еще какую-нибудь антироссийскую гадость.

В этом году настоящему политическому кризису по поводу голосования по госдолгу помешал ураган Харви, который ударил в прошлом месяце по Техасу и Луизиане. Обе партии понимали, что пострадавшим нужно срочно выделить помощь, а в бюджете вот реально нет денег. Для того чтобы не создавать себе имидж совсем бездушных сволочей американским политикам пришлось на прошлой неделе быстро договориться о том, чтобы чуть-чуть поднять долг без особых взаимных условий.

Денег, которые были одолжены таким образом, хватит Вашингтону до 8 декабря и остается надеется, что до того времени вокруг повышения госдолга не появятся каких-то новых политических условий, опасных для нас. Но даже если появятся, для нас это временная проблема, а вот неспособность США жить по средствам – проблема перманентная и серьезная, которая вполне может добить Америку, когда ее накроет очередная волна финансового кризиса.

Показательно, что пока демократы и республиканцы спорили о госдолге, а американофилы всех мастей говорили о величии Америки, которая может набирать долги и никогда их не отдавать, страны БРИКС на саммите в Китае достраивали базу альтернативной финансовой системы. Если все будет хорошо, то через несколько лет, американские облигации потеряют свою привлекательность в качестве самого надежного актива на планете. Китай, Россия, Индия и многие другие страны, смогут не хранить деньги в американских долговых обязательствах, а вкладывать их, например, в Новый Банк Развития БРИКС. Отживающая себя американская система будет заменена и это лишь вопрос времени и кропотливой совместной работы с союзниками по БРИКС. В не очень далеком будущем США уже не смогут постоянно жить в долг и они это знают, потому пытаются подорвать Китай, подорвать нас, в том числе с помощью Украины, а также сломать или подчинить экономику Евросоюза.

Но главный риск я вижу совсем в другом. Еще ни разу мировой гегемон и главный финансовый центр мира не лишался своего статуса без большой и кровавой войны. И очень вероятно, что когда американцев прижмут к стенке их собственные долги и последствия собственной безумной политики, они попытаются сделать так, чтобы проиграли все, потому что в современной мировой войне победителей не будет. И вот решить эту проблему будет намного сложнее, чем отучить мир от привычки кредитовать американский бюджет.

Руслан Осташко

Источник: voicesevas.ru